CGTN : Comment la Chine et le Laos encouragent-ils la construction d'une communauté humaine avec un avenir partagé ?

PÉKIN, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement en décembre 2021, ligne ferroviaire Chine-Laos, un projet historique reliant Kunming dans la province du Yunnan du sud-ouest de la Chine, à la capitale laotienne Vientiane, a démontré ses avantages et fait ses preuves en matière de transport de passagers et de marchandises.

Selon la Laos-China Railway Co., Ltd. (LCRC), une coentreprise basée à Vientiane et responsable de l'exploitation de la section laotienne de la voie ferroviaire, à ce jour, la section laotienne de la ligne ferroviaire Chine-Laos a expédié un total d'environ 2 millions de tonnes de marchandises, majoritairement dans le cadre d'échanges transfrontaliers, et a transporté 1,26 million de passagers.

Mercredi, lors de sa rencontre avec Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos, le président chinois Xi Jinping a déclaré qu'en travaillant ensemble, les deux parties avaient fait de la ligne ferroviaire Chine-Laos une voie de développement, de bonheur et d'amitié pour les peuples des deux pays.

Xi Jinping a déclaré qu'outre les importants avantages qu'elle apportait aux deux pays, la ligne constituait également un modèle pour la construction de l'Initiative ceinture et route (BRI) et pour la construction d'une communauté humaine avec un avenir partagé.

Deuil suite au décès du camarade Jiang Zemin

Xi Jinping a commencé par annoncer à Thongloun Sisoulith le décès du camarade Jiang Zemin survenu plus tôt dans la journée à Shanghai, après l'échec de tous les traitements médicaux.

Le camarade Jiang Zemin était un dirigeant exceptionnel jouissant d'un grand prestige et reconnu par l'ensemble du Parti, l'armée tout entière et le peuple chinois, tous groupes ethniques confondus, mais aussi un grand marxiste, un grand révolutionnaire prolétarien, homme d'État, stratège militaire et diplomate et enfin un combattant communiste chevronné et un leader remarquable de la grande cause du socialisme avec des caractéristiques chinoises. Il était l'essence même de la troisième génération de l'appareil politique collectif central et le principal fondateur de la théorie des Trois Représentations, a souligné Xi Jinping.

Thongloun Sisoulith a exprimé ses sincères condoléances en apprenant le décès du camarade Jiang Zemin, affirmant qu'il s'agissait d'une immense perte pour le PCC et le peuple chinois, ainsi que pour son Parti et pour le peuple laotien.

Qualifiant Jiang Zemin d'ami proche du Laos, Thongloun Sisoulith a déclaré que sa visite au Laos en 2000 avait joué un rôle primordial dans le développement des relations entre le Laos et la Chine, notamment en proposant de mettre en œuvre les principes de stabilité à long terme, de bon voisinage, de confiance mutuelle et de coopération globale.

Mercredi, Xi Jinping et Thongloun Sisoulith ont réaffirmé l'engagement des deux parties à suivre ces principes et se sont engagées à faire vivre l'esprit de bon voisinage, d'amitié, de camaraderie et de partenariat.

Une coopération gagnant-gagnant :

En avril 2019, la Chine et le Laos ont signé un plan d'action pour bâtir ensemble une communauté avec un avenir partagé. Depuis lors, cette coopération a engrangé des résultats fructueux, et la ligne ferroviaire Chine-Laos en est un exemple frappant.

Xi Jinping a déclaré au président laotien que la Chine encouragerait davantage d'entreprises chinoises à investir au Laos, qu'elle autoriserait l'importation de davantage de produits laotiens de haute qualité et qu'elle continuerait d'assister le Laos dans les difficultés auxquelles il est confronté.

Il a ajouté que les deux parties devraient continuer à approfondir les échanges et la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de la santé, de la jeunesse et d'autres domaines, ainsi qu'à promouvoir les liens entre les peuples.

Aujourd'hui, la Chine est devenue le deuxième plus important partenaire commercial du Laos et le pays qui compte le plus d'investissements directs à l'étranger au Laos.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, en février 2022, la Chine a réalisé un total de 13,27 milliards de dollars d'investissements divers au Laos. À la mesure de ses moyens, la Chine a fourni une assistance au Laos sous forme d'aide non remboursable, de prêts sans taux d'intérêt ou de prêts à taux préférentiels dans les domaines des matériaux, de l'aide complète aux projets, de la formation du personnel et du soutien technique.

La Chine comme pilier

La Chine est disposée à approfondir la coordination et la coopération avec le Laos dans le cadre de la coopération Lancang-Mékong et de la coopération Chine-ANASE, à promouvoir les valeurs communes de l'humanité et à maintenir conjointement la paix, la stabilité, le développement et la prospérité dans le monde, a noté Xi Jinping.

Thongloun Sisoulith a déclaré que, dans le contexte des changements complexes que connaît le monde, la Chine était le pilier du maintien de la paix et de la stabilité dans le monde et qu'elle était engagée à promouvoir un développement commun et à bâtir une communauté avec un avenir partagé.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-30/Xi-holds-talks-with-Lao-president-1fnZjFTRH1K/index.html

