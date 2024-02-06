CGTN: Когда рассказ слагается в стихи: симфония «Поэзии без границ»

ПЕКИН, 6 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Накануне новой весны и приближения Года Дракона документальный сериал CGTN «Поэзия без границ» возвращается со своим третьим сезоном показа визуальной симфонии поэтической прозы.

Official poster of CGTN's documentary series "Poetry Sans Frontiers" season three. /CGTN

Документальный сериал последовательно воплощает творческую концепцию и стиль «момента сочетания повествования и поэзии». Программа свела девятерых гостей из разных стран, а именно, турецкого посла в Китае Исмаила Хаккы Муса (İsmail Hakkı Musa), иранского посла в Китае Мохсена Бахтияра (Mohsen Bakhtiar), посла по особым поручениям Колумбии в Китае Сергио Кабрера (Sergio Cabrera), сенегальского певца Биг Маху Джолоф (Big Makhou Djolof), аргентинского поэта Гийермо Браво (Guillermo Bravo), сирийскую актрису театра Абир Битар (Abeer Bitar), китайского поэта Чжай Йонмина (Zhai Yongming), китайского слепого пианиста Му Синшуя (Mou Xingshui) и российскую поэтессу Ирину Чуднову (Chudnova Irina) — у каждого из них свой культурный фон и жизненный путь. Послушайте их яркие зарисовки из жизни. Сериал методично вплетает в себя суть поэзии, подстраиваясь под характер и жизненный путь каждого главного героя.

Вступительная серия документального сериала «Дом» приглашает аудиторию проникнуться воспоминаниями об идее дома, рассматривая ее определение с различных точек зрения. Домом может быть особенная книга или уникальная картина, привезенная с родины аргентинским поэтом. Это может быть и страстный крик сенегальского юноши, который вдали от своих корней размышляет о причинах нелегальной иммиграции и бедности и стремится восстановить жизнь на родной земле из любви к своему дому. Дом — это не столько жилище для тела, сколько святое место для сердца.

Вторая серия, «Жизнь», уделяет внимание любви и вере в жизнь, наблюдая, как люди упорно стремятся вырваться из сложных жизненных ситуаций. Вы будете следить за ходом повествования актрисы театра, пытающейся выжить на руинах растерзанной войной Сирии. Несмотря на игру на почти до основания разрушенной сцене, в ее глазах всегда присутствует искра надежды.

Аудитория также станет свидетелем путешествия женщины-поэта, одержимой поэзией с того момента, как она научилась читать, и на протяжении 40 лет расширяющей границы своей поэтической реальности. Для ее авангардной литературы и искусства характерны спокойные, но острые слова: размышления о будущем, о смерти, о выживании.

Третья серия, «Мечты», погружает аудиторию в уникальное полотно жизни, они становятся свидетелями того, как российская поэтесса раскрывает поэтическую суть мечтаний в рамках традиционных китайских 24 солнечных периодов через потоки времени, а мечты показаны со свойственной для поэта лирической красотой. Третья серия также рассказывает о пути слепого пианиста из Сямыня, который через музыку видит яркие сны о жизни.

Через прочтение иранским послом ощутите созвучие стихов поэта Ду Фу китайской династии Тан (618—907 гг.) и знаменитым иранским поэтом XIII века Саади Ширази, как ритмы поэзии сплетаются в разноцветную нить, соединяя бесчисленные сны в древней реке человеческой цивилизации.

Документальный сериал «Поэзия без границ» будет транслироваться с 5 по 7 февраля. Приглашаем вас погрузиться в мир поэзии. Эти три серии будут транслироваться на весь мир на всех платформах CGTN, новых медийных площадках China Media Group и международных ресурсах.

Присоединяйтесь к нам, чтобы послушать рассказы со стихотворными вплетениями, истории, охваченные поэзией и связанные с ней в причудливом танце. Так пусть же этой очередной цветущей весной нас сопровождают живые и выразительные строки.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-05/When-tales-embrace-verses-A-Poetry-Sans-Frontiers-Symphony-1qWHGcgSL1S/p.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2334218/image_CGTN.jpg