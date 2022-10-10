CGTN: Дипломатия великой державы приносит пользу всему миру

ПЕКИН, 22 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И (Wang Yi) принимает участие в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые проходят с 18 по 25 сентября. В кулуарах общих дебатов г-н Ван проводит встречи с различными официальными лицами из других стран и лидерами ООН, чтобы обсудить их отношения с Китаем и проблемы, с которыми сталкивается мир.

Major-country diplomacy benefits the world-at-large

Во второй части серии из 10 статей «Китайский путь: панорамная расшифровка», выпущенной телеканалом CGTN, статья под названием «Дипломатия великой державы приносит пользу всему миру» говорится о том, какой вклад может внести Китай в решение глобальных проблем. В статье утверждается, что многосторонний подход может помочь смягчить негативное воздействие сложных проблем и поэтому является важным инструментом для нового типа международных отношений, характеризующихся взаимовыгодным сотрудничеством.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш (Antonio Guterres) однажды заявил, что «Китай стал важнейшей опорой многостороннего подхода и незаменимой, надежной силой для мира и развития во всем мире». После 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в Китае был проведен ряд дипломатических мероприятий. Китай принимает внешний мир с беспрецедентной открытостью благодаря таким программам, как инициатива «Один пояс, один путь».

В 2021 году рост трансграничной торговли Китая со странами-участницами инициативы составил 23,6%, что на 2,2 процентных пункта выше общих темпов роста внешней торговли Китая за тот же период. Объем экспорта между Китаем и членами инициативы «Один пояс, один путь» вырос до 6,59 трлн. юаней, увеличившись на 21,5%, а объем импорта вырос на 26,4% до 5,01 трлн. юаней. Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве в рамках программы «Один пояс, один путь» с 149 странами и 32 международными организациями.

Сегодня, когда человечество сталкивается с растущим дефицитом управления, дефицитом доверия, дефицитом развития и дефицитом мира, в мире происходят изменения в масштабах, невиданных за столетие. Международное сообщество ожидает от Китая все больше глобальных общественных благ лучшего качества. В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН 21 сентября 2021 года председатель Си Цзиньпин предложил Глобальную инициативу в области развития, направленную на повышение благосостояния всех людей и обеспечение всестороннего развития человеческого потенциала.

Развитие должно быть устойчивым и всеобщим. Подтвердив приверженность Целям в области устойчивого развития, возродив глобальное партнерство и возобновив международное сотрудничество в области развития, Китай разработал дорожную карту по сокращению разрыва между Севером и Югом и устранению диспропорций в развитии в целях выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-21/Major-country-diplomacy-benefits-the-world-at-large-1dv0qVs6kjC/index.html

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SOURCE CGTN