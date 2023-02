CGTN: China e Irã impulsionam novos progressos em parceria estratégica abrangente

PEQUIM, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Diante de mudanças complexas no mundo, tempos e história, as relações entre a China e o Irã resistiram aos testes de várias vicissitudes internacionais.

Durante as conversas entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, na terça-feira em Pequim, os dois líderes se comprometeram a aprofundar e atualizar a parceria dos dois países.

A China desenvolverá inabalavelmente uma cooperação amistosa com o Irã para promover uma parceria estratégica abrangente China-Irã para um novo desenvolvimento, disse Xi à Raisi, que está fazendo sua primeira visita estatal à China.

Por sua vez, Raisi disse que a amizade testada pelo tempo se tornou ainda mais firme à medida que o tempo passa.

Parceiros estratégicos sinceros

A China e o Irã se apoiaram, trabalharam juntos para combater a pandemia da COVID-19, consolidaram a confiança estratégica mútua e fizeram progressos constantes na cooperação prática, que promoveu interesses comuns e protegeu a equidade e a justiça internacional, disse Xi.

O país continua sendo o maior parceiro comercial do Irã há anos. De janeiro a agosto de 2022, o volume de comércio bilateral entre a China e o Irã foi de US$ 11,16 bilhões, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, dos quais as exportações da China para o Irã foram de US$ 6,214 bilhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior, e as importações da China foram de US$ 4,946 bilhões, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

Em 2022, os dois lados anunciaram em conjunto o lançamento da implementação do plano de cooperação abrangente de 25 anos, concordando em intensificar a cooperação em energia, infraestrutura, capacidade de produção, ciência e tecnologia e assistência médica e de saúde.

Os dois líderes prometeram implementar bem o Plano de Cooperação Abrangente Irã-China na reunião e solicitaram o fortalecimento da cooperação em várias áreas, como comércio, infraestrutura e agricultura.

Raisi também pediu que empresas chinesas visitem o Irã para investimentos e negócios e disse que espera mais visitas de turistas chineses.

Pratique o verdadeiro multilateralismo

Manter a estabilidade no Oriente Médio é fundamental para o bem-estar dos países e das pessoas da região; também é crucial para manter a paz mundial, promover o desenvolvimento econômico global e garantir um fornecimento estável de energia.

Em setembro de 2022, a 22ª reunião do Conselho de Chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (em inglês: Shanghai Cooperation Organization, SCO) assinou um memorando sobre a participação do Irã na SCO, e Raisi emitiu uma ordem para implementar a lei sobre a adesão do Irã à SCO em 7 de fevereiro de 2023.

Apoiando e participando ativamente da Iniciativa do Cinturão e Rota, da Iniciativa de Desenvolvimento Global e da Iniciativa de Segurança Global propostas pela China, Raisi disse que o Irã manterá uma boa cooperação com ocasiões de organizações, como a SCO, e salvaguardará conjuntamente a paz e a estabilidade regional e mundial.

Xi disse que a China está disposta a trabalhar com o Irã para fortalecer a comunicação e coordenação em várias plataformas, como a ONU e a SCO, praticar o verdadeiro multilateralismo e proteger os interesses comuns dos países em desenvolvimento.

A China continuará a construir conjuntamente a cooperação do Cinturão e Rota com o Irã, com o objetivo de intensificar a interconectividade e expandir os intercâmbios interpessoais e culturais, acrescentou Xi.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-14/Xi-holds-talks-with-Iranian-president-1hq5yH3mBdC/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN