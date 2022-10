CGTN: Congresso Nacional do Partido Comunista da China: modernização da China injeta confiança na prosperidade mundial

BEIJING, 24 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Sob a orientação do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), a China desenvolverá suas conquistas e manterá o impulso para o cumprimento de seu Segundo Objetivo Centenário de construir um "grande país socialista moderno" que seja "próspero, forte, democrático, culturalmente avançado, harmonioso e bonito".

O PCCh prometeu liderar o povo chinês no cumprimento do objetivo e na promoção do processo do grande rejuvenescimento do país, com o encerramento do congresso, que durou a semana toda e terminou no sábado em Beijing.

Modernização da China sob a liderança do PCCh

A tarefa central do PCCh é liderar o povo chinês no cumprimento do Segundo Objetivo Centenário através de "um caminho chinês para a modernização", de acordo com o relatório apresentado na sessão de abertura do congresso.

De acordo com o relatório, a modernização chinesa é a modernização socialista buscada pela liderança do PCCh.

Na sessão de encerramento presidida por Xi Jinping, foram eleitos o 20º Comitê Central do PCCh e a 20ª Comissão Central do PCCh para Inspeção Disciplinar (CCDI).

Uma resolução que endossa o relatório do 19º Comitê Central do PCCh e uma resolução sobre o relatório de trabalho da 19º CCDI do PCCh também foram adotadas.

O 20º Congresso Nacional do PCCh também aprovou uma resolução sobre uma emenda à Constituição do PCCh.

Na sessão de encerramento, foi enfatizado que o PCCh tem um papel fundamental na transformação da China em um país socialista moderno em todos os aspectos e na promoção do rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes.

O congresso concordou em acrescentar às declarações da Constituição do partido que o PCCh será a maior força de liderança política e que defenderá e fortalecerá a liderança geral do partido.

Modernização da China tem significância global

As visões e a experiência da China em governança estatal, resumidas no congresso, podem oferecer inspirações para outras partes do mundo.

Ao ilustrar as características da modernização da China, Xi observou em seu relatório para o congresso que a modernização do país beneficia uma grande população. Ela propõe prosperidade comum, progresso material, cultural e ético coordenado, harmonia entre a humanidade e a natureza e desenvolvimento pacífico.

A modernização chinesa é a modernização de uma enorme população, de prosperidade comum para todos, de avanços materiais, culturais e éticos, da harmonia entre a humanidade e a natureza e do desenvolvimento pacífico, conforme ele enfatizou, acrescentando que ela oferece à humanidade "uma nova opção" para se conseguir a modernização.

Nesse plano estratégico de duas etapas, o objetivo do PCCh é basicamente realizar a modernização socialista na China de 2020 a 2035 e transformá-la em um grande país socialista moderno que seja próspero, forte, democrático, culturalmente avançado, harmonioso e bonito de 2035 até a metade deste século.

De acordo com a resolução adotada sobre o relatório do 19º Comitê Central do PCCh, a China sempre esteve comprometida com seus objetivos relativos à política externa de manter a paz mundial e promover o desenvolvimento comum e dedica-se a promover uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

A China adere aos Cinco Princípios de Coexistência Pacífica na busca de amizade e cooperação com outros países, de acordo com a resolução.

"Ela está comprometida com sua política nacional fundamental de abertura para o mundo exterior e busca uma estratégia mutuamente benéfica de abertura."

