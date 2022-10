CGTN: Narodowy Kongres Komunistycznej Partii Chin (KPCh): Modernizacja Chin wzmacnia przekonanie reszty świata o możliwości osiągnięcia dobrobytu

PEKIN, 24 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Pod przewodnictwem 20. Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Chiny będą bazować na swoich osiągnięciach i utrzymywać tempo dążenia do realizacji Drugiego Celu Stulecia, jakim jest stworzenie "wielkiego, nowoczesnego kraju socjalistycznego", który będzie "dobrze prosperujący, silny, demokratyczny, zaawansowany kulturowo, harmonijny i piękny".

Na sobotnim zakończeniu trwającego przez cały tydzień w Pekinie kongresie KPCh podjęła zobowiązanie, że poprowadzi Chińczyków do osiągnięcia celu i posunięcia naprzód kursu wielkiego odmłodzenia narodu.

Modernizacja Chin pod przywództwem Komunistycznej Partii Chin (KPCh)

Centralnym zadaniem Komunistycznej Partii Chin (KPCh) jest prowadzenie narodu chińskiego do realizacji Drugiego Celu Stulecia poprzez "chińską drogę do modernizacji" – wynika z raportu wygłoszonego na sesji otwierającej kongres.

Jak stwierdza raport, Chińska modernizacja to socjalistyczna modernizacja realizowana pod przywództwem KPCh.

Podczas sesji zamykającej, której przewodniczył Xi Jinping, wybrano XX Komitet Centralny KPCh oraz XX Centralną Komisję Dyscyplinarną KPCh.

Przyjęto również uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie XIX Komitetu Centralnego KPCh oraz uchwałę w sprawie sprawozdania z prac XIX Centralnej Komisji Dyscyplinarnej KPCh.

XX Narodowy Kongres KPCh podjął również uchwałę w sprawie nowelizacji statutu KPCh.

Na sesji zamykającej podkreślono, że KPCh odgrywa kluczową rolę w budowaniu Chin jako kraju socjalistycznego nowoczesnego pod każdym względem i postępie w odmładzaniu narodu chińskiego na wszystkich frontach.

Kongres zgodził się na dodanie do statutu Partii stwierdzeń o tym, że Partia jest najwyższą siłą przywództwa politycznego oraz o utrzymaniu i wzmocnieniu ogólnego przywództwa Partii.

Modernizacja Chin ma znaczenie globalne

Podsumowane na kongresie wizje i doświadczenia Chin w zakresie zarządzania państwem mogą stanowić inspirację dla innych części świata.

Ilustrując cechy modernizacji Chin, Xi zauważył w swoim raporcie dla kongresu, że z modernizacji kraju korzysta duża liczba ludności. Cechuje ją wspólny dobrobyt, skoordynowany postęp materialny i kulturalno-etyczny, harmonia między ludzkością a przyrodą oraz pokojowy rozwój.

Chińska modernizacja to modernizacja ogromnej populacji, wspólnego dobrobytu dla wszystkich, postępu materialnego i kulturalno-etycznego, harmonii między ludzkością i naturą oraz pokojowego rozwoju – podkreślił, dodając, że oferuje ona ludzkości nowe możliwości osiągnięcia modernizacji.

W swoim dwuetapowym planie strategicznym KPCh dąży do zasadniczej realizacji modernizacji socjalistycznej w latach 2020-2035 i uczynienia z Chin wielkiego nowoczesnego kraju socjalistycznego, który będzie dobrze prosperujący, silny, demokratyczny, kulturalnie zaawansowany, harmonijny i piękny, co ma nastąpić od 2035 roku do połowy tego wieku.

Zgodnie z uchwałą przyjętą w sprawie sprawozdania XIX Komitetu Centralnego KPCh Chiny zawsze były zaangażowane w realizację celów swojej polityki zagranicznej, jakimi są utrzymanie pokoju na świecie i promowanie wspólnego rozwoju, a także są oddane wspieraniu społeczności dbającej o wspólną przyszłość.

Jak głosi uchwała, Chiny przestrzegają Pięciu Zasad Pokojowego Współistnienia w dążeniu do przyjaźni i współpracy z innymi krajami.

"Są one przywiązane do swojej fundamentalnej polityki narodowej, jaką jest otwarcie na świat zewnętrzny, i realizują obustronnie korzystną strategię otwarcia".

https://news.cgtn.com/news/2022-10-22/China-s-modernization-injects-confidence-into-world-s-prosperity-1ele08KavF6/index.html

