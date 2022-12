CGTN: Čína zintenzivní spolupráci s arabskými státy v rámci BRI, GDI a GSI

PEKING, 12. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Čínský prezident Si Ťin-pching uvedl, že Čína hodlá i nadále posilovat spolupráci s arabskými státy v rámci Iniciativy Nové Hedvábné stezky (BRI), Globální rozvojové iniciativy (GDI) a Globální bezpečnostní iniciativy (GSI).

Tento záměr vyjádřil na setkání s vedoucími představiteli arabských států před prvním Summitem Číny a arabských států a Summitem Čína-GCC (Gulf Cooperation Council, Rada pro spolupráci arabských států v Perském zálivu), které byly zahájeny v pátek v saúdském hlavním městě Rijádu.

Při jednání s vedoucími představiteli arabských států zde Si soustavně zdůrazňoval zásadní význam svrchovanosti a územní celistvosti, hospodářského rozvoje a mezinárodní spolupráce.

Národní suverenita

GSI představil prezident Si ve svém úvodním projevu na zahajovacím ceremoniálu výroční konference Boao Forum for Asia 2022. Prosazoval zde šest zásad, včetně toho, že země by měly vzájemně respektovat svou svrchovanost a územní celistvost, prosazovat nevměšování do vnitřních záležitostí, odmítat mentalitu studené války a vystupovat proti unilateralismu v zájmu společné podpory bezpečnosti všech lidí světa.

Na setkání s více než deseti politickými představiteli arabských států, včetně Palestiny, Egypta, Súdánu, Kuvajtu, Tuniska a Iráku, Si uvedl, že Čína považuje arabské státy za důležitou sílu v multipolárním světě a přikládá velký význam rozvoji strategického partnerství s nimi.

Současná mezinárodní i regionální situace prochází zásadními a komplexními změnami a Čína pevně podporuje všechny arabské státy v ochraně jejich národní suverenity, bezpečnosti a stability. Arabskému světu vyjadřuje také podporu v nastoupení cesty rozvoje, která odpovídá příslušným národním podmínkám. Čína se rovněž neochvějně staví proti vnějšímu vměšování do vnitřních záležitostí těchto zemí, dodal Si.

Si prohlásil, že bez ohledu na vývoj mezinárodní a regionální situace Čína trvale a důrazně podporuje spravedlivou věc palestinského lidu s cílem obnovit legitimní práva a zájmy svého národa. Mezinárodní společenství by mělo palestinskou otázku zařadit mezi priority mezinárodní agendy, sledovat směr dvoustátního řešení a zásady „země za mír" a napomáhat obnovení mírových rozhovorů na základě příslušných rezolucí OSN a arabské mírové iniciativy, dodal čínský prezident.

Uvedl rovněž, že Čína podporuje všechny strany v Súdánu v dalším úsilí o stabilní politickou transformaci prostřednictvím dialogu a konzultací, staví se proti vměšování vnějších sil do vnitřních záležitostí Súdánu a podporuje všechny frakce v Iráku v posilování jednoty a spolupráce.

Hospodářský rozvoj

Iniciativu GDI představil prezident Si v roce 2021 v souvislosti s vážnými dopady COVID-19. Domnívá se, že svět by měl rozvoj zařadit na přední místo v agendě globální makroekonomické politiky a posílit koordinaci politik mezi hlavními ekonomikami pro lepší zajištění kontinuity, konzistence a udržitelnosti politik. Iniciativu BRI zahájila Čína v roce 2013 s cílem posílit globální propojení, komunikaci a spolupráci a podpořit vyváženější a spravedlivější světové uspořádání.

Na setkáních s vedoucími představiteli arabských států se Si zavázal k další spolupráci Číny s arabskými státy na prohloubení a rozšíření výměn a spolupráce v různých oblastech, včetně energetiky, infrastruktury, lékařské péče, letectví, financí, komunikace 5G, elektronického obchodu a námořní ekonomiky.

Upozornil na národní rozvojové strategie několika zemí, včetně Saúdské vize 2030, Blízkovýchodní zelené iniciativy, Kuvajtské vize 2035, Džibutské vize 2035, Katarské národní vize 2030 a vznikajícího Komorského plánu pro rok 2030, a uvedl, že Čína bude nadále koordinovat své rozvojové politiky a naplňování výstupů Fóra o spolupráci Číny a arabských států a Fóra o spolupráci Číny a Afriky s rozvojovými strategiemi těchto států pro dosažení nové a vyšší úrovně spolupráce mezi Čínou a arabskými státy.

Si uvedl, že Čína hodlá i nadále poskytovat v rámci svých možností pomoc rozvojovým arabským státům a podporuje čínské podniky v investicích, které zlepší životní podmínky místních obyvatel a podpoří jejich hospodářský a sociální rozvoj.

Mezinárodní spolupráce

Během setkání s vedoucími představiteli arabských států se Si zavázal, že Čína bude se svými arabskými protějšky nadále spolupracovat v oblastech, jako je boj proti terorismu a vymýcení chudoby.

V průběhu let Čína například podpořila Mauritánii při budování silnic, mostů, nemocnic a dalších velkých projektů, které jsou přínosem pro blaho obyvatel, zdůraznil Si a dodal, že Čína bude i nadále podporovat své podniky, aby se aktivně podílely na rozvoji mauritánské energetiky, infrastruktury a dalších odvětví a přinesly tak prospěch zdejším obyvatelům.

Si také ocenil plány somálské vlády na boj proti teroristům a uvedl, že Čína somálskou vládu podporuje v posilování její schopnosti udržovat stabilitu a bojovat proti terorismu.

Poznamenal, že Čína v posledních letech v Tunisku realizovala řadu projektů v oblasti zdravotnictví, sportu a vzdělávání lidských zdrojů a je připravena s ním dále rozvíjet spolupráci v sektorech, jako je zdravotnictví, infrastruktura či nové a pokročilé technologie, rozšiřovat výměny lidských zdrojů i výměny mezi místními a nevládními organizacemi a přivítat na čínském trhu více obchodovatelných tuniských produktů a specialit.

Čína a arabské státy také prohloubily vzájemnou spolupráci v boji proti pandemii COVID-19. Bahrajn byl kupříkladu jednou z prvních zemí na světě, která schválila vakcínu Sinopharm COVID-19.

Podle Siho by Čína ráda posílila také spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařství a podpořila výuku čínštiny v Bahrajnu.

