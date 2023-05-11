CGTN: Дипломатия глав государств укрепляет связи между Китаем и Центральной Азией

ПЕКИН, 11 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- С тех пор, как Китай установил дипломатические связи с пятью странами Центральной Азии 31 год назад, региональные обмены и сотрудничество в стратегической, экономической областях и в сфере безопасности достигают все более значительных успехов.

Ожидается, что более тесные связи достигнут нового уровня в конце следующей недели, когда пройдет первый саммит «Китай — Центральная Азия» в северо-западном Сиане, провинции Шэньси, городе, который известен как отправная точка древнего Шелкового пути, проходившего через Центральную Азию в Европу. Как сообщает Министерство иностранных дел КНР, председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) проведет саммит, в котором примут участие государственные лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По мнению экспертов, предстоящая встреча глав государств демонстрирует, что Китай и страны Центральной Азии разделяют общие интересы и что региональное сотрудничество становится все более плодотворным на фоне растущей глобальной нестабильности.

Дипломатия глав государств

«‎Дипломатия глав государств является крупнейшим политическим преимуществом всестороннего сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии», — заявил исследователь Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи (Sun Zhuangzhi).

Такой саммит может укрепить стратегическое взаимное доверие, создать механизмы сотрудничества и устранить политические препятствия путем урегулирования разногласий. «В то же время, благодаря дипломатии глав государств страны будут с большей вероятностью поддерживать друг друга в основных интересах и главных проблемах, а также координировать друг с другом свои действия в международных делах, что может помочь улучшить глобальное управление», — написал Сунь в статье, опубликованной недавно в журнале Contemporary World («‎Современный мир»).

В январе прошлого года президент Си председательствовал на виртуальном саммите, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центральной Азии. Месяц спустя государственные лидеры пяти стран Центральной Азии приняли участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. А на третьей встрече министров иностранных дел Китая и Центральной Азии в июне было принято решение повысить уровень встречи до уровня глав государств.

После этого Си посетил Казахстан и Узбекистан и принял участие в саммите ШОС в Самарканде в сентябре, что стало его первым крупным зарубежным визитом после начала пандемии COVID-19.

По мнению экспертов, эта активная дипломатическая деятельность продемонстрировала, насколько большое значение Китай придает странам Центральной Азии.

Дэн Хао (Deng Hao), научный сотрудник Китайского института международных исследований (CIIS), отметил, что хорошие отношения между Китаем и Центральной Азией помогают улучшить стратегическую обстановку и безопасность в западных регионах Китая, а также способствуют стабильности и развитию в странах Центральной Азии, что является беспроигрышной стратегией.

Многоуровневое сотрудничество, впечатляющие результаты

Дэн написал в журнале China International Studies, что Китай добился больших дипломатических успехов в странах Центральной Азии, особенно в создании трех основных механизмов сотрудничества: Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), инициативы Belt and Road Initiative (BRI) («‎Пояс и путь») и встречи министров иностранных дел Китая и Центральной Азии.

ШОС, созданная более двух десятилетий назад с целью борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, стремится обеспечить безопасную и стабильно развивающуюся среду для стран-членов ШОС. По словам Дэн, за эти годы ШОС стала свидетелем расширения сотрудничества в области безопасности на региональной и международной арене и открыла огромные возможности развития для региона и всего мира.

Инициатива BRI, выдвинутая Си в 2013 году и ориентированная на взаимодействие, нацелена на превращение Центральной Азии в канал, связывающий Китай и Европу, который может способствовать дальнейшей активизации экономических кругов Азии и Европы. Спустя десять лет Китай подписал документы о сотрудничестве в рамках инициативы BRI со всеми странами Центральной Азии и добился впечатляющих результатов в области строительства инфраструктуры, торгово-экономического сотрудничества и финансового механизма.

Согласно официальным данным, объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии достиг 70,2 млрд долл. США в 2022 году, что более чем в 100 раз превышает объем торговли на момент установления дипломатических отношений между двумя сторонами.

«‎Инициатива BRI еще больше сблизила Китай и пять стран Центральной Азии. Предстоящий саммит «Китай — Центральная Азия»‎ послужит дальнейшим руководством для шести стран к сохранению дружеских отношений и углублению сотрудничества, совместному построению сообщества Китая и Центральной Азии с общим будущим‎», — заявил Ю Сяошуан (Yu Xiaoshuang), научный сотрудник CIIS.

https://news.cgtn.com/news/2023-05-09/Head-of-state-diplomacy-ushers-in-thriving-China-Central-Asia-ties-1jF3AMX0C9a/index.html

SOURCE CGTN