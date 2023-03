CGTN: zgromadzenie ustawodawcze Chin wzywa do rozszerzenia powszechnej demokracji ludowej

PEKIN, 8 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- We wtorek czołowy prawodawca Chin wezwał Narodowy Kongres Ludowy (ang. National People's Congress, NPC) do utrzymania i doskonalenia systemu kongresu ludowego oraz nieustawania w wysiłkach na rzecz umocnienia powszechnej demokracji ludowej.

Podczas pierwszej sesji 14. NKL Li Zhanshu, przewodniczący Stałego Komitetu 13. NKL, skomentował omawiane sprawozdanie z prac.

Według zapisów białej księgi zatytułowanej „Chiny: demokracja, która się sprawdza" wydanej przez Biuro Informacji Rady Państwa Chin (ang. China's State Council Information Office) w 2021 r. powszechna demokracja ludowa to model demokracji socjalistycznej uwzględniający wszystkie aspekty procesu demokratycznego i wszystkie sektory społeczeństwa.

„Niezachwiana żywotność i przewaga" NKL

Jak stwierdzono w sprawozdaniu, NKL oraz jego stały komitet nieprzerwanie wspierają Partię w jej przywódczej roli, traktowaniu obywateli jak przywódców kraju oraz rządach opartych na literze prawa.

Li oświadczył, że pięcioletnia kadencja Stałego Komitetu 13. Narodowego Kongresu Ludowego zbiega się z okresem „ogromnych, historycznych przemian", w którym najważniejsza jest sprawa Partii i kraju.

Omawiając najważniejsze osiągnięcia Stałego Komitetu NKL z ostatnich pięciu lat, Li podkreślił, że koncepcja powszechnej demokracji ludowej gruntownie tłumaczy podstawowe konotacje, główne cechy i fundamentalne zasady chińskiej demokracji socjalistycznej.

W 2021 r. w Pekinie odbyła się konferencja centralna poświęcona pracom kongresu ludowego. Prezydent Chin Xi Jinping pełniący również funkcję sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oświadczył podczas posiedzenia, że chińska powszechna demokracja ludowa to „nie tylko grono instytucji i zestaw procedur, ale też pełne uczestnictwo i praktyki".

„To najbardziej kompleksowa, uczciwa i najskuteczniejsza demokracja socjalistyczna" - powiedział Xi.

Ponadto w sprawozdaniu z prac stwierdzono, że podczas swojej pięcioletniej kadencji 13. NKL zagwarantował pełne wdrożenie Konstytucji, a także zdołał podtrzymać jej nadrzędny charakter oraz nienaruszalność.

W sprawozdaniu zauważono też, że w ciągu tych pięciu lat wprowadzono szereg nowelizacji nie tylko do Konstytucji, ale i innych ważnych ustaw.

Co najważniejsze, NKL uchwalił poprawki do Konstytucji, które nie pozostawiają wątpliwości, że przywództwo Komunistycznej Partii Chin to nadrzędna cecha socjalizmu o chińskim charakterze. Wprowadzone do Konstytucji poprawki sankcjonują też nadrzędny charakter przemyśleń Xi Jinpinga na temat socjalizmu o chińskim charakterze w nowej erze działalności politycznej i społecznej Chin.

Dążenie do powszechnej demokracji ludowej

Jak wskazano w sprawozdaniu, praktyka ostatnich pięciu lat pogłębiła zrozumienie konotacji naukowych, podstawowych cech oraz wymagań systemu kongresów ludowych.

Jak czytamy w sprawozdaniu, „musimy utrzymać przywódczą rolę KPCh oraz zagwarantować pełne wdrożenie ujętej w Konstytucji zasady, w której myśl przywódcza rola KPCh to najważniejsza cecha socjalizmu o chińskim charakterze".

W sprawozdaniu stwierdzono też, że rok 2023 to pierwszy rok pełnego wdrażania w Chinach zasad przewodnich 20. Narodowego Kongresu KPCh.

Jeśli chodzi o prace Stałego Komitetu NKL na nadchodzący rok, w sprawozdaniu położono nacisk między innymi na działania na rzecz umocnienia Konstytucji, wdrożenia prawodawstwa, wzmocnienia nadrzędnej roli kongresów ludowych oraz poprawy zaangażowania deputowanych w prace.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-07/Li-Zhanshu-delivers-NPC-Standing-Committee-work-report-1hYFWddsbmM/index.html

