CGTN: Си Цзиньпин стремится служить «на благо своего народа»

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CGTN

19 Jun, 2023, 11:03 ET

ПЕКИН, 19 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- 22 марта 2019 года тогдашний председатель Палаты депутатов Италии Роберто Фико спросил председателя КНР Си Цзиньпина, что он почувствовал, когда был избран президентом страны.

«Избрание в такой большой стране сопряжено с большой ответственностью и сложными задачами. Ради блага своего народа я отложу в сторону собственное благополучие», — заявил Си.

Выступая в любой роли, будь то секретарь сельского партийного отделения, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), президент Китая или председатель Центрального военного совета КПК, Си всегда думал о стране и считал себя слугой народа.

Сын лессовых земель 

Будучи «образованным юношей», 54 года назад 15-летний Си отправился в деревню Лянцзяхе в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Он провёл семь лет в сельской местности, работая и проживая вместе с фермерами.

Его искренним желанием тогда было «сделать так, чтобы жители деревни имели возможность есть мясо часто». Под его руководством они рыли колодцы, строили плотины, террасировали холмы и создали первый в провинции карьер по выработке метана.

В интервью China Media Group (CMG) в 2003 году он заявил, что эти семь лет помогли укрепить его неизменное убеждение в том, чтобы заниматься практическими делами во благо людей.

«Я видел силу народа и его основные потребности. Благодаря истинному пониманию людей и общества в моем сознании с тех пор укоренились некоторые практические идеи».

В октябре 1975 года Си покинул Лянцзяхэ и односельчан. Вспоминая свои дни «образованного юноши», в одном из эссе он написал: «Куда бы я ни шел, я всегда буду сыном лессовых земель».

Позднее Си Цзиньпин отправился в бедный уезд в провинции Хэбэй на севере Китая. По воспоминаниям Ли Япина, тогдашнего чиновника уезда Чжэндин, Си заявил, что в Китае много дел, которые еще предстоит сделать, и нужны люди, которые возьмут на себя ответственность.

В Чжэндине Си проехал на старом велосипеде по всему уезду и отметил, что из-за ежегодной квоты государства на закупку зерна в 38 млн кг местные жители оставались голодными.

Он написал в Центральный комитет КПК, предположив, что трудности местных фермеров вызваны высокой квотой закупок. После того как следственная группа узнала о сложившейся ситуации, она сократила квоту с 38 до 24 млн кг.

Чэн Баохуай, тогдашний секретарь комитета КПК уезда Чжэндин, вспоминал, что люди высоко оценили работу Си, заявив, что они больше не испытывают нужды в продовольствии. По словам Чэн, Си действительно укоренился в народе и близко к сердцу принял его тяготы.

Развитие, ориентированное на людей 

После своего избрания генеральным секретарем ЦК КПК в 2012 году Си заявил: «Удовлетворять стремление людей к лучшей жизни — наша миссия».

Накануне Нового года в 2013 году Си посетил испытывающих трудности людей в деревне Луотуовань провинции Хэбэй. Житель деревни Гу Чэнху запомнил Си как заботливого человека. «Он заметил дырку в моем рукаве и вручил мне теплое пальто».

С момента проведения 18-го Всекитайского съезда КПК Си совершил более 100 визитов на низовой уровень, включая городские и сельские районы. Он заботился о том, чтобы на продовольственные рынки было достаточно праздничных поставок, жители имели доступ к медицинскому обслуживанию и рабочие-мигранты получали зарплату. Насущные нужды и заботы народа были включены в повестку дня важных заседаний ЦК КПК и превратились в основные направления китайских реформ.

«В настоящее время мы придерживаемся философии развития, ориентированной на человека. Развитие, ориентированное на человека, должно быть сосредоточено на том, в чем люди нуждаются больше всего», — заявил он 23 июня 2017 года на симпозиуме по искоренению крайней бедности.

Под руководством Си в Китае произошли исторические изменения, в результате которых была ликвидирована абсолютная бедность и достигнуто умеренное процветание 1,4 миллиарда жителей страны.

В 2021 году располагаемый доход на душу населения в Китае составил 35 128 юаней (около 4940 долларов США), что на 112,8% больше по сравнению с 2012. Соотношение доходов городского и сельского населения сократилось до 2,5:1.

В 1995 году репортер CMG спросил Си, в то время секретаря муниципального комитета КПК Фучжоу, о его цели в жизни.

«Я считаю, что моя цель заключается в самореализации и в том, чтобы делать что-то значимое для людей».

https://news.cgtn.com/news/2023-06-16/-For-the-good-of-my-people-Xi-Jinping-s-passion-to-serve-1kGvwoXi7Kw/index.html

SOURCE CGTN

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