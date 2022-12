CGTN : La Chine va intensifier sa coopération avec les États arabes dans le cadre de la BRI, de la GDI et de la GSI

BEIJING, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine continuerait de renforcer sa coopération avec les États arabes dans le cadre de la Nouvelle route de la soie (BRI), de l'Initiative pour le développement mondial (GDI) et de l'Initiative de sécurité mondiale (GSI).

Il a fait ces déclarations lors de ses rencontres avec les dirigeants des États arabes avant le premier sommet Chine-États arabes et le sommet Chine-Conseil de coopération du Golfe qui ont tous deux débuté vendredi à Riyad, la capitale saoudienne.

Dans ses entretiens avec les dirigeants des États arabes, Xi Jinping a constamment insisté sur l'importance vitale de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, du développement économique et de la coopération internationale.

Souveraineté nationale

Le président Xi a présenté la GSI en prononçant un discours lors de la cérémonie d'ouverture de la Conférence annuelle 2022 du Forum de Boao pour l'Asie. Il a préconisé six principes, notamment que les pays devraient respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale d'autrui, maintenir la non-ingérence dans les affaires internes, rejeter la mentalité de la guerre froide et s'opposer à l'unilatéralisme afin que les pays puissent promouvoir ensemble la sécurité de tous dans le monde.

Lors de ses rencontres avec plus de dix dirigeants politiques des États arabes, y compris la Palestine, l'Égypte, le Soudan, le Koweït, la Tunisie et l'Irak, le président Xi a déclaré que la Chine considérait les États arabes comme des forces importantes dans un monde multipolaire, et attachait une grande importance au développement de partenariats stratégiques avec eux.

Les situations internationales et régionales actuelles subissent des changements profonds et complexes et la Chine soutient fermement tous les États arabes dans la sauvegarde de leur souveraineté nationale, de leur sécurité et de leur stabilité. Elle soutient le monde arabe dans les voies de développement qui conviennent à leurs situations nationales. Le président Xi a déclaré que la Chine s'opposait fermement aux ingérences extérieures dans leurs affaires intérieures.

Il a aussi annoncé que la Chine soutiendrait toujours la juste cause du peuple palestinien pour restaurer les droits et les intérêts légitimes de sa nation, quelle que soit l'évolution de la situation internationale et régionale. La communauté internationale devrait prioriser la question palestinienne dans l'agenda international, s'en tenir à la direction de la solution à deux États et au principe de la « terre pour la paix », et faciliter la reprise des pourparlers de paix sur la base des résolutions pertinentes de l'ONU et de l'Initiative de paix arabe, a ajouté le président chinois.

Il a également déclaré que la Chine soutenait toutes les parties au Soudan qui continuent à faire pression pour une transition politique stable à travers le dialogue et la consultation, qu'elle s'opposait à l'ingérence des forces extérieures dans les affaires intérieures du Soudan, et qu'elle soutenait toutes les factions en Irak pour renforcer l'unité et la coopération.

Développement économique

Le président Xi a proposé la GDI en septembre 2021 face à l'impact gravissime de la COVID-19. Il estime que le monde devrait placer le développement au premier plan des politiques macroéconomiques mondiales et renforcer la coordination des politiques entre les grandes économies, afin de mieux assurer la continuité, la cohérence et la durabilité des politiques. La Chine a lancé la BRI en 2013 pour améliorer la connectivité, la communication et la coopération mondiales et favoriser un système mondial plus équilibré et équitable.

Lors de ses rencontres avec les dirigeants des États arabes, le président Xi a promis que la Chine travaillerait davantage avec ces États pour approfondir et élargir les échanges et la coopération dans divers domaines comme l'énergie, les infrastructures, les soins médicaux, l'aviation, la finance, la communication 5G, le commerce électronique et l'économie maritime.

Il a souligné les stratégies nationales de développement de plusieurs pays, y compris le plan Saudi Vision 2030, l'Initiative « Moyen-Orient vert », la Kuwait Vision 2035, la Djibouti Vision 2035, la National Vision 2030 pour le Qatar et le Plan Comores Emergent pour 2030, affirmant que la Chine alignera davantage ses politiques de développement et la mise en œuvre des résultats du Forum sur la coopération sino-arabe et du Forum sur la coopération sino-africaine sur les stratégies de développement de ces États, afin d'amener la coopération entre la Chine et les États arabes à un niveau supérieur et inédit.

Le président Xi a déclaré que la Chine continuerait de fournir une aide aux États arabes en développement dans la mesure de ses moyens, et encouragerait les entreprises chinoises à investir afin d'améliorer les moyens de subsistance des populations locales et de stimuler leur développement économique et social.

Coopération internationale

Au cours de ses rencontres avec les dirigeants des États arabes, Xi Jinping a promis que la Chine continuerait de coopérer avec ses homologues arabes dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme et l'éradication de la pauvreté.

Le président Xi a souligné que la Chine avait aidé la Mauritanie à faire progresser les projets routiers, de ponts, d'hôpitaux et autres grands projets profitant au bien-être des populations au fil des ans, avant d'ajouter que la Chine continuerait d'encourager les entreprises chinoises à participer activement aux secteurs de l'énergie, des infrastructures et d'autres encore en Mauritanie, afin d'apporter d'autres bénéfices au peuple mauritanien.

Reconnaissant la tâche du gouvernement somalien de lutter contre les terroristes, Xi Jinping a déclaré que la Chine soutenait le gouvernement somalien dans le renforcement de sa capacité à maintenir la stabilité et à lutter contre le terrorisme.

Faisant remarquer que la Chine avait réalisé un certain nombre de projets de formation dans les domaines de la santé, des sports et des ressources humaines ces dernières années en Tunisie, le président Xi a annoncé que la Chine était prête à faire progresser la coopération avec la Tunisie dans des domaines tels que les soins de santé, les infrastructures et les technologies nouvelles et de pointe, à développer les échanges entre les ressources humaines ainsi que les échanges locaux et non gouvernementaux, et accueillir davantage de produits et de spécialités commercialisables de la Tunisie vers la Chine.

La Chine et les États arabes ont renforcé leur coopération dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Par exemple, le Bahreïn a été l'un des premiers pays au monde à approuver le vaccin contre la COVID-19 développé par Sinopharm.

La Chine souhaite également renforcer la coopération médicale et sanitaire et promouvoir l'éducation en langue chinoise au Bahreïn, a conclut le président Xi.

