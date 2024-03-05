CGTN: Служение людям: НПКСК укрепляет консультативную демократию

ПЕКИН , 5 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Как главный врач больницы провинции Аньхой (Anhui) Лю Ляньсинь (Liu Lianxin) трудится над улучшением системы медицинского обслуживания и здравоохранения Китая. Являясь также членом Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), в прошлом году Лю Ляньсинь внес с этой целью предложение о корректировке стоимости медицинских услуг.

Волнующие его вопросы привлекли внимание властей, и в стране были приняты дополнительные меры для решения таких проблем, как избыточное лечение и завышенные тарифы. Во всех регионах на уровне провинций по всей стране были созданы механизмы динамической корректировки цен на медицинские услуги, а ценообразование на медицинские услуги поставлено под государственный надзор и управление.

Служение людям

Как отметил в понедельник председатель Всекитайского комитета НПКСК Ван Хунин (Wang Huning), ВК НПКСК как высший политический консультативный орган Китая, придерживаясь концепции развития, ориентированной на интересы человека, способствует обеспечению и улучшению экономического положения народа.

Он заявил об этом, выступая с рабочим докладом на открытии второй сессии Всекитайского комитета НПКСК 14-го созыва в Пекине.

По словам Вана Хунина, Всекитайский комитет НПКСК привержен служению народу, а члены НПКСК служат обществу, исходя из реалистичного подхода.

Он добавил, что для изучения различных сфер жизни, затрагивающих интересы людей, включая расширение качественных медицинских ресурсов, занятость и образование, были проведены углубленные исследования.

В рабочем докладе были также озвучены ключевые задачи Всекитайского комитета НПКСК на 2024 год, в частности, по продолжению работы в постоянном контакте с людьми для изучения их стремлений и потребностей, а также для анализа трудностей в реализации намеченного курса.

Предложения, принятые для реализации

В течение года члены НПКСК активно вносили свои предложения, и большая часть волнующих их вопросов была включена во внутриполитическую повестку Китая.

Всего было подано 5621 предложение. По словам Вана Хунина, 99,9% из 4791 зарегистрированного предложения были проработаны.

Экономическое развитие является одной из основных областей, вызывающих озабоченность у членов НПКСК. За год ими было выдвинуто более 2200 предложений по созданию высокоэффективной системы социалистической рыночной экономики и содействию высокой степени открытости.

Предложения по ускорению сооружения предприятий мирового класса, а также по оптимизации распределения и структурной перестройке государственного капитала были включены в план мероприятий по углублению реформ и модернизации государственных предприятий.

Что касается предложений по оптимизации бизнес-среды для малых и средних предприятий и ориентированию частных предприятий на укрепление самостоятельности и собственного имиджа, они нашли отражение в руководстве по стимулированию роста частного сектора экономики.

НПКСК стремится повышать эффективность демократического контроля, внедрять в практику принципы народной демократии в целом и лучше обеспечивать процесс научно обоснованного и демократического принятия решений, — сказал Ван Хунин в понедельник.