CGTN : Le corps législatif chinois insiste sur l'amélioration de la démocratie populaire intégrale

PÉKIN, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le principal législateur chinois a exhorté mardi l'Assemblée nationale populaire (ANP) à maintenir et à améliorer le système du Congrès populaire et à renforcer continuellement la démocratie populaire dans son ensemble.

Li Zhanshu, président du Comité permanent de la 13e ANP, a fait cette déclaration lors de la présentation d'un rapport de travail à la première session de la 14e ANP.

La démocratie populaire intégrale est un modèle de démocratie socialiste qui couvre tous les aspects du processus démocratique et tous les secteurs de la société, selon un livre blanc intitulé « China: Democracy That Works » (la Chine : une démocratie qui fonctionne), publié par le bureau d'information du Conseil d'État chinois en 2021.

Vigueur et supériorité de l'ANP

L'ANP et son comité permanent sont restés attachés à la direction du Parti, à la position du peuple en tant que maître du pays et à la gouvernance fondée sur la loi, selon le rapport.

M. Li a déclaré que le mandat de cinq ans du 13e comité permanent de l'ANP coïncidait avec une période de « grands changements historiques » au cours de laquelle la cause du Parti et du pays était en plein essor.

Concernant les réalisations les plus importantes du Comité permanent de l'ANP au cours de ces cinq années, M. Li a souligné que le concept de démocratie populaire intégrale explique pleinement la signification de base, les caractéristiques essentielles et les principes fondamentaux de la démocratie socialiste en Chine.

En 2021, une conférence centrale sur le travail lié aux congrès populaires s'est tenue à Pékin. Le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a déclaré lors de cette réunion que la démocratie populaire chinoise intégrale « dispose non seulement d'un ensemble complet d'institutions et de procédures, mais aussi d'une participation et de pratiques complètes.

Il s'agit de la démocratie socialiste la plus complète, la plus authentique et la plus efficace. »

Par ailleurs, le rapport indique que la 13e ANP a assuré la pleine application de la Constitution et a défendu son autorité et son caractère sacré au cours de son mandat de cinq ans.

Durant les cinq dernières années, des améliorations ont été apportées à la Constitution et à d'autres lois pertinentes, indique le rapport.

Ainsi, l'Assemblée nationale populaire a adopté l'amendement constitutionnel, qui précise que la direction du Parti communiste chinois est la composante essentielle du socialisme aux caractéristiques chinoises. Cet amendement constitutionnel a également établi le rôle directeur de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère dans les activités politiques et sociales de la Chine.

Respecter la démocratie populaire intégrale

La pratique des cinq dernières années a permis d'approfondir la compréhension de la connotation scientifique, des caractéristiques fondamentales et des exigences essentielles du système des congrès populaires, indique le rapport.

« Nous devons soutenir la direction du PCC et veiller à ce que le principe constitutionnel selon lequel la direction du PCC est la composante la plus essentielle du socialisme aux caractéristiques chinoises soit pleinement mis en œuvre », selon le rapport.

En 2023, la Chine appliquera pour la première fois les principes directeurs du 20e Congrès national du PCC, explique le rapport.

En ce qui concerne le travail du Comité permanent de l'APN pour l'année à venir, le rapport souligne les efforts déployés pour faire respecter la Constitution, mettre en œuvre la législation, renforcer la supervision des congrès populaires et améliorer le travail des députés, entre autres.

