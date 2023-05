CGTN : La diplomatie des chefs d'État ouvre la voie à des liens florissants entre la Chine et l'Asie centrale

PÉKIN, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Depuis que la Chine a établi des liens diplomatiques avec cinq pays d'Asie centrale, il y a 31 ans, les échanges régionaux et la coopération dans les domaines stratégique, économique et sécuritaire ont réalisé des progrès de plus en plus importants.

Les liens plus étroits devraient atteindre de nouveaux sommets à la fin de la semaine prochaine, lorsque le premier Sommet Chine-Asie centrale aura lieu à Xi'an, dans la province du Shaanxi au nord-ouest de la Chine, une ville connue comme le point de départ de l'ancienne route de la soie qui traversait l'Asie centrale jusqu'en Europe. Le président chinois Xi Jinping sera l'hôte du sommet auquel participeront les dirigeants des États du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

Selon des experts, le prochain rassemblement des chefs d'État met en évidence le fait que la Chine et les pays d'Asie centrale partagent de vastes intérêts communs et que la coopération régionale s'approfondit dans un contexte de turbulence mondiale croissante.

La diplomatie des chefs d'État

« La diplomatie des chefs d'État est le plus grand avantage politique de la coopération globale entre la Chine et les pays d'Asie centrale », selon Sun Zhuangzhi, chercheur à l'Académie chinoise des sciences sociales.

Un tel sommet peut renforcer la confiance mutuelle stratégique, établir des mécanismes de coopération et éliminer les obstacles politiques en résolvant les différends. Dans le même temps, grâce à la diplomatie des chefs d'État, les pays seront plus susceptibles de se soutenir mutuellement dans leurs intérêts fondamentaux et leurs préoccupations majeures, et de coopérer dans les affaires internationales, ce qui peut contribuer à améliorer la gouvernance mondiale, comme l'a écrit Sun Zhuangzhi dans un article récemment publié dans la revue Contemporary World.

En janvier de l'année dernière, le président Xi Jinping a présidé un sommet virtuel commémorant le 30e anniversaire de l'établissement de liens diplomatiques entre la Chine et les pays d'Asie centrale. Un mois plus tard, cinq dirigeants d'États d'Asie centrale ont assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Et la troisième réunion des ministres des Affaires étrangères de la Chine et d'Asie centrale en juin dernier a permis de faire passer le rassemblement à un niveau supérieur en y incluant les chefs d'État.

Par la suite, Xi Jinping s'est rendu au Kazakhstan et en Ouzbékistan et a assisté au Sommet de l'OCS à Samarkand en septembre dernier, sa première grande visite à l'étranger depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Des experts affirment que ces activités diplomatiques intensives ont démontré la grande importance que la Chine attache aux pays d'Asie centrale.

Deng Hao, chercheur à l'Institut chinois d'études internationales, a noté qu'une bonne relation Chine-Asie centrale contribue à améliorer le contexte stratégique et sécuritaire dans les régions occidentales de la Chine et favorise également la stabilité et le développement dans les pays d'Asie centrale, une stratégie gagnant-gagnant.

Une coopération à piliers multiples, des résultats impressionnants

Deng Hao a écrit dans la revue China International Studies que la Chine a rencontré de grands succès diplomatiques dans les pays d'Asie centrale, en particulier avec la construction de mécanismes de coopération fondés sur trois piliers : L'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), l'initiative la Ceinture et la Route (BRI) et la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Chine et de l'Asie centrale.

L'OCS, née il y a plus de vingt ans avec une mission de lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, vise à fournir un environnement de développement sûr et stable aux pays membres de l'OCS. Au fil des ans, l'OCS a été témoin de l'essor de la coopération en matière de sécurité sur le plan régional et international, et a débloqué d'énormes possibilités de développement pour la région et le monde entier, a déclaré Deng Hao.

Et la BRI, proposée par Xi Jinping en 2013 et axée sur la connectivité, vise à faire de l'Asie centrale un canal reliant la Chine et l'Europe, qui peut activer davantage les cercles économiques de l'Asie et de l'Europe. Dix ans plus tard, dans le cadre de la BRI, la Chine a signé des documents de coopération avec tous les pays d'Asie centrale et a obtenu des résultats impressionnants dans la construction d'infrastructures, la coopération économique et commerciale et la facilité financière.

Les données officielles montrent que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les pays d'Asie centrale a atteint les 70,2 milliards de dollars en 2022, soit plus de 100 fois plus qu'à la date de l'établissement de liens diplomatiques entre les deux parties.

« La BRI a rapproché la Chine et les cinq pays d'Asie centrale. Le prochain Sommet Chine-Asie centrale guidera les six pays dans la poursuite de leur relation d'amitié et l'approfondissement de leur coopération, en construisant conjointement la communauté Chine-Asie centrale avec un avenir commun », a déclaré Yu Xiaoshuang, chercheur adjoint à l'Institut chinois d'études internationales.

