CGTN : l'intégration économique régionale favorise la prospérité commune Chine-ASEAN

PÉKIN, 9 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Sur le thème « L'ASEAN compte : épicentre de la croissance », le 43ème sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) s'est terminé vendredi à Jakarta, en Indonésie, avec une série de résultats positifs.

L'approfondissement de la coopération ASEAN-Chine bénéficierait aux peuples des deux parties, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn.

L'intégration économique régionale

S'adressant mercredi au 26ème sommet Chine-ASEAN, le Premier ministre chinois Li Qiang a exhorté la Chine et les pays de l'ASEAN à renforcer la connectivité, à approfondir la coopération dans les chaînes industrielles et d'approvisionnement et à s'efforcer d'achever en 2024 les négociations sur l'accord de libre-échange Chine-ASEAN (ACFTA) 3,0 et faire progresser régulièrement l'intégration économique régionale.

Lors du 26ème Sommet ASEAN Plus trois, Li a noté qu'en juin de cette année, le Partenariat économique régional global (RCEP) était entré pleinement en vigueur, ce qui avait apporté de nouvelles opportunités d'intégration économique régionale.

« Nous devons davantage faire ressortir le potentiel de l'accord, stimuler la libre circulation des facteurs et élargir et améliorer nos échanges commerciaux et nos investissements. Nous devons faire progresser notre partenariat économique global, mutuellement bénéfique et de haute qualité, et nous orienter vers un marché régional intégré plus ouvert et dynamique », a-t-il déclaré.

La Chine a proposé d'accélérer les négociations sur la mise à niveau de la zone de libre-échange ASEAN-Chine 3,0 et s'efforce de conclure les négociations en 2024, selon une liste des initiatives de coopération de la Chine pour les sommets liés à l'ASEAN.

La version 3,0 de l'ALE Chine-ASEAN apportera des avantages tangibles aux résidents locaux, a déclaré Shi Zhongjun, secrétaire général du Centre ASEAN-Chine, ajoutant que les politiques unilatérales et protectionnistes menées par certains pays extérieurs à la région ont eu un certain impact sur la coopération dans la région Asie-Pacifique, y compris celle entre la Chine et l'ASEAN.

Coopération dans le cadre de la Ceinture et de la Route

Lors du 26ème Sommet Chine-ASEAN, une déclaration commune a été publiée sur la coopération mutuellement bénéfique entre l'Initiative la Ceinture et la Route (BRI) et les Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique.

La Chine salue la participation active des pays de l'ASEAN au troisième Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale, a déclaré Li mercredi.

Dans le cadre de coopération de la BRI, la Chine et l'ASEAN ont renforcé leur coopération en matière d'infrastructures et de coopération régionale.

Selon les données de China Railway, entre sa mise en service en décembre 2021 et le 16 avril de cette année, le chemin de fer Chine-Laos a effectué un total de 20,09 millions de voyages de passagers, dont 17,09 millions pour le tronçon situé en Chine et trois millions pour celui situé en dehors de la Chine.

La zone économique spéciale de Sihanoukville, le projet phare de la BRI au Cambodge, est devenue la plus grande zone industrielle de ce pays d'Asie du Sud-Est en abritant jusqu'à 175 usines.

Les résultats fructueux de la coopération

Lors du Sommet Chine-ASEAN, une série de documents finals ont été adoptés, notamment une déclaration commune sur l'approfondissement de la coopération agricole entre la Chine et l'ASEAN, un plan d'action pour le développement agricole vert Chine-ASEAN (2023-2027), une initiative visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de commerce électronique et une initiative visant à mettre en œuvre conjointement un programme de renforcement de l'innovation scientifique et technologique Chine-ASEAN.

Les données du Ministère chinois du Commerce montrent que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et ASEAN a atteint 975,3 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 11,2 % par rapport à l'année précédente et de 120 % par rapport à l'année 2013.

Fin juillet, les investissements bilatéraux cumulés dépassaient 380 milliards de dollars et la Chine avait créé plus de 6,500 entreprises avec des investissements directs dans l'ASEAN.

Au cours de la dernière décennie, l'ASEAN est également devenue le premier partenaire commercial de la Chine en 2020, dépassant l'Union européenne et les États-Unis.

« En ce qui concerne l'avenir, je pense que le commerce bilatéral ASEAN-Chine sera multiplié par trois au cours des 20 prochaines années, et les investissements augmenteront en conséquence », a déclaré Djauhari Oratmangun, ambassadeur d'Indonésie en Chine.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-08/Regional-economic-integration-promotes-China-ASEAN-common-prosperity--1mW7i3aFKlW/index.html

SOURCE CGTN