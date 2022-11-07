CGTN: Культурные решения для мировых проблем

ПЕКИН, 7 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Мир переживает стремительные изменения и сталкивается с вызовами, невиданными за последнее столетие. Многие люди не могут не задаваться вопросом: может ли мир стать лучше? Журналист CGTN и культурный комментатор Тянь Вэй (Tian Wei) поделилась своими уникальными идеями на этот счет в ходе 10-минутного обсуждения China Talk.

По словам г-жи Тянь, в период с 800 до н. э. и по 200 до н. э. крупнейшие цивилизации подарили миру самых блестящих мыслителей. Это были Конфуций, Лао-цзы, Чжуан-цзы, Сюнь-цзы и Хань Фей-цзы в Китае, Сократ, Платон и Аристотель в Греции, еврейский пророк Исаия и Заратустра из Персии и, наконец, Будда из древней Индии. Они заложили философскую основу для всего человечества и создали лучшие ориентиры, к которым люди могут обращаться за ответами.

Но сегодня при доминировании западных идей и точек зрения хорошие ответы стали недоступны, считает г-жа Тянь.

По ее мнению, в истории и культуре существует очевидный дефицит информации при сильной ограниченности охвата. Например, в 2013 году журнал Time, широко известный благодаря своим спискам наиболее влиятельных людей года, выпустил список «100 самых влиятельных людей в истории». Никто из Азии в этот список не вошел. Это со всей очевидностью свидетельствует о том, что некоторые современные глобальные ценности отражают весьма ограниченную часть прошлого человечества. Как люди могут решать проблемы, с которыми сталкивается все человечество, если они ограничены идеями и мудростью, представляющими лишь некоторые из регионов?

Г-жа Тянь отмечает, что недостаток информации и потеря разнообразия в дискурсе приводят к еще более серьезным проблемам, связанным с недостаточным самосознанием и уважением к собственной культуре. В качестве примера можно привести конфуцианство. Эта школа мысли подчеркивает правильность социальных отношений, справедливости, доброты и искренности. Она учит, что правитель должен управлять добродетелью, а не силой, предусматривая полноценную систему для сдерживания имперской власти. Благодаря практической философии, ориентированной на взаимоотношения между личностью и обществом, конфуцианство нашло свое место глубоко в сердцах людей.

Г-жа Тянь отмечает, что самопознание, самосознание и уважение к своей собственной культуре не только важны для людей, но и являются превосходным общим благом, поскольку для решения сегодняшних проблем людям необходимо максимально проявлять креативность и многообразие. (конец)

https://news.cgtn.com/news/2022-11-07/Cultural-solutions-to-world-challenges-1eKxjb3oyWs/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=sq99gbN9tOg

SOURCE CGTN