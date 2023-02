CGTN: Chiny i Iran dążą do osiągnięcia dalszego postępu w ramach wszechstronnej współpracy strategicznej

PEKIN, 15 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Na gruncie złożonych zmian w świecie, czasach i historii stosunki między Chinami a Iranem przetrwały próby najróżniejszych międzynarodowych zmienności.

Podczas rozmów prezydenta Chin Xi Jinpinga z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim, które odbyły się we wtorek w Pekinie, obaj przywódcy zobowiązali się do pogłębienia i podniesienia rangi partnerstwa obu krajów.

Chiny będą niestrudzenie rozwijać bliską współpracę z Iranem, aby promować długofalową współpracę strategiczną Chin i Iranu na rzecz nowego rozwoju, powiedział Raisi, składając swoją pierwszą oficjalną wizytę w Chinach.

Ze swojej strony prezydent Raisi oświadczył, że z biegiem czasu ta wypracowana przez lata przyjaźń stała się jeszcze mocniejsza.

Serdeczni partnerzy strategiczni

Chiny i Iran udzielają sobie wzajemnego wsparcia, współpracują przy zwalczaniu pandemii COVID-19, umacniają obopólne strategiczne zaufanie i dokonują systematycznego postępu w praktycznej współpracy, co sprzyja wspólnym interesom i chroni międzynarodową uczciwość i sprawiedliwość, podkreślił Xi.

Kraj ten od lat pozostaje największym partnerem handlowym Iranu. Od stycznia do sierpnia 2022 roku dwustronny obrót handlowy między Chinami a Iranem ukształtował się na poziomie 11,16 mld dolarów, co oznacza wzrost o 19 procent w skali roku, z czego eksport Chin do Iranu wyniósł 6,214 mld dolarów, osiągając wzrost o 24 procent w skali roku, a import Chin wyniósł 4,946 mld dolarów, odnotowując wzrost aż o 14 procent.

W 2022 roku obie strony wspólnie zapowiedziały rozpoczęcie realizacji 25-letniego planu wszechstronnej współpracy, zobowiązując się do zacieśnienia stosunków w zakresie energii, infrastruktury, zdolności produkcyjnych, nauki i techniki oraz opieki medycznej i zdrowotnej.

Podczas spotkania przywódcy zadeklarowali skuteczne wdrożenie planu wszechstronnej współpracy Iran-Chiny i wezwali do wzmocnienia stasunków w różnych dziedzinach, takich jak handel, infrastruktura i rolnictwo.

Raisi wezwał również chińskie przedsiębiorstwa do złożenia wizyty w Iranie w celach inwestycyjnych i biznesowych oraz podkreślił, że ma nadzieję, iż odwiedzi go jeszcze więcej chińskich turystów.

Praktykowanie autentycznej wielostronności

Utrzymanie stabilności na Bliskim Wschodzie ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu krajów i ludzi w regionie; jest również kluczowe z punktu widzenia utrzymania pokoju na świecie, wspierania międzynarodowego rozwoju gospodarczego i zapewnienia stabilnych dostaw energii.

We wrześniu 2022 roku na 22. posiedzeniu Rady Szefów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) podpisano memorandum w sprawie członkostwa Iranu w SCO, natomiast 7 lutego 2023 roku prezydent Raisi wydał rozporządzenie o wdrożeniu ustawy o członkostwie Iranu w SCO.

Wspierając i aktywnie uczestnicząc w Inicjatywie Pasa i Szlaku, Globalnej Inicjatywie Rozwoju oraz Globalnej Inicjatywie Bezpieczeństwa zaproponowanych przez Chiny, irański prezydent powiedział, że jego kraj będzie utrzymywał owocną współpracę z organizacjami działającymi przy różnych okazjach, takimi jak SCO, oraz wspólnymi siłami chronił regionalny i światowy pokój oraz stabilizację.

Xi zaznaczył, że Chiny są gotowe do współpracy z Iranem w celu wzmocnienia komunikacji i koordynacji na rozmaitych platformach, takich jak ONZ i SCO, praktykowania rzeczywistej wielostronności i ochrony wspólnych interesów krajów rozwijających się.

Chiny pozostaną zaangażowane we współpracę z Iranem w ramach Pasa i Szlaku, dążąc do intensyfikacji wzajemnych połączeń i rozszerzenia wymiany międzyludzkiej i kulturalnej, dodał Xi.

