CGTN: diplomacia entre grandes países beneficia o mundo em geral

BEIJING, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Conselheiro de Estado e Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, está participando do debate geral da 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas de 18 a 25 de setembro. À margem do debate geral, Wang está realizando reuniões com vários representantes de outros países e líderes da ONU para discutir as relações deles com a China e os desafios que o mundo enfrenta.

A diplomacia entre grandes países beneficia o mundo em geral (PRNewsfoto/CGTN)

Na segunda parte da série de 10 episódios "The China Path: A Panoramic Decoding" (O caminho da China: uma decodificação panorâmica) publicada pela CGTN, o artigo intitulado "A diplomacia entre grandes países beneficia o mundo em geral" articula como a China pode contribuir para resolver os problemas mundiais. O artigo argumenta que o multilateralismo pode ajudar a moderar o impacto de questões difíceis e, portanto, é um importante veículo para um novo tipo de relações internacionais caracterizadas pela cooperação de benefício mútuo.

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, disse certa vez que "a China se tornou o pilar mais importante do multilateralismo e uma força indispensável e confiável para a paz e o desenvolvimento mundiais". Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês (PCC), a China sediou uma sucessão de eventos diplomáticos. A China também acolheu o mundo exterior com uma abertura sem precedentes por meio de programas, incluindo o BRI.

Em 2021, o comércio entre fronteiras da China com os países membros do BRI registrou um crescimento de 23,6%, 2,2 pontos percentuais acima da taxa geral de crescimento do comércio exterior da China no mesmo período. As exportações entre a China e os membros do BRI aumentaram para cerca de 6,59 trilhões de yuans, um aumento de 21,5%; enquanto as importações aumentaram 26,4%, ou seja, 5,01 trilhões de yuans. A China assinou mais de 200 documentos sobre cooperação do BRI com 149 países e 32 organizações internacionais.

À medida que a humanidade enfrenta um crescente déficit de governança, confiança, desenvolvimento e paz, o mundo hoje está testemunhando mudanças em uma escala nunca vista em um século. A comunidade internacional busca na China mais, e melhores, bens públicos globais. Em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas em 21 de setembro de 2021, o presidente Xi propôs uma Iniciativa de Desenvolvimento Global para melhorar o bem-estar de todas as pessoas e realizar o desenvolvimento humano integral.

O desenvolvimento deve ser sustentável e compartilhado por todos. Ao renovar os compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, revitalizar as parcerias globais e reativar a cooperação internacional para o desenvolvimento, a China elaborou um roteiro para diminuir a lacuna Norte-Sul e abordar os desequilíbrios de desenvolvimento para cumprir a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-21/Major-country-diplomacy-benefits-the-world-at-large-1dv0qVs6kjC/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905091/Major_country_diplomacy_benefits_world_at_large.jpg

FONTE CGTN

SOURCE CGTN