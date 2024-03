CGTN : Au service de la population : Comment la CCPPC promeut la démocratie consultative

PÉKIN, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- En tant que médecin en chef à l'hôpital provincial d'Anhui, Liu Lianxin plaide en faveur d'un meilleur système de soins médicaux et de services de santé en Chine. Liu Lianxin, également membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), a déposé l'année dernière une proposition sur l'ajustement du coût des services médicaux à cet égard.

Ses préoccupations ont attiré l'attention des autorités, et davantage de politiques ont été mises en place pour résoudre des problèmes tels que le surtraitement et les frais excessifs. Des mécanismes d'ajustement dynamique des prix des services médicaux ont été établis dans toutes les régions provinciales du pays, et la tarification des services médicaux a été placée sous la supervision et la gestion du gouvernement.

Au service du peuple

Le Comité national de la CCPPC, le principal organe consultatif politique de la Chine, a adhéré à la philosophie de développement axée sur les personnes et a aidé à garantir et à améliorer les moyens de subsistance des populations, a déclaré lundi Wang Huning, président du Comité national de la CCPPC.

Il a fait ces remarques dans le cadre de la présentation d'un rapport de travail lors la réunion d'ouverture de la deuxième session du 14e Comité national de la CCPPC à Pékin.

Le Comité national de la CCPPC s'est engagé à servir la population, les membres du CCPPC étant au service du public en fonction des réalités qu'il vit, a déclaré Wang Huning.

Des recherches approfondies ont été menées dans divers domaines d'intérêt pour la population, tels que l'expansion des ressources médicales de qualité, l'emploi et l'éducation, a-t-il ajouté.

Le rapport de travail a également souligné les tâches clés du Comité national de la CCPPC en 2024, appelant à rester en première ligne pour connaître les aspirations et les demandes de la population ainsi que les difficultés dans la mise en œuvre des politiques.

Propositions adoptées dans les politiques

Au cours de l'année, les membres de la CCPPC ont activement soumis des propositions et une grande partie de leurs préoccupations ont été prises en compte dans les politiques de la Chine.

Au total, 5 621 propositions ont été déposées. Sur les 4 791 propositions enregistrées, 99,9 % ont été traitées, selon Wang Huning.

Le développement économique est une préoccupation majeure des membres de la CCPPC. Plus de 2 200 propositions ont été présentées concernant la construction d'un système d'économie de marché socialiste de haut niveau et la promotion d'une ouverture de haut niveau au cours de l'année.

Des propositions visant à accélérer la création d'entreprises de classe mondiale et à optimiser la distribution et l'ajustement structurel des capitaux détenus par l'État ont été adoptées dans le plan d'action pour l'approfondissement de la réforme et la modernisation des entreprises publiques.

De leur côté, les propositions visant à optimiser l'environnement commercial des petites et moyennes entreprises et à aider les entreprises privées à renforcer leur autoconstruction ont été reprises dans la ligne directrice sur la stimulation de la croissance de l'économie privée.

La CPPCC vise à améliorer l'efficacité de la supervision démocratique, à mettre en pratique la démocratie populaire dans l'ensemble du processus et à mieux servir la prise de décision scientifique et démocratique, a déclaré Wang Huning lundi.