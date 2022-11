CGTN: Kulturelle Lösungen für globale Herausforderungen

PEKING, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Welt befindet sich in einem rasanten Wandel und steht vor Herausforderungen, wie wir sie seit einem Jahrhundert nicht mehr erlebt haben. Viele Menschen können nicht anders, als sich zu fragen: Könnte die Welt ein besserer Ort sein? Tian Wei von CGTN teilt als Journalistin und Kulturvermittlerin in diesem 10-minütigen „China Talk" ihre einzigartigen Einblicke.

Tian erwähnt zunächst, dass die großen Zivilisationen der Welt zwischen 800 v. Chr. und 200 v. Chr. einige der brillantesten Denker hervorgebracht haben: Konfuzius, Laozi, Zhuangzi, Xunzi und Hanfeizi in China; Sokrates, Platon und Aristoteles in Griechenland; die jüdischen Propheten Jesaja und Zoroaster in Persien; sowie Buddha im alten Indien. Sie legten den philosophischen Grundstein für die gesamte Menschheit und lieferten einige der besten Quellen, die man heute noch bei der Suche nach Antworten heranzieht.

Doch durch die vom Westen dominierten Anschauungsweisen und Perspektiven liegen die richtigen Antworten heute oft außerhalb unserer Reichweite, fügte Tian hinzu.

Ihrer Meinung nach gibt es ein offensichtliches Informationsdefizit in den Bereichen Geschichte und Kultur, deren Umfang viel zu begrenzt ist. So veröffentlichte das Time Magazine, das für seine regelmäßige Auszeichnung der einflussreichsten Persönlichkeit des Jahres gut bekannt ist, 2013 eine Liste der „100 bedeutendsten Personen aus der Geschichte". Doch keine einzige Person aus Asien schaffte es auf diese Liste. Dies zeigt deutlich, dass einige der zeitgenössischen globalen Werte nur einen sehr begrenzten Teil der Vergangenheit der Menschheit widerspiegeln. Wie können die Menschen die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, lösen, wenn sie dabei nur auf die Inspiration und Weisheit aus einigen Teilen der Welt beschränkt bleiben?

Dann erklärt Tian, dass der Mangel an Informationen und der Verlust vielfältiger Anschauungsweisen zu einem noch größeren Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl in der eigenen Kultur führt. Dazu kann man den Konfuzianismus als Beispiel heranziehen. Diese Schule des Denkens legt Wert auf das richtige Verhalten im Hinblick auf die sozialen Beziehungen, Gerechtigkeit, Freundlichkeit und Aufrichtigkeit. Sie lehrt, dass ein Herrscher durch Tugend statt durch Gewalt regieren soll, und dass es eines umfassenden Systems bedarf, um die Macht der Herrschers zu beschränken. Mit einer praktischen Philosophie, die sich auf die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft konzentriert, fand der Konfuzianismus seinen Weg tief in die Herzen der Menschen.

Tian erklärt weiter, dass Selbstfindung, Selbsterkenntnis und Selbstwertgefühl innerhalb der eigenen Kultur nicht nur für die darin lebenden Menschen wichtig sind, sondern allen gute Dienste leisten, da alle Menschen zum Umgang mit den heutigen Herausforderungen höchste Kreativität und Diversität aufbringen müssen. (Ende)

