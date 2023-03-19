CGTN: Рассмотрим Китайскую демократию: в чем суть?

ПЕКИН, 20 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Питая надежды и ожидания своих односельчан, в начале марта Long Xianwen (Лун Сяньвэнь) из этнической группы Miao направился в Пекин из своей отдаленной деревни Adu провинции Хунань в центральном Китае, чтобы обсудить социально-экономическое развитие с китайскими лидерами и почти 3000 другими депутатами национального законодательного собрания.

В качестве депутата 14th National People's Congress (ВСНП) г-н Лун представил свое предложение о поддержке развития глубокой интеграции индустрии чайного туризма в Сянси-Туцзя провинции Хунань и Мяоской Автономной Провинции.

Отличительной чертой китайской демократии от политики Запада, основанной, в основном, на деньгах, является ее суть – китайский народ – хозяин своей страны.

Chinese President Xi Jinping заявил, что демократичность страны зависит от того, действительно ли народ является хозяином страны; имеет ли народ право голоса и, что еще важнее, право на широкое участие.

Состав депутатов собраний народных представителей дает понять, почему всеобъемлющая народная демократия Китая обеспечивает народу статус хозяина страны.

Обширный и универсальный

В Китае существует пять уровней народных собраний: поселок, округ, город, уровень провинции и национальный уровень. На сегодняшний день депутатами собраний народных представителей на всех уровнях по всей стране являются 2.77 миллионов человек.

Среди них: уровни округов и посёлков составили 95 % от общей численности населения, которые избираются непосредственно жителями своих округов. Три высших уровня депутатов избираются депутатами более низкого уровня.

На последних выборах в июне по завершению местных выборов более 2.6 миллионов новых депутатов были избраны на народных собраниях посёлка и собраниях окружного уровня.

Согласно статистике, 921 миллион избирателей, на которые приходится 86.49% зарегистрированных избирателей, приняли участие в выборах депутатов в окружные народные собрания. В то же время 623 миллиона избирателей, на которые приходится 85.63 % зарегистрированных избирателей, приняли участие в выборах депутатов в народные собрания посёлков.

С момента введения реформ, в Китае проведено 12 выборов в народные собрания на уровне посёлка и 11 выборов в депутаты на уровне округа.

В полной мере используя свои тесные связи с народом, эти депутаты добросовестно выполняют свои обязанности, делая запросы и представляя народные предложения и советы в различных формах, и по различным каналам.

Полноправные народные представители

Ежегодные народные собрания сначала проводятся на низовом уровне, на уровне поселков, округов, городов и провинций, а затем на самом высоком национальном уровне, чтобы в полной мере учесть чаяния народа и донести их на более высокий уровень.

Депутаты 14-ого ВСНП, избранные из 35 избирательных округов по всей стране, составляют широкий круг населения, причем в каждом регионе, этнической группе и секторе общества имеется соответствующее число представителей.

По данным 14-го Постоянного Комитета ВСНП – из 2977 депутатов 442 являются представителями этнических меньшинств, представляющих все 55 групп этнических меньшинств Китая.

В состав этой группы входят 790депутаток, что составляет 26.54% от общего числа депутатов, что на 1.64 процентных пункта превышает аналогичный показатель 13-го ВСНП.

В общей сложности 497 депутатов являются рабочими и фермерами. Их доля увеличилась почти на 1 процентный пункт, и составила 16.69 % от общего числа депутатов.

На долю технического персонала, насчитывающего, в общей сложности, 634 человека, приходится 21.3% всех депутатов, что на 0.73 процентных пункта больше по сравнению с предыдущей ВСНП.

В общей сложности 969 депутатов состоят в Коммунистической Партии Китая и являются государственными служащими, доля которых снизилась на 1.38 процентных пункта – до 32.55 %.

Кроме того, 36 депутатов избираются от Специального Административного Района Гонконга (САР) и 12 из ОАР Макао. В состав национального законодательного органа входят 13 депутатов, представляющих Провинцию Тайвань. 42 депутата представляют китайцев, возвратившихся на родину из-за границы.

Представляя волю народа, депутаты ВСНП обсудили планы национального развития, и вопросы, затрагивающие жизни людей, и поставили ожидания народа во главу повестки по государственным вопросам. Многие из их ходатайств и предложений внимательно рассмотрены на ежегодном заседании ВСНП, а затем учтены в политических решениях государственных органов.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-19/A-look-at-China-s-democracy-What-is-the-essence--1iab1tZb25G/index.html

SOURCE CGTN