CGTN:Китай расширяет сотрудничество с арабскими государствами в рамках ОПОП, GDI и GSI

ПЕКИН, 12 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит укреплять сотрудничество с арабскими государствами в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), Глобальной инициативы в области развития (GDI) и Глобальной инициативы в области безопасности (GSI).

Он сделал это заявление во время встреч с лидерами арабских государств в преддверии первого саммита Китая и арабских государств и саммита Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которые начались в пятницу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В ходе переговоров с лидерами арабских государств Си Цзиньпин постоянно подчеркивал жизненно важное значение суверенитета и территориальной целостности, экономического развития и международного сотрудничества.

Государственный суверенитет

Президент Си Цзиньпин упомянул Глобальную инициативу в области безопасности, выступая с программной речью на церемонии открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского форума 2022 года. Он предложил шесть принципов, включая принцип, согласно которому страны должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, поддерживать невмешательство во внутренние дела, отвергать менталитет времен холодной войны и противостоять одностороннему подходу, чтобы страны могли совместно обеспечивать безопасность во всем мире.

В ходе своих встреч с более чем десятью политическими лидерами арабских государств, включая Палестину, Египет, Судан, Кувейт, Тунис и Ирак, Си Цзиньпин заявил, что Китай рассматривает арабские государства как важную силу в многополярном мире и придает большое значение развитию стратегического партнерства с ними.

Нынешняя международная и региональная ситуация претерпевает глубокие и сложные изменения, и Китай твердо поддерживает все арабские государства в защите их государственного суверенитета, безопасности и стабильности, а также поддерживает арабский мир на путях развития, которые соответствуют их местным условиям. По словам Си Цзиньпина, Китай также решительно выступает против внешнего вмешательства в их внутренние дела.

Си Цзиньпин заявил, что независимо от изменения международной и региональной обстановки Китай всегда твердо поддерживает справедливое дело палестинского народа, направленное на восстановление его законных прав и интересов. Китайский лидер добавил, что международное сообщество должно уделять приоритетное внимание палестинскому вопросу в международной повестке дня, придерживаться решения, обеспечивающего сосуществование двух государств, и принципа «земля в обмен на мир», а также содействовать возобновлению мирных переговоров на основе соответствующих резолюций ООН и Арабской мирной инициативы.

Он также сказал, что Китай поддерживает все стороны в Судане, продолжающие добиваться устойчивых политических преобразований посредством диалога и консультаций, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Судана и поддерживает все фракции в Ираке в целях укрепления единства и сотрудничества.

Экономическое развитие

В сентябре 2021 года Си Цзиньпин предложил Глобальную инициативу в области развития на фоне серьезных потрясений, вызванных пандемией COVID-19. Он считает, что мир должен уделять приоритетное внимание вопросам развития в глобальной повестке дня в области макроэкономической политики и усиливать координацию политики наиболее экономически развитых стран в целях более эффективного обеспечения преемственности, последовательности и устойчивости политики. В 2013 году Китай начал реализацию инициативы ОПОП с целью расширения глобальных связей, коммуникаций и сотрудничества, а также содействия созданию более сбалансированной и справедливой мировой системы.

В ходе своих встреч с лидерами арабских государств Си Цзиньпин пообещал, что Китай продолжит сотрудничество с арабскими государствами для углубления и расширения обменов и сотрудничества в различных областях, включая энергетику, инфраструктуру, медицинское обслуживание, авиацию, финансы, связь 5-го поколения, электронную торговлю и морское дело.

Он отметил национальные стратегии развития ряда стран, включая «Стратегию развития Саудовской Аравии на период до 2030 года», «Ближневосточную зеленую инициативу», «Концепцию развития Кувейта на период до 2035 года», «Концепцию развития Джибути на период до 2035 года», «Национальную стратегию развития Катара на период до 2030 года» и «План развития Коморских Островов на период до 2030 года», заявив, что Китай будет и далее согласовывать политику развития Китая и реализацию итогов Форума китайско-арабского сотрудничества и Форума китайско-африканского сотрудничества со стратегиями развития этих государств, чтобы вывести сотрудничество между Китаем и арабскими государствами на новый и более высокий уровень.

Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит предоставлять развивающимся арабским государствам помощь в пределах своих возможностей, и призвал китайские предприятия инвестировать средства в повышение уровня жизни местного населения и ускорение его экономического и социального развития.

Международное сотрудничество

В ходе своих встреч с лидерами арабских государств Си Цзиньпин пообещал, что Китай продолжит сотрудничать со своими арабскими партнерами в таких областях, как борьба с терроризмом и искоренение нищеты.

На протяжении многих лет Китай помогал Мавритании в реализации проектов по строительству дорог, мостов, больниц и других крупных объектов, которые увеличивают благосостояние людей, подчеркнул Си Цзиньпин, добавив, что Китай продолжит поддерживать активное участие китайских предприятий в развитии энергетической, инфраструктурной и других отраслей Мавритании в интересах мавританского народа.

Признавая задачу правительства Сомали по борьбе с террористами, Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает сомалийское правительство в укреплении его способности поддерживать стабильность и бороться с терроризмом.

Отметив, что в последние годы Китай осуществил в Тунисе ряд проектов в области здравоохранения, спорта и подготовки кадров, Си Цзиньпин заявил, что Китай готов неуклонно развивать сотрудничество с Тунисом в таких областях, как здравоохранение, инфраструктура, высокие и новые технологии, расширять профессиональные обмены и обмены на местном и неправительственном уровне, а также импортировать больше востребованных товаров и местных продуктов из Туниса в Китай.

Китай и арабские государства укрепили сотрудничество в области борьбы с пандемией COVID-19. Например, Бахрейн стал одной из первых стран мира, одобривших вакцину против COVID-19 компании Sinopharm.

По словам Си Цзиньпина, Китай также хотел бы расширить сотрудничество в области медицины и здравоохранения, а также популяризировать изучение китайского языка в Бахрейне.

SOURCE CGTN