CGTN: Китай и Иран намерены добиваться новых успехов в стратегическом партнёрстве

ПЕКИН, 15 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- В условиях сложных исторических изменений в мире и смены времён, отношения между Китаем и Ираном выстояли перед лицом целого ряда международных проблем.

Во вторник, во время переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Ирана Ибрахима Раиси в Пекине, оба лидера взяли на себя обязательство по углублению и модернизации партнёрских отношений между двумя странами.

«Китай неуклонно будет развивать дружеское сотрудничество с Ираном с целью стимулирования всестороннего стратегического китайско-иранского партнёрства и дальнейшего развития», – сказал Си Цзиньпин Ибрахиму Раиси, впервые посетившему Китай с государственным визитом.

Со своей стороны, Ибрахим Раиси отметил, что проверенная годами дружба с течением времени стала ещё крепче.

Искренние стратегические партнёры

По словам Си Цзиньпина, Китай и Иран поддерживают друг друга, сотрудничают в борьбе с пандемией COVID-19, укрепляют стратегическое взаимное доверие и добиваются устойчивого прогресса в практическом сотрудничестве, которое отвечает общим интересам и соблюдению принципов международной справедливости и правосудия.

На протяжении многих лет страна остается крупнейшим торговым партнером Ирана. С января по август 2022 года объём двусторонней торговли между Китаем и Ираном составил 11,16 млрд долларов США, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из которых экспорт Китая в Иран составил 6,214 млрд долларов США, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём импорта Китая составил 4,946 млрд долларов США, что на 14% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

В 2022 году обе стороны совместно объявили о начале реализации 25-летнего комплексного плана сотрудничества, достигнув соглашения о расширении сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, производственного потенциала, науки и техники, медицины и здравоохранения.

На встрече оба лидера обязались эффективно внедрять «Комплексный план иранско-китайского сотрудничества» и призвали к укреплению сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, инфраструктуру и сельское хозяйство.

Ибрахим Раиси также пригласил китайские компании в Иран для осуществления инвестирования и развития бизнеса, а также отметил, что ожидает увеличения числа китайских туристов.

Стремление к многостороннему диалогу

Поддержание стабильности на Ближнем Востоке имеет решающее значение для благосостояния стран и народов региона. Это также крайне важно и для поддержания мира во всем мире, содействия глобальному экономическому развитию и обеспечения стабильного энергоснабжения.

В сентябре 2022 года, на 22-й встрече Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) был подписан меморандум о членстве Ирана в ШОС, а 7 февраля 2023 года Ибрахим Раиси издал указ о реализации закона о членстве Ирана в ШОС.

Поддерживая и активно участвуя в инициативе «Один пояс и один путь», Инициативе глобального развития и Инициативе глобальной безопасности, предложенных Китаем, Ибрахим Раиси заявил, что Иран будет поддерживать тесное сотрудничество с такими международными организациями, как ШОС, а также совместно защищать региональный и глобальный мир и стабильность.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с Ираном в целях укрепления связи и координации на различных платформах, таких как ООН и ШОС, практикуя подлинный многосторонний подход и защищая общие интересы развивающихся стран.

Си Цзиньпин также добавил, что Китай продолжит сотрудничество с Ираном в рамках инициативы «Один пояс, один путь» с целью укрепления взаимодействия и расширения межличностных и культурных обменов.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-14/Xi-holds-talks-with-Iranian-president-1hq5yH3mBdC/index.html

SOURCE CGTN