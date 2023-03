CGTN : La Chine et la Biélorussie s'engagent à élaborer un nouveau plan pour leurs relations bilatérales

PÉKIN, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Après avoir établi un partenariat stratégique global en septembre de l'année dernière, la Chine et la Biélorussie se sont engagées mercredi à développer davantage des relations exemplaires dans le cadre de ce partenariat dans cette nouvelle ère.

L'accord a été conclu dans une déclaration conjointe signée après un entretien entre le président chinois Xi Jinping et le président biélorusse Alexandre Loukachenko en visite à Pékin.

Les deux chefs d'État ont assisté à la signature d'un certain nombre de documents de coopération bilatérale dans les domaines de l'économie et du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des douanes, des sciences et de la technologie, de la santé, du tourisme et du sport et des affaires locales.

L'amitié entre la Chine et la Biélorussie est « indéfectible »

Insistant sur le caractère indéfectible de l'amitié entre la Chine et la Biélorussie, M. Xi a déclaré que les deux parties devraient renforcer leur confiance mutuelle sur le plan politique et rester « de vrais amis et de bons partenaires » l'une pour l'autre.

La Chine apprécie grandement le soutien ferme accordé par la Biélorussie à sa position légitime sur les questions liées à Taïwan, au Xinjiang, à Hong Kong et aux droits de l'homme, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le renforcement de la coopération bilatérale, le président chinois a souligné qu'il fallait redoubler d'efforts pour développer la coopération économique et commerciale, construire le parc industriel sino-biélorusse, construire conjointement la « la Ceinture et la Route » et faire avancer la construction de la connectivité, comme les trains de marchandises Chine-Europe.

M. Loukachenko a déclaré que le Belarus souhaitait renforcer la coopération avec la Chine dans les domaines des sciences et de la technologie, de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme, faire avancer la construction des trains de marchandises Chine-Europe et du parc industriel, accueillir les entreprises chinoises qui souhaitent investir en Biélorussie et renforcer les échanges locaux et culturels.

Le parc industriel sino-biélorusse Great Stone est le plus grand projet visant à attirer des investissements en Biélorussie et un projet de coopération historique dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », qui a été soutenu par les deux chefs d'État personnellement et apprécié par les deux gouvernements.

Depuis que les dirigeants des deux pays ont visité le parc industriel en mai 2015, le développement et la construction du projet ont fait un bond en avant, et des résultats fructueux ont été enregistrés.

Selon le Comité national des statistiques de Biélorussie, le bénéfice net des entreprises du parc industriel s'élève à 34,1 millions de roubles biélorusses (13,51 millions de dollars) en 2022, soit une augmentation de 144 % par rapport à l'année précédente.

Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative « la Ceinture et la Route ». La Biélorussie, en tant que centre de transit important sur la Ceinture économique de la Route de la soie, a été l'un des premiers pays à répondre et à participer à cette initiative.

Avec le renforcement de leurs relations bilatérales, la Chine et la Biélorussie ont vu leurs échanges commerciaux exploser au cours des dernières années. Les statistiques de l'Administration générale des douanes de Chine montrent que le commerce bilatéral a dépassé les 5 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 33 % par rapport à l'année précédente.

Défendre conjointement l'équité et la justice internationales

En ce qui concerne la sauvegarde de la paix et du développement dans le monde, Xi a déclaré que la Chine appréciait le soutien de la Biélorussie à l'Initiative pour le développement mondial et à l'Initiative pour la sécurité mondiale.

La Chine est prête à renforcer la coordination et la coopération avec la Biélorussie au sein des Nations unies et d'autres plateformes multilatérales afin de relever conjointement les défis mondiaux et instaurer une communauté ayant un avenir commun pour l'humanité, a-t-il ajouté.

Remarquant que la Chine est un pilier de la sauvegarde de la paix dans le monde, M. Loukachenko a déclaré que son pays était prêt à renforcer la coordination avec la Chine sur les grandes questions internationales et régionales et à s'engager conjointement à sauvegarder la sécurité et la stabilité internationales et régionales.

Les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur la crise en Ukraine et sur d'autres questions.

M. Xi a souligné que la position de la Chine sur la crise ukrainienne est cohérente et claire, et que Pékin a publié une prise de position sur le règlement politique de la crise.

Les pays concernés devraient cesser de politiser et d'instrumenter l'économie mondiale, et prendre des mesures propices au cessez-le-feu, à la cessation de la guerre et au règlement pacifique de la crise, a-t-il déclaré.

M. Loukachenko a déclaré que la Biélorussie approuve et soutient sans réserve la position et la proposition de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne, ajoutant que cela revêt une grande importance pour la résolution de la crise.

La Chine a publié vendredi un document exposant sa position sur le règlement politique de la crise ukrainienne. Dans ce document, la Chine propose une solution à la crise qui s'attaque à la fois aux symptômes et aux causes profondes, affirmant que le dialogue et la négociation sont la seule solution viable à la crise ukrainienne.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-01/President-Xi-holds-talks-with-Belarusian-President-Lukashenko--1hORkRQCZS8/index.html

SOURCE CGTN