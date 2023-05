CGTN: Dyplomacja na najwyższym szczeblu państwowym wprowadza prężne relacje pomiędzy Chinami a krajami Azji Centralnej

PEKIN, 11 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Od momentu gdy Chiny nawiązały stosunki dyplomatyczne z pięcioma krajami Azji Centralnej 31 lat temu, odnotowano znaczące postępy w zakresie regionalnej wymiany i współpracy w strategicznych obszarach gospodarki i bezpieczeństwa.

Oczekuje się, że te bliskie więzi osiągną nowy, wyższy poziom pod koniec nadchodzącego tygodnia, kiedy to odbędzie się pierwszy szczyt Chiny-Azja Centralna (China-Central Asia Summit) w Xi-an, mieście położonym w północno zachodniej prowincji Chin Shaanxi, gdzie swój początek miał starożytny Jedwabny Szlak, wiodący przez Azję Centralną do Europy. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin, Prezydent Xi Jinping będzie gospodarzem szczytu, a udział w nim wezmą przedstawiciele najwyższych władz Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu.

Zdaniem ekspertów, nadchodzące zgromadzenie przywódców państw podkreśla fakt, że Chiny i kraje Azji Centralnej mają wspólne interesy, oraz że współpraca regionalna pogłębia się w sytuacji globalnych zawirowań.

Dyplomacja na najwyższym szczeblu państwowym

„Dyplomacja na najwyższym szczeblu państwowym jest największym politycznym atutem kompleksowej współpracy pomiędzy Chinami a krajami Azji Centralnej" - powiedział Sun Zhuangzhi, naukowiec z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (Chinese Academy of Social Sciences).

Szczyt tego rodzaju może przyczynić się do poprawy wzajemnego strategicznego zaufania, ustanowienia mechanizmów współpracy i usunięcia politycznych barier w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych. Jednocześnie, dzięki dyplomacji z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, kraje te będą bardziej chętne do udzielenia wzajemnego wsparcia w zakresie podstawowych interesów i najpoważniejszych problemów oraz do koordynacji swoich spraw zagranicznych, co pozwoli na poprawę światowego ładu - napisał Sun w swoim artykule opublikowanym niedawno w czasopiśmie Contemporary World.

W styczniu ubiegłego roku, Prezydent Xi przewodniczył obradom wirtualnego szczytu upamiętniającego 30. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chinami a krajami Azji Centralnej. Miesiąc później, przywódcy pięciu państw Azji Centralnej przybyli na ceremonię otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Podczas trzeciego spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych Chin i krajów Azji Centralnej w czerwcu, podjęto decyzję o podniesieniu rangi tego zgromadzenia do poziomu spotkania przywódców państw.

Następnie prezydent Xi odwiedził Kazachstan i Uzbekistan oraz wziął udział w Szczycie SCO, który odbył się w Samarkandzie we wrześniu. Była to jego pierwsza wizyta zagraniczna tej rangi od wybuchu pandemii COVID-19.

Według ekspertów, te intensywne działania dyplomatyczne pokazały wagę, jaką przywiązują Chiny do krajów Azji Centralnej.

Deng Hao, badacz reprezentujący Chiński Instytut Studiów Międzynarodowych (CIIS - China Institute of International Studies), stwierdził, że dobre stosunki pomiędzy Chinami a krajami Azji Centralnej przyczyniają się do poprawy strategicznego środowiska bezpieczeństwa w zachodnich regionach Chin, równocześnie wspierając stabilność i rozwój krajów Azji Centralnej, co jest strategią korzystną dla każdej ze stron.

Współpraca oparta na wielu filarach, imponujące wyniki

W jednym ze swoich artykułów w periodyku China International Studies, Deng napisał, że Chiny mają ogromne dyplomatyczne osiągnięcia w krajach Azji Centralnej, w szczególności w zakresie budowy mechanizmów współpracy opartych na trzech filarach: Szanghajskiej Organizacji Współpracy (Shanghai Cooperation Organization - SCO), Inicjatywie Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative - BRI) i spotkaniach ministrów spraw zagranicznych Chin i krajów Azji Centralnej.

„SCO, organizacja założona ponad dwadzieścia lat temu, której misją jest zwalczanie terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu, obrała sobie za cel zapewnienie bezpiecznego i stabilnego środowiska rozwoju dla państw członkowskich SCO. Na przestrzeni lat, SCO była świadkiem rozwijającej się współpracy w zakresie bezpieczeństwa na szczeblu regionalnym i międzynarodowym i uwolniła ogromny potencjał rozwojowy dla regionu i świata" - stwierdził Deng Hao.

Z kolei inicjatywa BRI zapoczątkowana przez Prezydenta Xi w 2013 r., ukierunkowana jest na komunikację i włączenie Azji Centralnej do szlaku łączącego Chiny i Europę, co może przyczynić się do zwiększonej aktywizacji środowisk gospodarczych Azji i Europy. Przez dziesięć lat Chiny podpisały dokumenty dot. współpracy w ramach BRI ze wszystkimi krajami Azji Centralnej i odnotowały imponujące wyniki w zakresie budowy infrastruktury, współpracy gospodarczej i handlowej oraz instrumentu finansowego.

Według oficjalnych danych, wolumen wymiany handlowej pomiędzy Chinami a państwami Azji Centralnej osiągnął poziomi 70,2 mld $ w 2022 r., co stanowi wartość ponad stokrotnie wyższą w porównaniu z wymianą handlową notowaną w momencie ustanawiania stosunków dyplomatycznych pomiędzy tymi dwiema stronami.

„Inicjatywa Pasa i Szlaku jeszcze bardziej zbliżyła do siebie Chiny i pięć państw Azji Centralnej. Nadchodzący Szczyt Chiny-Azja Centralna pokieruje te sześć państw ku kontynuacji przyjaznych relacji i pogłębieniu współpracy, przy równoczesnej budowie społeczności Chin i krajów Azji Centralnej i jej wspólnej przyszłości" - powiedział Yu Xiaoshuang, pracownik naukowy CIIS.

https://news.cgtn.com/news/2023-05-09/Head-of-state-diplomacy-ushers-in-thriving-China-Central-Asia-ties-1jF3AMX0C9a/index.html

SOURCE CGTN