CGTN: budowa wspólnej przyszłości Chin i Kambodży na przedwiośniu

PEKIN, 13 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- W ciągu pierwszych trzech miesięcy od otwarcia, w dniu 1 października ubiegłego roku, pierwszą w historii Kambodży drogą ekspresową łączącą stolicę tego kraju, Phnom Penh, z położonym w prowincji Preah Sihanouk portem dalekomorskim, przejechało ponad milion samochodów.

Autostrada o długości 187 km, wykonana w ramach wartej 2 miliardy USD inwestycji zrealizowanej przez China Road and Bridge Corporation jest jednym z rezultatów współpracy między Chinami i Kambodżą prowadzonej w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku (ang. Belt and Road Initiative, BRI).

Jak głosi kambodżańskie przysłowie, „jest szlak, jest nadzieja". Premier Kambodży Hun Sen powiedział kiedyś, że Chiny zbudowały w Kambodży wiele szlaków i mostów, a to oznacza, że Chiny dały narodowi kambodżańskiemu nadzieję.

Hun Sen odwiedził Chiny w lutym 2020 r., gdy kraj ten nadal znajdował się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19. Przywołując to spotkanie, prezydent Chin Xi Jinping oświadczył w piątek, że wizyta ta była wyrazem poparcia oraz że Hun Sen zawsze wspierał Chińczyków w walce z COVID-19.

„Współpraca z pana krajem przepełnia mnie ogromną radością, ponieważ sprzyja realizacji naszego planu trzyletniego oraz otwiera nową erę budowania wspólnej przyszłości Chin i Kambodży wraz z nastaniem wiosny" – Xi skierował te słowa do Hun Sena podczas jego wizyty w pekińskim Państwowym Domu Gościnnym w Diaoyutai.

Kompleksowa współpraca

Xi zauważył, że obie strony mogą zbudować ramy współpracy w sześciu najważniejszych obszarach: polityce, zdolnościach produkcyjnych, rolnictwie, energii, bezpieczeństwie oraz wymianie obywatelskiej i kulturowej. Hun Sen wyraził pełne zaangażowanie w realizację tej koncepcji.

1 stycznia 2022 r. ratyfikowano pakt handlowy Regionalnego Wszechstronnego Partnerstwa Regionalnego (ang. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) oraz Porozumienie o Wolnym Handlu między Chinami i Kambodżą (ang. China-Cambodia Free Trade Agreement, CCFTA). Według informacji podanych przez Urząd ds. Gospodarki i Handlu Ambasady Chin w Kambodży, wartość wymiany handlowej między Chinami i Kambodżą wyniosła w okresie od stycznia do listopada 2022 r. 14,5 miliardów USD, co daje wzrost rok do roku na poziomie 19,1 procent.

W piątek prezydent Xi podkreślił, że Chiny będą zachęcać, aby większa liczba chińskich przedsiębiorstw inwestowała w Kambodży, pomogą przy budowie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sihanoukville oraz wesprą budowę infrastruktury transportowej.

Oprócz drogi ekspresowej w 2022 r. w Kambodży oddano do eksploatacji inne projekty finansowane przez Chiny, w tym drogi krajowe, szpitale, drogi gminne oraz wodociągi, a ponadto na chiński rynek oficjalnie wprowadzono więcej kambodżańskich produktów rolnych, między innymi longan, kukurydzę i suma pangę.

W marcu ubiegłego roku do Kambodży udał się zespół specjalistów tradycyjnej medycyny chińskiej (ang. TCM), aby pomóc mieszkańcom Azji Południowo-Wschodniej w walce z pandemią COVID-19.

Jeśli chodzi o wymianę obywatelską i kulturową, Xi zaznaczył, że przywrócenie oraz zwiększenie liczby bezpośrednich połączeń lotniczych między Chinami i Kambodżą, służące zintensyfikowaniu współpracy turystycznej oraz przeprowadzeniu prac związanych z ochroną i odbudową chińskiego dziedzictwa kulturowego, zostanie potraktowane przez stronę chińską priorytetowo.

Od 1997 r. Chiny pomagają w odbudowie zrujnowanych świątyń położonych na terenie Parku Archeologicznego Angkor, sukcesywnie odnawiając świątynię Chau Say Tevoda i Ta Keo.

„Rozwój nie jest przywilejem wybranych"

Podczas spotkania prezydent Chin podkreślił też, że rozwój nie jest przywilejem nielicznych wybranych narodów.

Xi oświadczył, że działania związane z angażowaniem się w konkurujące ze sobą systemy czy konfrontację ideologiczną, polityzację i zbrojenia, handel, wymianę naukową i technologiczną, zmuszaniem do rozmontowania i zniszczenia łańcuchów dostaw, ograniczaniem i hamowaniem rozwoju innych krajów oraz wymagające od krajów z regionu opowiedzenia się po którejś ze stron to próby wywarcia nacisków politycznych i praktyki hegemoniczne, których nie należy kultywować.

Xi oświadczył, że Chiny stoją po właściwej stronie historii oraz obiecał, że będą zdecydowanie bronić suwerenności narodowej, bezpieczeństwa oraz interesów rozwojowych, a także sprawiedliwości i uczciwości międzynarodowej.

Hun Sen powiedział z kolei, że zaproponowana przez Chiny inicjatywa Pasa i Szlaku, inicjatywa globalnego rozwoju (ang. Global Development Initiative, GDI) oraz inicjatywa globalnego bezpieczeństwa (ang. Global Security Initiative, GSI) mają ogromne znaczenie dla utrzymania pokoju na świecie oraz promowania powszechnego rozwoju i dodał, że strona kambodżańska będzie aktywnie wspierała i uczestniczyła w tych inicjatywach.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Prak Sokhonn stwierdził, że GDI „to kolejne dobro publiczne, które Chiny dają reszcie świata" oraz dodał, że ma ona kluczowe znaczenie dla wspierania najmniej rozwiniętych krajów w wychodzeniu z pandemii COVID-19 oraz zmniejszeniu ubóstwa.

