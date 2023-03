CGTN : un regard sur la démocratie chinoise : quelle est l'essence ?

PÉKIN, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- Fort des espoirs et des attentes de ses concitoyens, Long Xianwen, du groupe ethnique Miao, s'est rendu à Pékin depuis son village reculé de la province de Hunan, au centre de la Chine, au début du mois de mars, pour discuter du développement social et économique avec les dirigeants chinois et les quelque 3 000 autres députés à la législature nationale de la Chine.

En tant que député à la 14e Assemblée nationale populaire (ANP), Long Xianwen a présenté sa proposition visant à soutenir le développement d'une intégration profonde de l'industrie du tourisme du thé dans la préfecture autonome Tujia et Miao de Xiangxi, dans le Hunan.

Ce qui distingue la démocratie chinoise de la politique monétaire et des accords de pouvoir contre argent de l'Occident, c'est son essence : le peuple chinois est le maître du pays.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré que pour qu'un pays soit démocratique, il faut que son peuple soit véritablement le maître du pays, qu'il ait le droit de voter et, plus important encore, qu'il ait le droit de participer activement.

La composition des députés aux assemblées populaires permet de comprendre pourquoi la démocratie populaire chinoise, qui s'applique à l'ensemble du processus, garantit que le peuple est le maître du pays.

Une démocratie étendue et universelle

En Chine, il y a cinq niveaux d'assemblées populaires : canton, comté, ville, province et niveau national. Jusqu'à présent, 2,77 millions de personnes ont siégé en tant que députés aux assemblées populaires à tous les niveaux dans l'ensemble du pays.

Parmi eux, les députés des comtés et des cantons représentent 95 % du total, car ils sont élus directement par les habitants de leurs districts. Les députés des trois niveaux supérieurs sont élus par les députés des niveaux inférieurs.

Lors des dernières élections, plus de 2,6 millions de nouveaux députés ont été élus aux assemblées populaires des cantons et des régions de comté, à la suite des élections locales en juin dernier.

Selon les statistiques, 921 millions d'électeurs, représentant 86,49 % des électeurs inscrits, ont voté à l'élection des députés à l'assemblée populaire au niveau du comté. Pendant ce temps, 623 millions d'électeurs, représentant 85,63 % des électeurs inscrits, ont voté à l'élection des députés aux assemblées populaires au niveau du canton.

Depuis le début de la réforme et de l'ouverture, la Chine a organisé 12 élections directes aux assemblées populaires au niveau du canton et 11 élections directes au niveau du comté.

Tirant pleinement parti de leurs liens étroits avec le peuple, ces députés remplissent leurs fonctions avec diligence en sollicitant et en soumettant les suggestions et les conseils de la population sous diverses formes et par divers canaux.

Des représentants du peuple à part entière

Les assemblées populaires annuelles ont d'abord lieu à la base, puis au niveau du canton, du comté, de la ville et de la province, et enfin au plus haut niveau national, afin de prendre pleinement connaissance des aspirations du peuple et d'en faire part aux niveaux supérieurs.

Les députés de la 14e ANP, élus dans 35 unités électorales à travers le pays, constituent un large échantillon de la population, chaque région, groupe ethnique et secteur de la société ayant un nombre approprié de représentants.

Selon le 14e Comité permanent de l'ANP, parmi les 2 977 députés, 442 sont issus de minorités ethniques, représentant l'ensemble des 55 groupes de minorités ethniques de Chine.

La liste comprend 790 députées, représentant 26,54 % du total, en hausse de 1,64 point de pourcentage par rapport à la 13e ANP.

Un total de 497 députés sont des ouvriers et des agriculteurs. Leur part a augmenté de près d'un point de pourcentage pour atteindre 16,69 % du total des députés.

Le personnel technique, au nombre de 634, représente 21,3 % de l'ensemble des députés, avec une augmentation de 0,73 point de pourcentage par rapport à l'ANP précédente.

Un total de 969 députés sont des fonctionnaires du Parti communiste chinois et du gouvernement, dont la part a baissé de 1,38 point de pourcentage pour atteindre 32,55 %.

Il y a également 36 députés élus de la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong et 12 de la RAS de Macao. Treize députés représentant la province de Taïwan siègent également à la législature nationale. Quarante-deux députés représentent les Chinois d'outre-mer qui sont retournés dans leur patrie.

Représentant la volonté populaire, les députés de l'ANP ont discuté des plans de développement national et des questions affectant la vie des gens, et ont placé les attentes du peuple en tête de l'ordre du jour sur les questions d'État. Nombre de leurs motions et propositions ont été soigneusement examinées lors de la session annuelle de l'ANP, puis intégrées dans les décisions politiques des organes de l'État.

