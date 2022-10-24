CGTN: Всекитайский съезд КПК: модернизация Китая дает уверенность во всеобщем процветании

ПЕКИН, 24 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- под руководством 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) Китай будет развивать свои достижения и сохранит динамику в достижении своей цели второго столетия, заключающейся в построении «великой современной социалистической страны», которая будет «процветающей, сильной, демократичной, культурно развитой, гармоничной и красивой».

На завершившемся в субботу недельном съезде КПК взяла на себя обязательство возглавить китайский народ в достижении этой цели и следовании курсу на великое возрождение страны.

Модернизация Китая под руководством КПК

Согласно докладу, представленному на открытии съезда, главная задача КПК заключается в том, вести китайский народ к достижению цели второго столетия, следуя «китайскому пути модернизации».

В докладе говорится, что модернизация Китая — это социалистическая модернизация, проводимая под руководством КПК.

На заключительном заседании под председательством Си Цзиньпина были избраны Центральный комитет КПК 20-го созыва и Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) 20-го созыва.

Были также приняты резолюция об утверждении доклада ЦК КПК 19-го созыва и резолюция по отчету о работе ЦКПД КПК 19-го созыва.

20-й Всекитайский съезд КПК также принял постановление о внесении поправок в Устав КПК.

На заключительном заседании было подчеркнуто, что КПК играет ключевую роль в превращении Китая в современную во всех отношениях социалистическую страну и в содействии возрождению китайского народа на всех фронтах.

Съезд согласился внести в Устав партии положения о том, что партия является высшей силой политического руководства, а также о сохранении и укреплении общей руководящей роли партии.

Модернизация Китая имеет глобальное значение

Видение и опыт Китая в области государственного управления, обобщенные на съезде, могут послужить источником вдохновения для других регионов мира.

Иллюстрируя особенности модернизации Китая, Си Цзиньпин в своем докладе на съезде отметил, что от модернизации страны выигрывает ее большое население. Модернизация Китая означает модернизацию огромного населения, всеобщее процветание, сочетание материального и культурно-этического развития, гармонию между человеком и природой и мирное развитие,

подчеркнул глава КНР, добавив, что план КПК предлагает человечеству «новую возможность» для достижения модернизации.

В своем двухэтапном стратегическом плане КПК стремится в период с 2020 по 2035 год в основном завершить социалистическую модернизацию и с 2035 года до средины века превратить Китай в великую современную социалистическую страну, которая будет процветающей, сильной, демократичной, культурно развитой, гармоничной и красивой.

Согласно принятой резолюции по докладу Центрального комитета КПК 19-го созыва, Китай всегда привержен своим внешнеполитическим целям, заключающимся в поддержании мира во всем мире и содействии всеобщему развитию, и стремится к созданию сообщества с общим будущим для всего человечества.

Китай придерживается пяти принципов мирного сосуществования, стремясь к дружбе и сотрудничеству с другими странами, говорится в резолюции.

«Он привержен своей фундаментальной национальной политике открытости для внешнего мира и придерживается взаимовыгодной стратегии открытости».

https://news.cgtn.com/news/2022-10-22/China-s-modernization-injects-confidence-into-world-s-prosperity-1ele08KavF6/index.html

SOURCE CGTN