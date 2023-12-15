CGTN: Ставка на молодежь в укреплении дружбы между Китаем и Вьетнамом

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CGTN

15 Dec, 2023, 06:51 ET

ПЕКИН, 15 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- «Народ — это корни, источник надежды и живительная сила китайско-вьетнамских отношений», — заявил Си Цзиньпин (Xi Jinping), генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) и председатель КНР, в своей статье, опубликованной во вторник вьетнамской газетой «Нхан Дан» (Nhan Dan).

В среду Си Цзиньпин и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг (Nguyen Phu Trong) встретились в Ханое с представителями молодежи обеих стран и деятелями, которые внесли вклад в развитие китайско-вьетнамской дружбы.

Лидеры подчеркнули, что основы дружбы между Китаем и Вьетнамом закладываются их народами, а будущее этой дружбы создается молодежью.

Укрепление молодежных обменов

В своей статье Си Цзиньпин призвал к углублению сотрудничества в области изучения китайского языка, профессионального образования, спорта и здравоохранения и к обеспечению успеха главных двусторонних мероприятий, таких как Китайско-вьетнамский народный форум и Встречи дружбы китайско-вьетнамской молодежи, с целью укрепления взаимопонимания и продолжения сближения между двумя народами, особенно среди молодежи.

«Нам следует укреплять дружественное сотрудничество и обмены и в полной мере задействовать механизмы взаимного обмена, включая центральные СМИ, мозговые центры, департаменты культуры и туризма, издательства, а также возможности радио, кино и телевидения», — добавил он.

Ханойский университет во Вьетнаме стал активным участником молодежных двусторонних обменов. Певческий праздник, организованный в ноябре, собрал около 400 молодых участников из Китая и Вьетнама, которые вместе исполняли песни из культовых кино- и телефильмов, хорошо известных обеим сторонам.

Университет в сотрудничестве с китайской издательской компанией создал книжный магазин, где местные студенты могут глубже познакомиться с китайской культурой.

Си Цзиньпин всегда возлагал большие надежды на молодежь и неоднократно призывал ее следовать своей мечте и не бояться брать ответственность в свои руки. В среду китайский лидер также выразил надежду, что молодежь возьмет на себя ведущую роль в укреплении китайско-вьетнамской дружбы.

Укрепление традиций дружбы

Китай с давних пор является крупнейшим торговым партнером Вьетнама, а Вьетнам — четвертым по величине торговым партнером Китая в мире.

Запуск трансграничного грузового железнодорожного сообщения между Китаем и Вьетнамом и проекта «Умный порт» способствовал быстрому соединению пограничных сухих портов двух стран. В Китай экспортируются большие объемы качественной вьетнамской сельскохозяйственной продукции, включая личи, дуриан и драконий фрукт (питахайю).

Линия метро Кат Линь-Ха Донг, построенная китайской компанией, стала удобным и комфортным способом передвижения для жителей Ханоя, которые со времени ее открытия уже совершили по ней около 20 миллионов поездок.

Возлагая большие надежды на китайскую и вьетнамскую молодежь, Си Цзиньпин подчеркнул, что ей принадлежит важнейшая роль в создании китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение.

Он также призвал молодых людей обеих стран внести свой вклад в развитие Азиатско-Тихоокеанского региона и способствовать поддержанию прочного мира в этой части планеты.

«Я надеюсь на вас как на знаменосцев прогресса человечества и активных участников построения сообщества общей судьбы», — обратился Си Цзиньпин к представителям молодежи.

https://news.cgtn.com/news/2023-12-14/Role-of-youth-highly-anticipated-in-promoting-China-Vietnam-friendship-1pvuwUP7xXW/index.html

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