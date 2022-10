CGTN: CPC stellt die Tagesordnung des 20. Nationalkongresses vor und schlägt einen neuen Weg ein

PEKING, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (CPC) findet statt, während China einen neuen Weg einschlägt, um in jeder Hinsicht ein modernes sozialistisches Land aufzubauen.

Der CPC am Samstag enthüllte die Hauptagenda seines 20. Nationalkongresses. Alle Vorbereitungen für den Kongress, der am Sonntag um 10 Uhr (Ortszeit) in Peking eröffnet wird, seien getroffen.

CGTN: Striding on new journey, CPC unveils agenda of 20th National Congress

Der Kongress wird die beiden Phasen zum Aufbau eines großen modernen sozialistischen Landes in allen Bereichen vorstellen und strategische Aufgaben und wichtige Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre festlegen, sagte Sun Yeli, Sprecher des Kongresses auf einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag.

Gemäß dem zweistufigen Strategieplan findet die Umsetzung der sozialistischen Modernisierung von 2020 bis 2035 statt. Von 2035 bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts wird China zu einem großen modernen sozialistischen Land, das wohlhabend, stark, demokratisch, kulturell fortschrittlich, harmonisch und schön ist, werden.

„Ganz gleich, wie sich die Welt verändert, China wird an seiner Entschlossenheit und seinem Willen, sich zu öffnen, nicht rütteln", sagte Sun und fügte hinzu, dass das Land eine breitere, umfassendere und tiefere Öffnung gegenüber der Außenwelt konsequent umsetzen wird.

Insgesamt 2.296 Delegierte, die mehr als 96 Millionen CPC-Mitglieder und mehr als 4,9 Millionen Partei-Organisationen auf Primärebene vertreten, und deren Qualifikationen als gültig bestätigt wurden, werden an dem einwöchigen Kongress teilnehmen.

Unter den Delegierten arbeiten 771 an vorderster Front, was 33,6 Prozent der Gesamtzahl ausmacht. Es gibt 619 weibliche Delegierte, was 27 Prozent der Gesamtzahl entspricht, was einem Anstieg von 2,8 Prozentpunkten im Vergleich zum 19. CPC-Nationalkongress vor fünf Jahren entspricht.

Festgelegte Tagesordnung

Die Tagesordnung des 20. CPC-Nationalkongresses wurde auf einer vorbereitenden Sitzung unter dem Vorsitz von Xi Jinping am Samstagnachmittag genehmigt.

Laut Tagesordnung werden die Delegierten einen Bericht des 19. Zentralkomitees der CPC anhören und prüfen, einen Arbeitsbericht der 19. Zentralkommission der CPC für Disziplinaraufsicht (CCDI) prüfen, eine Änderung der Verfassung der CPC beraten und verabschieden, sowie das 20. CPC-Zentralkomitee und die 20. CPC Zentralkommission für Disziplinaraufsicht wählen.

Während der Vorbereitungssitzung genehmigten die Teilnehmer außerdem eine Liste von 243 Mitgliedern des Kongress-Präsidiums sowie Wang Huning in der Funktion des Generalsekretärs des Kongresses.

Überprüfung des Bericht durch das 19. CPC-Zentralkomitee

Sun zufolge wird einer der wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung die Anhörung und Überprüfung des vom 19. CPC-Zentralkomitee vorgelegten Berichts sein.

Zu dem Berichtsentwurf wurden die Meinungen von mehr als 4.700 Personen eingeholt, sagte er.

Xi, Generalsekretär des CPC-Zentralkomitees, hielt außerdem fünf Symposien ab, um die Meinungen und Vorschläge von Menschen aus verschiedenen Sektoren, einschließlich Nicht-CPC-Personen, zum Berichtsentwurf zu hören, sagte der Sprecher.

Der Bericht wird zusammen mit einem Arbeitsbericht der CCDI und einer Änderung der Partei-Verfassung auf dem bevorstehenden Kongress zur Beratung vorgelegt.

Änderung der Partei-Verfassung

Die Änderung der CPC-Verfassung auf dem bevorstehenden Kongress wird die wichtigsten theoretischen Ansichten und das strategische Denken enthalten, die im Bericht des 19. CPC-Zentralkomitees für den 20. CPC-Nationalkongress festgelegt wurden, so Sun.

Der Änderungsantrag werde die neuesten Errungenschaften bei der Anpassung des Marxismus an den chinesischen Kontext und die Bedürfnisse der Zeit vollständig verkörpern, sagte der Sprecher.

Er werde auch die neuen Ideen, Gedanken und Strategien zur nationalen Governance enthalten, die das CPC-Zentralkomitee seit dem 19. CPC Nationalkongress dargelegt hat, und gleichzeitig die neuesten Erfahrungen in der Entwicklung und Arbeit der Partei widerspiegeln, sagte er.

Die Änderung wird neue Anforderungen erfüllen, um die Entwicklung und Arbeit der Partei angesichts neuer Umstände und neuer Aufgaben voranzutreiben, so Sun.

Wahl einer neuen CPC-Führung

Nach dem Abschluss des 20. CPC-Nationalkongresses wird auf der ersten Plenarsitzung des 20. CPC-Zentralkomitees eine neue zentrale Führung gewählt.

Nach der Plenarsitzung werden die Mitglieder des neuen Ständigen Ausschusses des politischen Präsidiums des 20. CPC-Zentralkomitees mit der Presse zusammentreffen, sagte Sun.

Der Sprecher nahm auch Fragen von inländischen und ausländischen Reportern zu einigen der wichtigsten Themen entgegen, die auf dem bevorstehenden Kongress diskutiert werden sollten, angefangen von Chinas Wirtschaft und der Reaktion auf COVID-19 bis hin zur Taiwan-Frage und den Beziehungen zwischen China und den USA.

In Bezug auf das Wirtschaftswachstum Chinas in den letzten zehn Jahren sagte Sun, dass das Land alle seine 98,99 Millionen verarmten ländlichen Einwohner bis Ende 2020 von der Armut befreit habe – ein Wunder in der Geschichte der Menschheit.

„Wir haben das Vertrauen, die Entschlossenheit und die Fähigkeit, neue Ziele zu erreichen und auf dem Weg in die Zukunft größere Wunder zu schaffen", sagte er.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-15/Striding-on-new-journey-CPC-unveils-agenda-of-20th-National-Congress-1e9HiFh4Xu0/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=wg8-fSfKtFU

