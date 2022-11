CGTN: Kulturní řešení světových výzev

PEKING, 8. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Svět prochází rychlými změnami a potýká se s výzvami, které už sto let nemají obdoby. Mnozí lidé si nemohou pomoci a ptají se: Mohl by být svět lepším místem? Tian Wei z CGTN se jako novinářka a kulturní komunikátorka podělila o své jedinečné postřehy v tomto desetiminutovém rozhovoru o Číně.

Podle Tian se v období od roku 800 př. n. l. do roku 200 př. n. l. v hlavních světových civilizacích zrodili jedni z nejgeniálnějších myslitelů: Konfucius, Lao-c', Čuang-c', Sün-c' a Hanfeizi v Číně, Sokrates, Platón a Aristoteles v Řecku, židovští proroci Izajáš a Zoroaster z Persie a Buddha ze starověké Indie. Položili filozofický základ pro celé lidstvo a vytvořili několik nejlepších pramenů, ve kterých mohou lidé hledat odpovědi.

Dnes však Tian poukazuje na to, že s narativy a perspektivami, kterým dominuje Západ, jsou dobré odpovědi nedostupné.

Podle jejího názoru je zřejmý nedostatek informací o dějinách a kulturách a příliš omezený rozsah. Například v roce 2013 vydal časopis Time, který je známý tím, že vyhlašuje ty nejvlivnější osobnosti roku, seznam „100 nejvýznamnějších osobností v historii". Z Asie se na seznam nedostal nikdo. To jasně ukazuje, že některé současné globální hodnoty odrážejí značně omezenou část minulosti lidstva. Jak mohou lidé řešit výzvy, kterým čelí celé lidstvo, když jsou omezeni pouze na inspiraci a moudrost z některých částí světa?

Tian říká, že nedostatek informací a ztráta rozmanitosti příběhů vedou k ještě větším problémům, jako je nedostatek sebepoznání a neocenění vlastní kultury. Vezměme si jako příklad konfucianismus. Tato myšlenková škola klade důraz na korektnost společenských vztahů, spravedlnost, laskavost a upřímnost. Učí, že panovník má vládnout pomocí ctnosti, nikoliv silou, přičemž by měl být zaveden úplný systém, který by omezoval císařskou moc. Díky praktické filozofii zaměřené na vztah mezi jednotlivcem a společností si konfucianismus našel cestu hluboko do srdcí lidí.

Tian říká, že sebepoznání, sebeuvědomění a sebeúcta k vlastní kultuře jsou důležité nejen pro tyto lidi, ale jsou velkou službou pro všechny, protože lidé potřebují co největší kreativitu a rozmanitost, aby se vypořádali s výzvami, kterým čelí v dnešní době. (konec)

