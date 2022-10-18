CGTN: Следующая по новому пути КПК представила повестку дня 20-го Всекитайского съезда

ПЕКИН, 18 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (КПК) посвящен следованию Китая по новому пути, цель которого — построение современной во всех отношениях социалистической страны.

В субботу КПК обнародовала ключевую повестку дня своего 20-го Всекитайского съезда, заявив о завершении подготовки к мероприятию, которое стартует в Пекине в воскресенье в 10 часов утра (по местному времени).

CGTN: Striding on new journey, CPC unveils agenda of 20th National Congress

На съезде будут рассмотрены два этапа построения великой и современной во всех отношениях социалистической страны и определены стратегические задачи и основные меры на ближайшие пять лет, заявил пресс-секретарь съезда Сунь Йели (Sun Yeli) на пресс-конференции, состоявшейся в субботу во второй половине дня.

Согласно двухэтапному стратегическому плану, социалистическая модернизация будет в основном осуществлена в период с 2020 по 2035 год. С 2035 года и к середине XXI века Китай станет великой современной социалистической страной, процветающей, сильной, демократической, культурно развитой, гармоничной и красивой.

«Независимо от того, как изменится мир, Китай будет непоколебим в своем намерении и решимости стать открытым», — заявил г-н Сунь, добавив, что страна будет неуклонно двигаться в сторону более широкой, общей и глубокой открытости для внешнего мира.

В недельном съезде примут участие в общей сложности 2296 делегатов, которые представляют более 96 миллионов членов КПК и более 4,9 миллиона низовых партийных организаций.

Среди делегатов 771 человек работает на переднем крае, что составляет 33,6% от общего числа. Число делегатов-женщин достигает 619 человек, или 27% от общего числа, что на 2,8 процентного пункта больше по сравнению с показателем 19-го Всекитайского съезда КПК, состоявшегося пять лет назад.

Повестка дня

Повестка дня 20-го Всекитайского съезда КПК была утверждена на подготовительном совещании под председательством Си Цзиньпина во второй половине дня в субботу.

В соответствии с повесткой дня ожидается, что делегаты заслушают и рассмотрят доклад Центрального комитета КПК 19-го созыва, рассмотрят доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва, обсудят и примут поправки к Уставу КПК и изберут Центральный комитет КПК 20-го созыва и Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины 20-го созыва.

В ходе подготовительного совещания участники также утвердили список из 243 членов президиума съезда. Ван Хунин (Wang Huning) будет выполнять функции генерального секретаря съезда.

Доклад Центрального комитета КПК 19-го созыва

Как заявил г-н Сунь, одним из наиболее важных пунктов повестки дня будет заслушивание и рассмотрение доклада, представленного Центральным комитетом КПК 19-го созыва.

По его словам, по проекту доклада были собраны мнения более 4700 человек.

Генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин также провел пять симпозиумов, на которых были заслушаны мнения и предложения по проекту доклада представителей различных секторов, включая лиц, не являющихся членами КПК.

Этот доклад, наряду с докладом о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины и поправками к Уставу КПК, будет вынесен на обсуждение на предстоящем съезде.

Внесение поправок в Устав КПК

По словам г-на Суня, в поправках к Уставу КПК будут учтены основные теоретические соображения и стратегические размышления, которые будут изложены в докладе Центрального комитета КПК 19-го созыва, подготовленном для 20-го Всекитайского съезда партии.

Как отметил пресс-секретарь, эти поправки в полной мере олицетворяют последние достижения в адаптации марксизма к китайскому контексту и потребностям времени.

По его словам, в них также будут прописаны новые идеи, мысли и стратегии в области национального управления, сформулированные Центральным комитетом КПК со времени проведения 19-го Всекитайского съезда КПК, и в то же время будет отражен новейший опыт развития и работы партии.

Поправки будут отвечать новым требованиям для стимулирования развития и работы партии в свете новых условий и новых задачах, добавил г-н Сунь.

Избрание нового руководства КПК

После завершения 20-го Всекитайского съезда КПК на первом пленарном заседании Центрального комитета КПК будет избрано новое центральное руководство.

После пленарного заседания члены нового Постоянного комитета Политического бюро Центрального комитета КПК 20-го созыва встретятся с представителями прессы, заявил г-н Сунь.

Пресс-секретарь также ответил на вопросы представителей местных и зарубежным СМИ по некоторым из основных тем предстоящего съезда, начиная с ситуации в экономике Китая и борьбы с COVID-19 и заканчивая тайваньским вопросом и американо-китайскими отношениями.

Говоря об экономическом росте Китая за последнее десятилетие, Сунь заявил, что к концу 2020 года страна вывела из нищеты все 98,99 млн бедных сельских жителей, что стало настоящим чудом в истории человечества.

«У нас есть уверенность, решимость и возможности для достижения новых целей и создания новых чудес на пути вперед», — заявил он.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-15/Striding-on-new-journey-CPC-unveils-agenda-of-20th-National-Congress-1e9HiFh4Xu0/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=wg8-fSfKtFU

SOURCE CGTN