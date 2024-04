CGTN: Peng Liyuan wzywa niemiecki chór do stworzenia pomostu dla przyjaźni chińsko-niemieckiej

PEKIN, 2 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Od momentu zakończenia pandemii COVID-19 Chiny i Europa wznowiły wymianę i dialog na wszystkich poziomach, a grupa uczniów i nauczycieli z chińskiego chóru Burg Gymnasium, niemieckiej szkoły średniej, odnowiła w marcu współpracę kulturalną z Chinami.

Peng Liyuan, żona chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, serdecznie powitała młodzież w czwartek w Pekinie. Po zapoznaniu się z przebiegiem ich studiów i doświadczeniami z ostatnich lat Peng pochwaliła studentów za coraz lepsze posługiwanie się językiem chińskim i zachęciła ich do dzielenia się swoimi doświadczeniami i odczuciami z Chin z rodzinami i przyjaciółmi po powrocie do domu, a także do zostania nowym pokoleniem wysłanników przyjaźni chińsko-niemieckiej.

Zachęciła również uczniów do dalszego wykorzystywania muzyki, aby odkrywać nowy świat języka chińskiego i doświadczać uroku chińskiej kultury poprzez piosenki.

Współpraca Peng z Burg Gymnasium

Początki współpracy Peng z chórem i niemiecką szkołą sięgają 2014 roku, kiedy to dołączyła ona do jednej z chińskich klas tamtejszej szkoły podczas wizyty państwowej prezydenta Xi w Niemczech.

Szkoła oferuje kursy języka chińskiego od 1994 roku. Podczas wizyty w 2014 roku uczniowie poprosili Peng, by pomogła im poprawić wymowę w języku mandaryńskim. Ta poleciła im śpiewanie chińskich piosenek.

Dwa lata później Peng spotkała się z nauczycielami i uczniami szkoły w Pekinie. W 2021 r., gdy pandemia wywierała niszczący wpływ świat, skierowała list do uczniów i nauczycieli, w którym zaprosiła ich do odwiedzenia Chin w celu wymiany i nauki po pandemii oraz wezwała do umocnienia przyjaźni między narodami Chin i Niemiec, zwłaszcza młodymi ludźmi.

Od powstania chóru w 2014 roku wystąpił on przy licznych znaczących okazjach dyplomatycznych między Chinami a Niemcami i zaprezentował szereg występów w języku chińskim.

Podczas czwartkowego spotkania Peng pogratulowała chórowi sukcesów w ciągu ostatniej dekady w przekazywaniu przyjaźni poprzez pieśni. Wyraziła nadzieję, że będzie on mógł nadal pełnić rolę pomostu dla wymiany kulturalnej między oboma krajami.

Silne więzi pomiędzy Chinami i Niemcami

Od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Niemcami w 1972 roku rozwinęła się szeroka wymiana kulturalna między oboma krajami w zakresie edukacji, nauki i technologii, kultury, mediów, młodzieży i działalności kobiet.

W 1979 roku kraje podpisały umowę o wymianie kulturalnej. Od tego czasu prowadzone są intensywne działania w zakresie kontaktów kulturalnych, ekspozycji artystycznych i występów komercyjnych.

Przykładowo, w 2008 r. w Berlinie otwarto Centrum Kultury Chińskiej, które stanowi okno dla wymiany i wzajemnego zrozumienia. W 2012 r. Chiny i Niemcy zgodziły się ustanowić chińsko-unijny mechanizm wymiany międzyludzkiej i dialogu na wysokim szczeblu. Podczas Roku Kultury Chińskiej 2012-2013 działania kulturalne odbyły się w ponad 40 miastach w Niemczech.

Co więcej, lata 2013 i 2014 zostały nazwane Chińsko-Niemieckim Rokiem Językowym, a rok 2016 - Chińsko-Niemieckim Rokiem Wymiany Młodzieży. Jednocześnie w 2016 roku oficjalnie ustanowiono mechanizm wymiany kulturalnej wysokiego szczebla między Chinami a Niemcami.

https://news.cgtn.com/news/2024-03-30/Peng-Liyuan-encourages-German-choir-to-be-China-Germany-bridge-1soegeP0P3a/p.html