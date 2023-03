CGTN: wgląd w chińską demokrację: co jest jej istotą?

PEKIN, 20 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Na początku marca Long Xianwen reprezentujący grupę etniczną Miao zabrał ze sobą nadzieje i oczekiwania swoich współbraci i wyruszył w podróż z oddalonej wioski położonej w centralnej prowincji Chin Hunan do Pekinu, aby rozmawiać z przywódcami chińskimi i niemal 3000 innych deputowanych do chińskiej legislatury o rozwoju społecznym i gospodarczym.

Long, jako deputowany na 14. Narodowy Kongres Ludowy (ang. National People's Congress, NPC), przywiózł ze sobą wniosek o wsparcie rozszerzenia głębokiej integracji sektora podróży szlakiem herbacianym między położonym w prowincji Hunan mieście Xiangxi Tujia oraz autonomiczną prefekturą Mia.

Tym, co odróżnia demokrację chińską od polityki zachodniej, opartej głównie na pieniądzu oraz sprzedawaniu wpływów w zamian na pieniądze, to przekonanie, że obywatele Chin są panami tego kraju.

Prezydent Chin Xi Jinping powiedział, że to, czy kraj jest demokratyczny czy nie, zależy od tego, czy prawdziwymi jego przywódcami są obywatele, czy dano im prawo do głosowania, a co ważniejsze, czy dano im prawo pełnego współdecydowania.

Skład deputowanych na kongres ludowy udziela odpowiedzi na pytanie, dlaczego chińska całościowa demokracja ludowa gwarantuje obywatelom status przywódców tego kraju.

Szerokie i uniwersalne

W Chinach istnieje pięć poziomów kongresów ludowych – powiatowy, komitatowy, miejski, prowincjonalny i krajowy. Dotychczas funkcję deputowanych na kongresy ludowe wszystkich szczebli pełniło 2,77 miliona obywateli.

Spośród nich 95 procent wszystkich deputowanych stanowili deputowani z powiatów i komitatów wybrani podczas wyborów okręgowych. Trzy wyższe szczeble deputowanych wybrano spośród deputowanych niższego szczebla.

Podczas ostatnich wyborów ponad 2,6 miliona nowych deputowanych na kongresy ludowe wybrano na poziomie powiatu i komitatu po zakończeniu wyborów lokalnych, które przeprowadzono w czerwcu ubiegłego roku.

Według danych statystycznych 92 milionów głosujących stanowiących 86,49 procent zarejestrowanych osób uprawnionych do głosowania zagłosowało na deputowanych na kongres ludowy na szczeblu powiatowym. Jednocześnie 623 miliony głosujących, stanowiące 85,63 procent osób uprawnionych do głosowania, zagłosowało na deputowanych na kongresy ludowe szczebla komitatu.

Od początku wdrażania reformy i otwarcia w Chinach przeprowadzono 12 wyborów bezpośrednich na kongresy ludowe na szczeblu komitatu oraz 11 wyborów bezpośrednich na szczeblu powiatowym.

Bazując na bliskich więziach z obywatelami, deputowani wypełniali powierzone im obowiązki z najwyższą starannością, popierając i przedkładając wnioski obywatelskie, a także uzyskując poparcie dla nich w różnych formach i kanałach.

Pełna reprezentacja obywateli

Coroczne kongresy ludowe odbywają się na szczeblu wiosek, komitatów, powiatu, miasta i prowincji, aż po najwyższy szczebel krajowy, dzięki czemu stanowią pełną reprezentację aspiracji obywateli i są platformą przekazywania ich na wyższe szczeble.

Deputowani na 14. NKL wybrani w 35 krajowych okręgach wyborczych reprezentują szeroki przekrój społeczeństwa, każdy region, każdą grupę etniczną i sektor społeczeństwa posiadający odpowiednią liczbę reprezentantów.

Według komitetu stałego 14. NKL 442 spośród wszystkich 2977 deputowanych pochodzi z mniejszości etnicznych i reprezentuje wszystkie 55 chińskie, mniejszościowe grupy etniczne.

Wśród deputowanych znajduje się 790 kobiet, które stanowią 26,54 procent wszystkich deputowanych, o 1,64 punktu procentowego więcej niż podczas 13. NKL.

Łącznie 497 deputowanych to robotnicy i rolnicy. Ich udział wzrósł o niemal jeden punkt procentowy, do 16,69 procent wszystkich deputowanych.

Personel techniczny, łącznie 634 deputowanych, stanowi niemal 21,3 procent wszystkich deputowanych, o 0,73 punktu procentowego więcej w porównaniu do poprzedniego NKL.

Łącznie 969 deputowanych należy do Komunistycznej Partii Chin i organów państwowych, a ich udział spadł o 1,38 punktu procentowego do 32,55 procent.

W kongresach ludowych udział bierze również 36 deputowanych wybranych ze specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu (ang. Special Administrative Region, SAR) oraz 12 ze specjalnego regionu administracyjnego Makau. W legislaturze krajowej zasiada również trzynastu deputowanych z prowincji Tajwan. Czterdziestu dwóch deputowanych reprezentuje obywateli Chin urodzonych poza granicami kraju, którzy wrócili do ojczyzny.

Reprezentujący wolę ludu deputowani na NKL dyskutują nad planami rozwoju kraju oraz zagadnieniami mającymi wpływ na życie obywateli, ale przedkładają oczekiwania obywateli ponad agendę dotyczącą spraw państwa. Wiele przedłożonych przez nich wniosków i propozycji zostało przeanalizowanych szczegółowo podczas dorocznych sesji NKL, a później włączonych w politykę decyzyjną organów państwa.

