CGTN: Пэн Лиюань призывает немецкий хор стать мостом для китайско-германской дружбы

ПЕКИН, 1 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Поскольку Китай и Европа возобновили обмены и диалог на всех уровнях после окончания пандемии COVID-19, группа учащихся и преподавателей из китайского хора немецкой средней школы Burg Gymnasium в марте возобновила культурные обмены с Китаем.

Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена президента Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping), тепло приветствовала их в Пекине в четверг. Узнав об их учебе и опыте за последние годы, Пэн похвалила их за то, что они лучше говорят по-китайски, и призвала их поделиться своим опытом и ощущениями в Китае со своими семьями и друзьями после возвращения домой и стать новым поколением посланников китайско-германской дружбы.

Она также призвала студентов продолжать использовать музыку, чтобы открыть новый мир китайского языка и испытать очарование китайской культуры через песни.

Взаимодействие Пэн с Burg Gymnasium

История Пэн с хором и немецкой школой начинается с 2014 году, когда она присоединилась к китайскому классу в школе во время государственного визита Си в Германию.

Школа предлагает курсы китайского языка с 1994 года. Во время визита в 2014 году студенты спросили Пэн, как улучшить произношение на мандаринском диалекте. Она порекомендовала им петь китайские песни.

Два года спустя Пэн встретилась с учителями и учениками школы в Пекине. В 2021 году, когда пандемия опустошала мир, она написала письмо студентам и преподавателям, в котором пригласила их посетить Китай для обмена и учебы после пандемии и призвала их внести свой вклад в укрепление дружбы между народами Китая и Германии, особенно это касается молодежи.

С момента основания в 2014 году хор появлялся на многих важных дипломатических мероприятиях между Китаем и Германией и дал ряд выступлений на китайском языке.

Во время встречи в четверг Пэн поздравила хор с его плодотворными достижениями за последнее десятилетие, которые способствуют дружбе через песни. Она выразила надежду, что хор сможет и впредь выступать в качестве моста для культурных обменов между двумя странами.

Прочные связи между Китаем и Германией

С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией в 1972 году развился широкий спектр культурных обменов между двумя странами в области образования, науки и техники, культуры, средств массовой информации, молодежи и женщин.

В 1979 году две страны подписали Соглашение о культурном обмене. С тех пор часто проводятся мероприятия по культурным контактам, художественным экспозициям и коммерческим выступлениям.

Например, в 2008 году в Берлине открылся Центр китайской культуры, обеспечив окно для обменов и взаимопонимания. В 2012 году Китай и Германия договорились о создании механизма обмена и человеческого диалога между Китаем и ЕС на высоком уровне. В течение 2012-2013 годов культурные мероприятия были проведены в более чем 40 городах Германии.

Более того, 2013 и 2014 годы назывались годами китайско-германского языка, а 2016 год — годом китайско-германского молодежного обмена. В 2016 году между Китаем и Германией был официально создан механизм культурного обмена на высоком уровне.

https://news.cgtn.com/news/2024-03-30/Peng-Liyuan-encourages-German-choir-to-be-China-Germany-bridge-1soegeP0P3a/p.html