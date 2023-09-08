CGTN: Региональная экономическая интеграция способствует общему процветанию Китая и АСЕАН

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CGTN

08 Sep, 2023, 19:35 ET

ПЕКИН, 9 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- 43-й Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) под девизом "АСЕАН имеет значение: Эпицентр роста", завершился в пятницу в Джакарте (Индонезия), где был подведен ряд положительных итогов.

Углубление сотрудничества между АСЕАН и Китаем принесет пользу людям с обеих сторон, заявил в четверг генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хурн (Kao Kim Hourn).

Региональная экономическая интеграция

Выступая в среду на 26-м саммите Китай-АСЕАН, премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал Китай и страны АСЕАН к укреплению связей, к углублению сотрудничества по промышленным и производственным цепочкам, а также к стремлению завершить в 2024 году переговоры по Соглашению о свободной торговле Китай-АСЕАН (ACFTA) 3.0 и неуклонно продвигать региональную экономическую интеграцию.

В ходе 26-го саммита АСЕАН+3, г-н Ли отметил, что в июне этого года вступило в полную силу Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), которое открыло новые возможности для региональной экономической интеграции.

"Нам необходимо и дальше раскрывать потенциал соглашения, стимулировать свободное передвижение товаров, расширять и модернизировать торговлю и инвестиции. Мы должны развивать наше всеобъемлющее, взаимовыгодное и высококачественное экономическое партнерство, двигаться к интегрированному региональному рынку, более открытому и динамичному", - заявил он.

Китай предложил ускорить переговоры по модернизации зоны свободной торговли АСЕАН-Китай 3.0 и стремится завершить их в 2024 году, говорится в перечне инициатив Китая по сотрудничеству в рамках саммита АСЕАН.

Версия 3.0 ЗСТ Китай-АСЕАН принесет ощутимую пользу местным жителям, считает Ши Чжунцзюнь (Shi Zhongjun), генеральный секретарь центра АСЕАН-Китай, добавляя, что односторонняя, протекционистская политика, проводимая некоторыми странами за пределами региона, оказывает определенное влияние на сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе и на сотрудничество между Китаем и АСЕАН.

Сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь"

В ходе 26-го саммита Китай-АСЕАН было опубликовано совместное заявление о взаимовыгодном сотрудничестве по инициативе "Пояс и путь" (BRI) и программой АСЕАН "Перспективы развития Индо-Тихоокеанского региона".

Китай приветствует активное участие стран АСЕАН в третьем Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", заявил Ли в среду.

В рамках сотрудничества по инициативе "Пояс и путь" Китай и АСЕАН расширяют взаимодействие в области развития инфраструктуры и регионального сотрудничества.

По данным компании China Railway, с момента ввода в эксплуатацию железной дороги Китай - Лаос в декабре 2021 года, по состоянию на 16 апреля было совершено 20,09 млн. пассажирских поездок, из них на участке железной дороги в Китае - 17,09 млн. поездок, а за пределами Китая - 3 млн. поездок.

Специальная экономическая зона Сиануквиль, флагманский проект инициативы "Пояс и путь" в Камбодже, стала крупнейшей промышленной зоной в Юго-Восточной Азии, в которой на сегодняшний день размещено до 175 заводов.

Результаты плодотворного сотрудничества

В ходе саммита Китай-АСЕАН был принят ряд итоговых документов, в том числе совместное заявление об углублении сельскохозяйственного сотрудничества между Китаем и АСЕАН, план действий по развитию экологически чистого сельского хозяйства между Китаем и АСЕАН (2023-2027 гг.), инициатива по расширению двустороннего сотрудничества в области электронной коммерции и инициатива по совместной реализации программы развития научно-технических инноваций между Китаем и АСЕАН.

По данным Министерства коммерции Китая, в 2022 году объем торговли между Китаем и АСЕАН достиг 975,3 млрд. долларов США, увеличившись на 11,2% по сравнению с предыдущим годом и на 120% превысив уровень 2013 года.

По состоянию на конец июля совокупный объем двусторонних инвестиций превысил 380 млрд. долларов США, а Китай создал более 6 500 предприятий с непосредственными инвестициями в АСЕАН.

В последнее десятилетие АСЕАН стала главным торговым партнером Китая, обогнав в 2020 году Европейский Союз и США.

"Заглядывая в будущее, я думаю, что в ближайшие 20 лет двусторонняя торговля между АСЕАН и Китаем увеличится в три раза, соответственно вырастут и инвестиции", - заявил Джаухари Оратмангун (Djauhari Oratmangun), посол Индонезии в Китае.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-08/Regional-economic-integration-promotes-China-ASEAN-common-prosperity--1mW7i3aFKlW/index.html

SOURCE CGTN

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