CGTN：Construindo uma comunidade China-Camboja com um futuro compartilhado no início da primavera

PEQUIM, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Mais de um milhão de veículos já haviam viajado na primeira via expressa do Camboja que conecta a capital Phnom Penh e a província portuária de águas profundas de Preah Sihanouk nos primeiros três meses desde sua inauguração em 1º de outubro do ano passado.

A rodovia de 187 km de extensão, construída com um investimento de $2 bilhões da China Road e da Bridge Corporation, é um dos resultados da cooperação entre a China e o Camboja sob a estrutura da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI).

Há um provérbio no Camboja que diz "Onde há estrada, há esperança". O Primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, disse certa vez que a China construiu muitas estradas e pontes para o Camboja, então, isso significa que a China construiu muita esperança para o povo cambojano.

Hun Sen visitou a China em fevereiro de 2020, quando a situação da epidemia da COVID-19 no país ainda era grave. Relembrando essa reunião, o presidente chinês, Xi Jinping, disse sexta-feira que a visita foi um sinal de apoio e que Hun Sen permaneceu firme ao lado do povo chinês em sua luta contra a COVID-19.

"É um grande prazer trabalhar com você para realizar nossa nomeação de três anos e abrir uma nova era de construção de uma comunidade China-Camboja com um futuro compartilhado no início da primavera", Xi disse a Hun Sen na casa de hóspedes estatal de Diaoyutai, em Pequim.

Cooperação geral

Xi destacou que os dois lados podem construir uma estrutura de cooperação em seis áreas principais: política, capacidade de produção, agricultura, energia, segurança e intercâmbios culturais e interpessoais. Hun Sen expressou seu total acordo com a ideia.

O pacto comercial Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) e o China-Cambodia Free Trade Agreement (CCFTA) entraram em vigor em 1º de janeiro de 2022. De acordo com o Gabinete Econômico e Comercial da Embaixada Chinesa para o Camboja, o volume comercial entre a China e o Camboja atingiu $14,5 bilhões de janeiro a novembro de 2022, um aumento de 19,1% em relação ao ano anterior.

Na sexta-feira, Xi enfatizou que a China também incentivará mais empresas chinesas a investir no Camboja, ajudará na construção da Zona Econômica Especial de Sihanoukville e apoiará a construção de infraestrutura de transporte.

Além da via expressa, projetos com financiamento chinês, como estradas nacionais, hospitais, estradas rurais e fornecimento de água limpa, entraram em operação no Camboja em 2022, e outros produtos agrícolas, como olho de dragão, milho e pangasius, obtiveram acesso oficial ao mercado chinês.

Além disso, uma equipe de especialistas em Medicina Tradicional Chinesa (MTC) veio ao Camboja em março do ano passado para ajudar o país do Sudeste Asiático a combater a pandemia da COVID-19.

Quanto aos intercâmbios culturais e interpessoais, Xi observou que o lado chinês dará prioridade à restauração e ao aumento dos voos diretos entre a China e o Camboja, incentivando a cooperação turística e realizando trabalhos de proteção e restauração do patrimônio cultural.

A China ajuda a restaurar templos em ruínas no Parque Arqueológico de Angkor desde 1997, tendo restaurado com sucesso o templo Chau Say Tevoda e o templo Ta Keo.

"Desenvolvimento não é prerrogativa de alguns"

Durante o encontro, o presidente chinês também enfatizou que o desenvolvimento não é prerrogativa de alguns países.

Os atos de envolver-se em rivalidade de sistemas ou confrontos ideológicos, a politização e o armamento dos intercâmbios econômicos, comerciais, científicos e tecnológicos, o incentivo à dissociação e à quebra da cadeia, o impedimento e a interrupção do desenvolvimento de outros países e o ato de exigir que os países da região escolham lados, são todas políticas de poder e práticas hegemônicas e nunca serão populares, de acordo com Xi.

A China está do lado certo da história e protegerá resolutamente a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento, bem como a imparcialidade e a justiça internacional, prometeu Xi.

Hun Sen disse que a BRI proposta pela China, a Iniciativa de Desenvolvimento Global (GDI) e a Iniciativa de Segurança Global (GSI) são de suma importância para a manutenção da paz mundial e para a promoção do desenvolvimento comum, acrescentando que o lado cambojano apoiará e participará ativamente.

O vice-primeiro-ministro e Ministro das Relações Exteriores do Camboja, Prak Sokhonn, disse que a GDI "é outro bem público que a China fornece ao resto do mundo", acrescentando que ela é crucial para ajudar os países menos desenvolvidos a se recuperarem da pandemia da COVID-19 e a reduzirem a pobreza.

FONTE CGTN

