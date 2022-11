CGTN: Пэн Лиюань посетила мероприятие для супругов лидеров G20 в ходе саммита на Бали

ПЕКИН, 17 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина, приняла участие в мероприятии для супругов лидеров G20 во вторник в рамках саммита на Бали (Индонезия).

По прибытии г-жу Пэн приветствовала организатор мероприятия первая леди Индонезии Ириана Джоко Видодо (Iriana Joko Widodo). Вместе с супругами других лидеров г-жа Пэн посетила шоу балийского танца и приняла участие в групповой фотосессии.

В сопровождении первой леди Индонезии г-жа Пэн посетила выставку местных музыкальных инструментов, костюмов, плетеных изделий из ротанга, вышивки и экологически чистых продуктов. Она также наблюдала за процессом изготовления традиционных индонезийских ремесленных изделий, включая плетение из пальмовых листьев и штамповку логотипа саммита G20 и цветов на плетеной сумке.

В ходе мероприятия г-жа Пэн высоко оценила идею Индонезии о совмещении ремесленного производства с расширением прав и возможностей женщин, искоренением нищеты и сохранением окружающей среды. Она отметила, что Китай и Индонезия могли бы укрепить сотрудничество в смежных областях и внести вклад в борьбу с нищетой среди работников промышленного сектора и охрану окружающей среды на региональном уровне.

За последние несколько лет культурные связи между Китаем и Индонезией расширились. В 2021 году в Университете искусств Гуанси на юге Китая открылась музыкальная секция по гамелану — одной из наиболее популярных форм традиционной музыки в Индонезии с участием ксилофонов, барабанов, гонгов и других инструментов, что позволило китайцам открыть для себя местную музыку и наслаждаться ею.

В ноябре 2022 года на Индонезийской международной книжной ярмарке были выпущены четыре книги китайским издательством Social Sciences Academic Press и индонезийским издательством Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Книги The Chinese Dream and the Chinese Road («Китайская мечта и китайский путь»), Hope for a Populous Nation («Надежда для густонаселенной страны)», 2050: China's Low-carbon Economic Transition («2050: переход китайской экономики к низкоуглеродной модели») и On the Agricultural Transition of a Big Country («О сельскохозяйственной трансформации большой страны») стали очередными плодами проекта по переводу литературы, предпринятого двумя странами. В рамках этого проекта в Индонезии появляются новые книги, рассказывающие о развитии и культурном наследии Китая.

По мере улучшения образовательной среды все больше и больше индонезийских учащихся в последние годы приезжают в Китай для продолжения обучения в различных областях. В 2021 году в Китае обучалось около 15 тысяч индонезийцев. Китайские студенты также учатся в индонезийских университетах.

Народы Китая и Индонезии объединяет давняя дружба, и в последние годы обе страны стали свидетелями активных обменов между народами, заявила г-жа Пэн во время встречи с первой леди Индонезии Ирианой Джоко Видодо в июле 2022 года.

В 2015 году Индонезия ввела безвизовый въезд для китайских туристов на срок пребывания в стране не более 30 дней. В 2018 году Индонезию посетило более 2,1 млн туристов из континентального Китая, что составило 13,52% от общего числа иностранных туристов, согласно данным Статистического управления этой страны.

