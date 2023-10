CGTN : Le dialogue « Wind in the Sails » révèle un avenir collaboratif

ATHÈNES, Grèce, 6 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le dialogue « Wind in the Sails: New Opportunities for China and Europe » (Du vent dans les voiles : de nouvelles opportunités pour la Chine et l'Europe) a été organisé à Athènes pour marquer le 10e anniversaire de l'initiative « Belt and Road » (BRI). Plus de vingt invités de marque et une centaine de représentants de la Chine et de l'Europe se sont réunis pour discuter des résultats fructueux de la BRI au cours des dix dernières années et de délibérer sur la collaboration et l'intégration futures des deux régions.

Christos Stylianidis, ministre grec des affaires maritimes et de la politique insulaire, a souligné le vaste potentiel de renforcement des relations bilatérales entre la Grèce et la Chine. Il a mis l'accent sur des secteurs clés tels que le transport maritime, les ports, les chaînes d'approvisionnement, l'industrie des équipements maritimes et le stockage de l'énergie, domaines dans lesquels une coopération renforcée pourrait apporter des avantages significatifs aux deux nations.

Grzegorz W. Kolodko, ancien vice-premier ministre polonais, a adopté une position critique, exhortant les nations européennes à ne pas s'impliquer dans une nouvelle guerre froide initiée par les États-Unis. Au lieu de cela, il a préconisé d'embrasser le potentiel de transformation de l'initiative « Belt and Road ». M. Kolodko a insisté sur la nécessité de tirer parti de ce « vent » favorable pour forger des collaborations significatives et promouvoir le développement collectif.

Xiao Junzheng, ambassadeur de Chine en Grèce, a souligné qu'en dépit des défis actuels, l'économie chinoise a affiché une croissance constante, marquant une augmentation significative de 5,5 % du PIB en glissement annuel pour le premier semestre 2023. Il convient de noter en particulier l'augmentation substantielle des exportations de produits liés aux nouvelles énergies, qui illustre le rôle proactif de la Chine dans les industries durables et innovantes.

L'événement a constitué une plateforme dynamique pour échanger des idées, favoriser le dialogue et améliorer la compréhension entre les experts et les parties prenantes d'Europe et de Chine.

