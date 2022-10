CGTN: wyruszając w nową podróż, KPCh ujawnia program 20. Narodowego Kongresu

PEKIN, 18 października 2022 r. /PRNewswire/ -- 20. Narodowy Kongres Komunistycznej Partii Chin (KPCh) odbywa się w chwili, gdy Chiny wyruszają w nową podróż prowadzącą do zbudowania socjalistycznego kraju nowoczesnego we wszystkich aspektach.

W sobotę KPCh ujawniła główny program 20. Narodowego Kongresu stwierdzając, że ukończono wszystkie przygotowania do kongresu, który rozpocznie się w Pekinie w niedzielę o godz. 10 (czasu lokalnego).

CGTN: Striding on new journey, CPC unveils agenda of 20th National Congress

Kongres zakłada dwa etapy budowania wspaniałego socjalistycznego kraju nowoczesnego we wszystkich aspektach oraz wyznacza dwa cele strategiczne i nadrzędne działania na kolejne pięć lat, powiedział mediom Sun Yeli, rzecznik kongresu, podczas konferencji, która odbyła się w sobotnie popołudnie.

Zgodnie z dwuetapowym planem strategicznym pierwszy etap socjalistycznej modernizacji będzie realizowany w latach 2020-2035. Od 2035 r. do połowy XXI wieku Chiny staną się wspaniałym, nowoczesnym państwem socjalistycznym – bogatym, silnym, demokratycznym, rozwiniętym kulturowo, harmonijnym i pięknym.

„Chiny pozostaną niezłomne w swojej determinacji i dążeniu do otwarcia się niezależnie od tego, jak będzie zmieniał się świat" – powiedział Sun i dodał, że kraj będzie wytrwale dążył do szerszego, głębszego i bardziej kompleksowego otwarcia się na świat zewnętrzny.

W trwającym tydzień kongresie udział weźmie łącznie 2296 posiadających potwierdzone kwalifikacje delegatów reprezentujących ponad 96 milionów członków KPCh i ponad 4,9 miliona organizacji partyjnych najwyższego szczebla.

Wśród delegatów znajdą się 771 osoby pracujące na pierwszej linii frontu, którzy będą stanowić 33,6 procent wszystkich biorących udział delegatów. W kongresie udział weźmie 619 delegatek, które będą stanowić 27 procent wszystkich uczestniczących delegatów – o 2,8 punktu procentowego więcej niż podczas 19. Narodowego Kongresu KPCh, który odbył się pięć lat temu.

Program

Program 20. Narodowego Kongresu KPCh zatwierdzono w sobotnie popołudnie podczas posiedzenia przygotowawczego, któremu przewodniczył prezydent Xi Jinping.

Planuje się, że delegaci wysłuchają i zapoznają się z treścią raportu 19. Komitetu Centralnego KPCh, przeanalizują raport z prac 19. Centralnej Komisji Dyscyplinarnej KPCh (CPC Central Commission for Discipline Inspection, CCDI), przedyskutują i uchwalą zmianę statutu KPCh oraz zgodnie z programem wybiorą członków 20. Komitetu Centralnego KPCh oraz Centralnej Komisji Dyscyplinarnej KPCh.

Podczas posiedzenia przygotowawczego uczestnicy zatwierdzili też listę 243 członków prezydium kongresu, a także kandydaturę Wang Huninga na funkcję sekretarza generalnego kongresu.

Analiza raportu 19. Komitetu Centralnego KPCh

Według słów Suna jednym z najważniejszych punktów programu będzie wysłuchanie i analiza raportu przedłożonego przez 19. Komitet Centralny KPCh.

Jak powiedział, 4700 osób wyraziło opinię na temat projektu raportu.

Jak powiedział rzecznik, Xi, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh, wziął udział w pięciu sympozjach poświęconych wysłuchaniu opinii i sugestii dotyczących raportu wyrażonych przez reprezentantów poszczególnych sektorów, w tym osób spoza KPCh.

Pod obrady kongresu przedłożony zostanie raport 19. Komitetu Centralnego KPCh, raport z prac CCDI oraz nowelizacja statutu Partii.

Nowelizacja statutu Partii

Jak powiedział Sun, nowelizacja statutu Partii, która zostanie przedłożona pod obrady kongresu, będzie uwzględniała podstawowe tezy teoretyczne i przemyślenia strategiczne wyrażone w raporcie 19. Komitetu Centralnego KPCh skierowanym do 20. Narodowego Kongresu KPCh.

Rzecznik oświadczył również, że nowelizacja będzie w pełni odzwierciedlała najnowsze osiągnięcia związane z adaptowaniem marksizmu na grunt chiński, a także dostosowanie go do potrzeb dzisiejszych czasów.

Stwierdził również, że nowelizacja ta będzie również uwzględniała nowe idee, myśli i strategie dotyczące praworządności krajowej, które Komitet Centralny KPCh sformułował od chwili zakończenia 19. Narodowego Kongresu KPCh, a jednocześnie odzwierciedlała najnowsze doświadczenia związane z rozwojem i pracami Partii.

Sun dodał, że nowelizacja będzie spełniała nowe wymagania związane z rozwojem i pracami Partii w obliczu nowych okoliczności oraz zadań.

Wybór nowych przywódców KPCh

Na koniec 20. Narodowego Kongresu KPCh podczas pierwszej sesji plenarnej 20. Komitetu Centralnego KPCh wybrani zostaną nowi przywódcy szczebla centralnego.

Jak zapowiedział Sun, po sesji plenarnej członkowie nowego Komitetu Sterującego Biura Politycznego 20. Komitetu Centralnego KPCh spotkają się z prasą.

Rzecznik zebrał również pytania skierowane przez krajowych i zagranicznych reporterów odnoszące się do szeregu ważnych zagadnień, które będą omawiane na najbliższym kongresie, wśród których znalazły się także kwestie dotyczące chińskiej gospodarki oraz pandemii COVID-19, reakcji na sprawę Tajwany oraz stosunków Chiny-USA.

Odnosząc się do obserwowanego w ostatnim dziesięcioleciu wzrostu chińskiej gospodarki, Sun powiedział, że do końca 2020 r., kraj zdołał wydobyć 98,99 miliona ubogich mieszkańców terenów wiejskich z ubóstwa, co należy uznać za cud w historii ludzkości.

„Dysponujemy pewnością, rozwiązaniami i zdolnościami, które w przyszłości pozwolą nam osiągnąć nowe cele i uczynić jeszcze więcej cudów" – powiedział.

