CGTN: dyplomacja dużych krajów przynosi korzyści całemu światu

PEKIN, 22 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Członek Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej i minister spraw zagranicznych Wang Yi uczestniczy w debacie ogólnej podczas 77. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbywającej się od 18 do 25 września. Na marginesie debaty ogólnej Wang organizuje spotkania z różnymi urzędnikami z innych krajów i liderami ONZ w celu omówienia relacji z Chinami i wyzwań, z jakimi mierzy się świat.

Major-country diplomacy benefits the world-at-large

W ramach drugiej części opublikowanej przez CGTN dziesięcioczęściowej serii „The China Path: A Panoramic Decoding" („Chińska ścieżka. Panoramiczne spojrzenie"), artykuł zatytułowany „Major-country diplomacy benefits the world-at-large" („Dyplomacja dużych krajów przynosi korzyści całemu światu") podkreśla to, jak Chiny przyczyniają się do rozwiązywania globalnych problemów. Artykuł zwraca uwagę na to, że multilateralizm może złagodzić wpływ pojawiających się trudności i dlatego jest ważnym środkiem w kierunku nowego rodzaju relacji międzynarodowych opartych na korzystnej dla wszystkich współpracy.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres powiedział kiedyś, że „Chiny stały się najważniejszym filarem multilateralizmu i niezastąpioną, godną zaufania siłą działającą na rzecz pokoju na świecie i rozwoju". Od czasu 18. Kongresu Narodowego Komunistycznej Partii Chin (KPCh), Chiny były gospodarzem szeregu wydarzeń dyplomatycznych. Państwo Środka w niespotykany sposób otworzyło się na świat dzięki różnym programom, w tym BRI (Inicjatywa Jeden Pas i Jedna Droga).

W 2021 r. handel transgraniczny Chin z państwami członkowskimi BRI odnotował wzrost o 23,6 procenta, o 2,2 punktu procentowego, przewyższając ogólną stopę wzrostu handlu zagranicznego w tym samym okresie. Eksport pomiędzy Chinami i członkami BRI wzrósł o około 6,59 biliona juanów, czyli 21,5 procenta, podczas gdy import wzrósł o 26,4 procenta, do 5,01 biliona juanów. Chiny podpisały więcej niż 200 dokumentów dotyczących współpracy w BRI ze 149 krajami i 32 organizacjami międzynarodowymi.

W czasie, gdy ludzkość mierzy się z rosnącym deficytem w zakresie zarządzania, zaufania, rozwoju i pokoju, świat dotykają zmiany o skali niespotykanej od całego stulecia. Społeczność międzynarodowa oczekuje od Chin większej liczby i lepszych globalnych dóbr publicznych. W swojej przemowie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2021 r. prezydent Xi zaproponował Globalną Inicjatywę na Rzecz Rozwoju, która będzie sprzyjać większemu dobrobytowi i realizacji idei całościowego rozwoju ludzkości.

Rozwój powinien być zrównoważony i obejmować wszystkich. Odnawiając swoje zobowiązania w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju, ożywiając globalne partnerstwa i reaktywując międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju, Chiny nakreśliły plan zmniejszenia nierówności pomiędzy północą a południem i przywrócenia równowagi rozwojowej w celu realizacji Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

