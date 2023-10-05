CGTN: диалог «Ветер в паруса» показывает перспективы совместного будущего

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CGTN

05 Oct, 2023, 08:24 ET

АФИНЫ, Греция, 5 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Диалог на тему «Ветер в паруса: новые возможности для Китая и Европы» был проведен в Афинах в ознаменование 10 годовщины инициативы «Один пояс — один путь» (BRI). Более двадцати высоких гостей и около ста представителей Китая и стран Европы собрались для обсуждения результатов плодотворной работы в рамках инициативы BRI, проведенной за последние десять лет, а также будущего сотрудничества и интеграции двух регионов.

Христос Стилианидис, министр морских дел и островной политики Греции, подчеркнул огромный потенциал для укрепления двухсторонних отношений Греции и Китая. Он выделил ключевые сектора, такие как морское судоходство, порты, цепочки поставок, производство судового оборудования, а также производство аккумуляторных систем, в которых расширение сотрудничества может принести существенные выгоды для обеих стран.

Гжегож В. Колодко, бывший вице-премьер Польши, заявил о критическом положении, вынуждающем европейские страны удерживаться от участия в новой холодной войне, развязанной США. Напротив, он выступает за максимальное использование преобразовательного потенциала инициативы «Один пояс — один путь». Господин Колодко подчеркнул необходимость эффективного использования «попутного ветра» для строительства конструктивного сотрудничества и всеобщего развития.

Посол Китая в Греции Сяо Цзюньчжэн отметил, что, несмотря на глобальные вызовы, экономика КНР продемонстрировала устойчивые темы роста со значительным годовым приростом ВВП 5,5 % в первой половине 2023 г. Особенно важно упомянуть о существенном увеличении объема экспорта новых энергетических продуктов, что свидетельствует об инициативе Китая в отраслях устойчивого развития и инновационных сферах.

Отчетное событие стало динамической платформой обмена мнениями, ведения диалога и углубления взаимопонимания между экспертами и ключевыми представителями Европы и Китая.

КОНТАКТЫ: [email protected]

SOURCE CGTN

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