CGTN: "Pelo bem do meu povo": a paixão de servir de Xi Jinping

PEQUIM, 19 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Em 22 de março de 2019, o então presidente da Câmara dos Deputados da Itália, Roberto Fico, perguntou ao presidente chinês Xi Jinping sobre seus sentimentos quando foi eleito presidente do país.

"Ser eleito em um país tão grande traz grandes responsabilidades e tarefas assustadoras. Para o bem do meu povo, deixarei de lado meu próprio bem-estar", disse Xi.

De um secretário de um ramo do Partido no campo a secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC), presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central do PCC, Xi sempre tem o país em mente e se vê como servidor do povo.

Filho das terras loess

Há cinquenta e quatro anos, como um "jovem instruído", aos 15 anos de idade, Xi foi para a vila de Liangjiahe, na província de Shaanxi, no noroeste da China. Mais tarde, passou sete anos no campo, trabalhando e convivendo com fazendeiros.

Seu desejo sincero na época era "possibilitar que os moradores da vila tenham carne e a tenham com frequência". Ele os liderou na escavação de poços, construção de represas, terraplanagem de colinas e estabelecimento do primeiro poço gerador de metano da província.

Os sete anos ajudaram a fomentar sua crença imutável — fazer coisas práticas para as pessoas, como ele lembrou durante uma entrevista ao China Media Group (CMG) em 2003.

"Vi a força do povo e suas necessidades fundamentais. Com base no verdadeiro entendimento das pessoas e da sociedade, algumas ideias práticas se enraizaram em minha mente desde então".

Em outubro de 1975, Xi deixou Liangjiahe e seus companheiros de vila. Em um ensaio que relembra seus dias como "jovem instruído", ele escreveu: "Onde quer que eu vá, sempre serei um filho das terras de loess".

Mais tarde, Xi foi a Zhengding, um condado pobre na província de Hebei, no norte da China. Li Yaping, então oficial do Condado de Zhengding, lembrou-se de que Xi disse que na China havia muitas coisas a serem feitas e precisava de pessoas para assumir responsabilidades.

Em Zhengding, Xi percorreu todo o condado em uma bicicleta antiga e observou que a cota anual de aquisição de grãos de 38 milhões de quilogramas pelo estado deixava a população local com fome.

Ele escreveu para a CPC Central Committee, sugerindo que as dificuldades dos agricultores locais eram causadas pela alta cota de aquisição. Após a equipe de investigação tomar conhecimento da situação, eles reduziram a cota de 38 milhões de quilogramas para 24 milhões de quilogramas.

Cheng Baohuai, então secretário do Zhengding County CPC Committee, lembrou-se de que as pessoas apreciavam o trabalho de Xi, afirmando terem finalmente comida suficiente. Xi realmente se enraizou no povo e levou a sério as dificuldades do povo, disse Cheng.

Desenvolvimento centrado nas pessoas

"Atender às aspirações do povo por uma vida melhor é nossa missão", disse Xi em 2012, após ser eleito secretário-geral do CPC Central Committee.

Na véspera do Ano Novo, em 2013, Xi visitou pessoas com dificuldades no vilarejo de Luotuowan, na província de Hebei. Morador Gu Chenghu Lembrou Xi como uma pessoa atenciosa. "Ele percebeu que havia um buraco na minha manga e me deu um casaco quente."

Desde o 18.º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC), Xi realizou mais de 100 visitas em nível local, abrangendo áreas urbanas e rurais. Ele se preocupou com a suficiência do abastecimento de alimentos nos mercados durante os feriados, o acesso dos moradores aos cuidados médicos e o pagamento dos trabalhadores migrantes. As necessidades e preocupações urgentes do povo foram incluídas na agenda de importantes reuniões da CPC Central Committee e transformadas nos focos das reformas da China.

"Agora estamos praticando uma filosofia de desenvolvimento centrada nas pessoas. O desenvolvimento centrado nas pessoas deve se concentrar no que as pessoas mais precisam", disse ele durante um simpósio sobre a erradicação da pobreza extrema no setor em 23 de junho de 2017.

Sob a liderança de Xi, a China testemunhou mudanças históricas, com a erradicação absoluta da pobreza e a conquista de uma prosperidade moderada para os 1,4 bilhão de habitantes do país.

A renda per capita disponível na China atingiu 35.128 yuan (cerca de 4.940 dólares americanos) em 2021, um aumento de 112,8% em relação a 2012. A taxa de renda urbano-rural foi reduzida para 2,5:1.

Em 1995, um repórter do CMG perguntou a Xi, na época secretário do CPC Fuzhou Municipal Committee, sobre seu objetivo na vida.

"Acredito que se trata de realização, de fazer algo significativo para as pessoas".

