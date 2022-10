CGTN: avançando em uma nova jornada, PCCh divulga agenda do 20º Congresso Nacional

PEQUIM, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) acontece no momento em que a China avança em uma nova jornada para construir um país socialista moderno em todos os aspectos.

No sábado, o PCCh divulgou a agenda principal de seu 20º Congresso Nacional, informando a conclusão de todos os preparativos para o congresso, que foi aberto às 10h (horário local) de domingo em Pequim.

CGTN: avançando em uma nova jornada, PCCh divulga a agenda do 20º Congresso Nacional

O congresso prevê as duas etapas para a construção de um grande país socialista moderno em todos os aspectos e estabelecerá tarefas estratégicas e medidas importantes para os próximos cinco anos, disse Sun Yeli, porta-voz do congresso, em entrevista coletiva na tarde de sábado.

De acordo com o plano estratégico em duas etapas, a modernização socialista será realizada fundamentalmente de 2020 a 2035. De 2035 a meados do século XXI, a China se tornará um grande país socialista moderno, próspero, sólido, democrático, culturalmente avançado, harmonioso e bonito.

"Não importa como o mundo mude, a China será inabalável em sua determinação e resolução de se abrir", disse Sun, acrescentando que o país implementará continuamente uma abertura mais ampla, abrangente e profunda ao mundo exterior.

Representando mais de 96 milhões de membros do PCCh e mais de 4,9 milhões de organizações de nível primário do partido, um total de 2.296 delegados, cujas qualificações foram confirmadas como válidas, participarão do congresso de uma semana.

Entre os delegados, 771 estão trabalhando na linha de frente, representando 33,6% do total. Entre eles, há 619 delegadas, ou 27% do total, um aumento de 2,8% em relação ao número do 19º Congresso Nacional do PCCh há cinco anos.

Agenda definida

A agenda do 20º Congresso Nacional do PCCh foi aprovada em uma reunião preparatória liderada por Xi Jinping na tarde de sábado.

Segundo a agenda, os delegados deverão ser apresentados a um relatório do 19º Comitê Central do PCCh e analisá-lo, examinar um relatório de trabalho da 19ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh (CCDI), deliberar e adotar uma emenda à Constituição do PCCh e eleger o 20º Comitê Central do PCCh e a 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh.

Durante a reunião preparatória, os participantes também aprovaram uma lista de 243 membros da presidência do congresso, que terá Wang Huning como secretário-geral do evento.

Análise do relatório do 19º Comitê Central do PCCh

De acordo com Sun, um dos tópicos mais importantes da agenda será a audiência e análise do relatório enviado pelo 19º Comitê Central do PCC.

Os pareceres de mais de 4.700 pessoas foram reunidos no relatório preliminar, disse ele.

Xi, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, também realizou cinco simpósios para ouvir os pareceres e sugestões de indivíduos de vários setores sobre o relatório preliminar, incluindo personalidades não pertencentes ao PCCh, disse o porta-voz.

O relatório, juntamente com um relatório de trabalho da CCDI e uma emenda à Constituição do Partido, será submetido à deliberação do próximo congresso.

Alteração da Constituição do Partido

A emenda à Constituição do PCCh no próximo congresso incorporará as principais visões teóricas e pensamento estratégico a serem estabelecidos no relatório do 19º Comitê Central do PCCh ao 20º Congresso Nacional do PCCh, disse Sun.

A emenda incorporará integralmente as mais recentes conquistas na adaptação do marxismo ao contexto chinês e às necessidades da época, disse o porta-voz.

Além disso, consagrará as novas ideias, pensamentos e estratégias sobre governança nacional que o Comitê Central do PCCh estabeleceu desde o 19º Congresso Nacional do PCCh, ao mesmo tempo que reflete a mais recente experiência no desenvolvimento e trabalho do Partido, disse ele.

A emenda atenderá a novos requisitos para avançar no desenvolvimento e no trabalho do Partido frente a novas circunstâncias e novas tarefas, complementou Sun.

Eleição da nova liderança do PCCh

Após a conclusão do 20º Congresso Nacional do PCCh, uma nova liderança central será eleita na primeira sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh.

Após a sessão plenária, membros do novo Comitê Permanente do Departamento Político do 20º Comitê Central do PCCh se reunirão com a imprensa, disse Sun.

O porta-voz também respondeu a perguntas de repórteres nacionais e estrangeiros sobre algumas das principais questões a serem discutidas no próximo congresso, desde a economia da China e a resposta à COVID-19 à questão de Taiwan e das relações China-EUA.

Ao falar sobre o crescimento econômico da China na última década, Sun disse que o país retirou todos os seus 98,99 milhões de residentes rurais pobres da condição de pobreza até o final de 2020, um milagre na história da humanidade.

"Temos confiança, determinação e capacidade para atingir novos objetivos e criar maiores milagres no caminho para o futuro", disse ele.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-15/Striding-on-new-journey-CPC-unveils-agenda-of-20th-National-Congress-1e9HiFh4Xu0/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=wg8-fSfKtFU

FONTE CGTN

