CGTN : Préparation des poèmes et des bénédictions du Nouvel An pour le produit multilingue intégré de CGTN

BEIJING, 31 décembre 2022 /PRNewswire/ -- En 2022, la campagne « Read a Poem » (Lire un poème) de CGTN a lancé plusieurs événements spéciaux pour le festival Qixi en août, le festival de la mi-automne et la journée internationale de la paix en septembre, ainsi que pour la nouvelle année à venir.

Treize ambassadeurs et représentants de la Guinée-Bissau, du Sri Lanka, de la Guyane, du Mexique, de l'Uruguay, de l'Algérie, de la Jordanie, de l'Équateur, du Malawi, de la Guinée, de l'Égypte, des femmes des Nations unies, du Centre culturel russe de Pékin et de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ont accepté l'invitation de la CGTN à lire des poèmes et à envoyer des bénédictions pour la nouvelle année à venir.

Smriti Aryal, représentante de UN Women en Chine, a lu « What I will » (Ce que je ferai), écrit par Suheir Hammad, pour présenter sa position, sa force, son courage et sa résilience. « Je n'oublierai pas d'où je viens. Je fabriquerai mon propre tambour. Rassemblez mes bien-aimés près de vous, et nos chants seront des danses, nos fredonnements seront des tambours », a-t-elle lu.

António Serifo Embaló, ambassadeur de Guinée-Bissau en Chine, a lu « Sea, sea and sea » (Mer, mer et mer) écrit par Eugénio de Andrade. « Parfois, la mer est une silhouette blanche qui scintille entre les rochers. La mer devient petite et mienne, à nouveau parfaite anémone, s'ouvrant dans mes doigts. »

Hassane Rabehi, ambassadeur d'Algérie en Chine, a lu « My motherland, I love you beyond imagination » (Ma patrie, je t'aime au-delà de l'imagination) et a évoqué la profonde amitié entre la Chine et l'Algérie. « L'amitié entre l'Algérie et la Chine durera toujours, pour les intérêts communs de toute l'humanité, l'amitié de tous les pays du monde durera toujours », a-t-il déclaré.

La campagne mondiale en ligne « Lire un poème » est un élément central de « Poésie sans frontières », la deuxième saison du produit multilingue intégré de CGTN, qui sera diffusé en ligne le 1er janvier 2023.

« Poésie sans frontières » est un programme d'échange interculturel lancé par la CGTN qui brise les frontières linguistiques par la narration et la récitation de poèmes de différents pays et de divers personnages. Il utilise la poésie pour raconter l'histoire d'un bel amour, d'une amitié sincère, d'un courage intrépide, de l'amour de la vie, de l'éloge de la nature et de l'aspiration à la paix.

Dans la deuxième saison de « Poésie sans frontières », sept épisodes seront présentés au public mondial, à savoir l'amitié, la paix, la vie, l'esprit du débutant, l'amour et le courage, le retour et le rêve.

Les produits seront distribués dans le monde entier sur toutes les plates-formes de la CGTN, les plates-formes de nouveaux médias de la CMG et les plates-formes internationales sous la forme d'activités de collecte de poésie mondiale et de documentaires liés à la poésie, entre autres concepts, afin de promouvoir les échanges affectifs interpersonnels entre les nations.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-29/Poems-and-New-Year-blessings-preheat-for-CGTN-s-cultural-product-1g9VGSDd5zG/index.html

SOURCE CGTN