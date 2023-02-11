CGTN: Построение китайско-камбоджийского сообщества единой судьбы в новом году

ПЕКИН, 11 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- За первые три месяца с момента открытия 1 октября прошлого года первой в истории Камбоджи скоростной автомагистрали, соединившей столицу Пномпень с главным морским портом страны, городом-провинцией Сиануквилем, по ней прошло более миллиона автомобилей.

Автострада протяженностью 187 км, в которую Китайская корпорация по строительству дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation) инвестировала 2 млрд долларов США, стала одним из результатов сотрудничества между Китаем и Камбоджей в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП).

В Камбодже есть пословица: «Есть дорога — есть надежда». Премьер-министр Камбоджи Хун Сен однажды сказал, что Китай построил в Камбодже множество дорог и мостов, и это означает, что Китай дал большую надежду народу Камбоджи.

Хун Сен посетил Китай в феврале 2020 года, когда ситуация с эпидемией COVID-19 в стране все еще была тяжелой. В пятницу, упомянув этот визит трехлетней давности, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что он стал знаком поддержки, а Хун Сен решительно поддержал китайский народ в его борьбе с эпидемией COVID-19.

«Я чрезвычайно рад работать с Вами, чтобы реализовать достигнутые три года назад договоренности и открыть новую эпоху в построении китайско-камбоджийского сообщества единой судьбы в начале нового года по лунному календарю», — сказал Си Цзиньпин Хун Сену в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

Всестороннее сотрудничество

Си Цзиньпин отметил, что две страны могли бы создать архитектуру сотрудничества в шести основных областях: политики, производства, сельского хозяйства, энергетики, безопасности, а также в области гуманитарных контактов и культурных обменов. Хун Сен выразил полное согласие с этой идеей.

1 января 2022 года вступили в силу торговый пакт Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) и Соглашение о свободной торговле между Китаем и Камбоджей. По данным торгово-экономического отдела посольства Китая в Камбодже, с января по ноябрь 2022 года объем торговли между Китаем и Камбоджей достиг 14,5 млрд долларов США, увеличившись за год на 19,1%.

В пятницу Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай также будет поощрять еще большее число китайских предприятий к инвестированию в Камбоджу, помогать в строительстве Особой экономической зоны Сиануквиль и поддерживать страну в формировании транспортной инфраструктуры.

Помимо скоростной автомагистрали, в 2022 году в Камбодже были введены в эксплуатацию такие финансируемые Китаем проекты, как строительство национальных дорог, больниц, сельских дорог, а также снабжение чистой водой; в то же время больший объем сельскохозяйственной продукции, такой как лонган, кукуруза и пангасий, получил официальный доступ на китайский рынок.

Кроме того, в марте прошлого года в Камбоджу прибыла группа экспертов в области традиционной китайской медицины (ТКМ) для оказания помощи этой стране Юго-Восточной Азии в борьбе с пандемией COVID-19.

В том, что касается гуманитарных и культурных обменов, по словам Си Цзиньпина, китайская сторона будет уделять приоритетное внимание возобновлению и расширению прямого авиасообщения между Китаем и Камбоджей, стимулированию сотрудничества в сфере туризма, а также деятельность по защите и восстановлению объектов культурного наследия.

С 1997 года Китай помогает восстанавливать разрушенные храмы в археологическом парке Ангкор и успешно восстановил храмы Чау Сай Тевода и Та Кео.

«Развитие не является прерогативой немногих»

В ходе встречи китайский лидер также подчеркнул, что развитие не является прерогативой нескольких стран.

По словам Си Цзиньпина, вовлечение в соперничество систем или идеологическую конфронтацию, политизация и использование в качестве оружия экономических, торговых, научных и технологических обменов, принуждение к разъединению и разделению, сдерживание и подавление развития других стран, а также требование к странам региона выбирать чью-либо сторону — это силовое давление и гегемонистские амбиции, которые никогда не станут популярными.

Си Цзиньпин заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории и будет решительно защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы в области развития, а также международное равенство и справедливость.

Хун Сен заявил, что предложенные Китаем инициатива ОПОП, Глобальная инициатива в области развития (GDI) и Глобальная инициатива в области безопасности (GSI) имеют большое значение для поддержания мира во всем мире и содействия общему развитию. Он также добавил, что камбоджийская сторона будет активно поддерживать их и участвовать в них.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Камбоджи Прак Сохонн (Prak Sokhonn) заявил, что инициатива GDI «является еще одним общественным благом, которое Китай дает остальному миру», добавив, что она имеет решающее значение для поддержки наименее развитых стран в восстановлении после пандемии COVID-19 и борьбе с бедностью.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-10/Chinese-President-Xi-Jinping-meets-with-Cambodian-PM-Hun-Sen-1hj96Mwlwha/index.html

SOURCE CGTN