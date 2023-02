CGTN: Čína a Írán budou usilovat o nový pokrok v komplexním strategickém partnerství

PEKING, 15. února 2023 /PRNewswire/ -- Tváří v tvář složitým změnám ve světě, době a historii obstály vztahy mezi Čínou a Íránem ve zkouškách různých světových změn.

Během úterních rozhovorů mezi čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a íránským prezidentem Ebrahímem Raisím v Pekingu se oba představitelé zavázali k prohloubení a modernizaci partnerství obou zemí.

Čína bude neochvějně rozvíjet přátelskou spolupráci s Íránem s cílem podpořit čínsko-íránské komplexní strategické partnerství pro nový rozvoj, řekl Si Raisimu, který je na své první státní návštěvě Číny.

Raisi zase uvedl, že časem prověřené přátelství se postupem času ještě více upevňuje.

Upřímní strategičtí partneři

Čína a Írán se vzájemně podporují, spolupracují v boji proti pandemii COVID-19, upevňují strategickou vzájemnou důvěru a dosahují trvalého pokroku v praktické spolupráci, což podporuje společné zájmy a zajišťuje mezinárodní spravedlnost, uvedl Si.

Země zůstává již řadu let největším obchodním partnerem Íránu. Od ledna do srpna 2022 činil objem bilaterálního obchodu mezi Čínou a Íránem 11,16 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 19 %, z toho čínský vývoz do Íránu činil 6,214 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 24 %, a čínský dovoz 4,946 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 14 %.

V roce 2022 obě strany společně oznámily zahájení realizace 25letého komplexního plánu spolupráce a dohodly se na zintenzivnění spolupráce v oblasti energetiky, infrastruktury, výrobních kapacit, vědy a techniky a lékařské a zdravotní péče.

Oba představitelé na setkání slíbili, že budou dobře plnit komplexní plán spolupráce mezi Íránem a Čínou, a vyzvali k posílení spolupráce v různých oblastech, jako je obchod, rozvoj infrastruktury a zemědělství.

Raisi rovněž vyzval čínské podniky k návštěvě Íránu za účelem investování a podnikání a uvedl, že očekává větší počet čínských turistů.

Uplatňování skutečného multilateralismu

Udržení stability na Blízkém východě má zásadní význam pro dobré životní podmínky zemí a obyvatel tohoto regionu; je rovněž důležité pro udržení světového míru, podporu celosvětového hospodářského rozvoje a zajištění stabilních dodávek energie.

V září 2022 bylo na 22. zasedání Rady hlav států Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) podepsáno memorandum o členství Íránu v ŠOS a 7. února 2023 vydal Raisi příkaz k naplnění zákona o členství Íránu v ŠOS.

Raisi uvedl, že Írán podporuje iniciativu Pásmo a cesta, Globální rozvojovou iniciativu a Globální bezpečnostní iniciativu navržené Čínou a aktivně se na nich podílí, a že bude zachovávat dobrou spolupráci s příležitostnými organizacemi, jako je ŠOS, a společně chránit regionální a světový mír a stabilitu.

Si prohlásil, že Čína je ochotna spolupracovat s Íránem na posílení vzájemné spolupráce a koordinace v rámci různých platforem, jako je OSN a ŠOS, na uplatňování skutečného multilateralismu a na ochraně společných zájmů rozvojových zemí.

Čína bude i nadále společně s Íránem budovat spolupráci v rámci projektu Pásmo a stezka s cílem posílit vzájemné propojení a rozšířit mezilidské a kulturní výměny, dodal Si.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-14/Xi-holds-talks-with-Iranian-president-1hq5yH3mBdC/index.html

SOURCE CGTN