CGTN : Des capitaux étrangers positifs sur le marché chinois

PÉKIN, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La majorité des entreprises financées par des capitaux étrangers demeurent positives sur le marché chinois, car la Chine détient de nombreuses opportunités pour les prochaines années grâce à des efforts d'ouverture incessants, à un environnement commercial amélioré et à de bonnes perspectives de croissance du marché.

Le succès du 20e Congrès national du Parti communiste chinois qui vient de se conclure a renforcé la confiance des entreprises étrangères dans le marché, selon une enquête publiée le 27 octobre par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT).

Parmi plus de 500 entreprises étrangères interrogées, 96,7 % ont confirmé le succès de la Chine en matière de développement au cours de la dernière décennie et 96,9 % ont exprimé une plus grande confiance dans le marché chinois.

La Chine s'efforce de créer de nouvelles opportunités pour le monde à travers son propre développement. L'Exposition internationale des importations de Chine (CIIE) est l'une des initiatives qui permettent d'ouvrir activement le marché chinois au monde.

Cette année, la CIIE a attiré 284 entreprises du Fortune Global 500 et entreprises leaders de l'industrie. Près de 90 pour cent des entreprises du Fortune Global 500 et entreprises leaders de l'industrie qui y ont participé l'an dernier sont de retour cette année. Rio Tinto, BHP Group, ThyssenKrupp et Gilead Sciences font partie des entreprises du Fortune Global 500 qui enregistrent leur première participation à la CIIE.

Un marché chinois attirant

Ce sentiment positif parmi les entreprises étrangères s'est également reflété dans les chiffres d'investissement direct étranger (IDE) de la Chine. Au cours des neuf premiers mois de 2022, les flux d'IDE en Chine en utilisation réelle ont dépassé les 155,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,9 % sur 12 mois, selon les données du ministère du Commerce (MOFCOM).

De janvier à septembre, les investissements en provenance de l'Allemagne ont bondi de 114,3 % sur une base annuelle, tandis que les investissements en provenance de la Corée du Sud ont bondi de 90,7 %, ceux du Japon de 39,5 % et ceux du Royaume-Uni de 22,3 %, selon le MOFCOM.

La Chine est le pays qui enregistre les plus importants flux de capitaux étrangers dans le monde. Sa part mondiale d'IDE au premier trimestre (T1) de 2022 était de 19,5 %, ce qui la classe au premier rang mondial, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Améliorer l'environnement commercial

Au premier trimestre, environ 90 % des entreprises financées par des capitaux étrangers étaient satisfaites des politiques de la Chine en matière d'accès aux marchés, de promotion de la concurrence, d'accès aux locaux commerciaux et de services financiers.

Une enquête distincte publiée par le CCPIT le 27 octobre a révélé que près de 80 % des entreprises étrangères interrogées ont maintenu leur niveau actuel de production et d'activité en Chine, tandis que plus de 5 % ont accru leurs investissements en accordant la priorité au développement stratégique en Chine.

