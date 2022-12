CGTN:China intensificará cooperação com estados árabes sob BRI, GDI, GSI

PEQUIM, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O presidente chinês Xi Jinping disse que a China seguirá aprimorando a cooperação com os estados árabes sob a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI), a Iniciativa de Desenvolvimento Global (GDI) e a Iniciativa de Segurança Global (GSI).

Ele fez as observações durante suas reuniões com os líderes dos países árabes antes da primeira Cúpula China-Estados Árabes e da Cúpula do Conselho de Cooperação China-Golfo, ambas iniciadas na capital saudita, Riad, na sexta-feira.

Em suas conversas com os líderes dos Estados árabes, Xi enfatizou constantemente a importância vital da soberania e da integridade territorial, do desenvolvimento econômico e da cooperação internacional.

Soberania nacional

O Presidente Xi apresentou a GSI no discurso da cerimônia de abertura da Conferência Anual de 2022 do Fórum Boao para a Ásia. Xi defendeu seis princípios, incluindo a ideia de que os países devem respeitar a soberania e a integridade territorial uns dos outros, defender a não interferência em assuntos internos, rejeitar a mentalidade da Guerra Fria, e se opor ao unilateralismo para que os países possam promover a segurança de todos no mundo juntos.

Em suas reuniões com mais de dez líderes políticos de estados árabes, incluindo Palestina, Egito, Sudão, Kuwait, Tunísia e Iraque, Xi disse que a China vê os estados árabes como forças importantes no mundo multipolar, e atribui grande importância ao desenvolvimento de parcerias estratégicas com eles.

As atuais situações internacionais e regionais estão passando por mudanças profundas e complexas, e a China apoia todos os estados árabes firmemente na proteção de sua soberania nacional, da segurança e estabilidade, e apoia o mundo árabe a seguir os caminhos de desenvolvimento que se adaptam às suas condições nacionais. A China também se opõe à interferência externa em seus assuntos internos inabalavelmente, disse Xi.

Xi disse que, independente da forma com que as situações internacional e regional mudem, a China sempre apoiará a causa justa do povo palestino de restaurar os direitos e interesses legítimos de seu país. A comunidade internacional deve priorizar a questão palestina na agenda internacional, manter a direção da solução de dois estados e o princípio de "terra de paz", e facilitar a retomada das conversas de paz com base nas resoluções relevantes da ONU e na Iniciativa de Paz Árabe, acrescentou o presidente chinês.

Ele também disse que a China apoia todas as partes no Sudão na constante pressão por uma transição política estável através de diálogos e consultas, se opõe à interferência de forças externas nos assuntos internos do Sudão, e apoia todas as facções no Iraque para fortalecer a unidade e a cooperação.

Desenvolvimento econômico

O presidente Xi propôs a GDI diante dos graves impactos da COVID-19 em setembro de 2021. Ele acredita que o mundo deve colocar o desenvolvimento no topo da agenda global de políticas macro, e fortalecer a coordenação de políticas entre as principais economias para garantir a continuidade, a consistência e a sustentabilidade das políticas. Em 2013, a China lançou a BRI para melhorar a conectividade global, a comunicação e a cooperação, e promover um sistema mundial mais equilibrado e imparcial.

Em suas reuniões com os líderes dos países árabes, Xi prometeu que a China trabalharia mais com os países árabes para aprofundar e expandir os intercâmbios e a cooperação em vários campos, incluindo energia, infraestrutura, assistência médica, aviação, finanças, comunicação 5G, comércio eletrônico e economia marinha.

Ele apontou as estratégias de desenvolvimento nacional de vários países, incluindo Visão 2030 da Arábia Saudita, a Iniciativa Verde do Oriente Médio, a Visão 2035 do Kuwait, a Visão 2035 de Djibouti, a Qatar National Vision 2030 e o Plano Emerging Comores para 2030, dizendo que a China alinhará as políticas de desenvolvimento e a implementação dos resultados do Fórum de Cooperação China-Estados Árabes e do Fórum de Cooperação China-África com as estratégias de desenvolvimento desses estados ainda mais, para levar a cooperação entre a China e os estados árabes a um nível novo e superior.

Xi disse que a China continuará oferecendo assistência aos países árabes em desenvolvimento dentro de sua capacidade, e motivou as empresas chinesas a investir no sustento da população local e impulsionar seu desenvolvimento econômico e social.

Cooperação internacional

Durante suas reuniões com os líderes dos países árabes, Xi prometeu que a China continuaria ajudando os seus homólogos árabes em áreas como antiterrorismo e erradicação da pobreza.

Xi enfatizou que, ao longo dos anos, a China ajudou a Mauritânia no avanço de estradas, pontes, hospitais e outros grandes projetos que beneficiam o bem-estar das pessoas, acrescentando que a China continuará incentivando as empresas chinesas a participar ativamente da energia, da infraestrutura e de outros setores da Mauritânia para trazer benefícios para o povo mauritano.

Reconhecendo a tarefa do governo da Somália de combater os terroristas, Xi disse que a China apoia o governo somaliano no aumento de sua capacidade de manter a estabilidade e lutar contra o terrorismo.

Observando que a China realizou vários projetos de saúde, esportes e treinamento de recursos humanos nos últimos anos na Tunísia, Xi disse que o país está pronto para avançar constantemente na cooperação com a Tunísia em áreas como saúde, infraestrutura e alta e novas tecnologias, expandir intercâmbios entre recursos, assim como intercâmbios locais e não governamentais, e acolher produtos e especialidades mais comercializáveis da Tunísia à China.

A China e os estados árabes fortaleceram a cooperação na luta contra a pandemia de COVID-19. Por exemplo, o Bahrein foi um dos primeiros países do mundo a aprovar uma vacina Sinopharm de COVID-19.

A China também gostaria de aumentar a cooperação médica e de saúde, e promover o ensino da língua chinesa no Bahrein, disse Xi.

