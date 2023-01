CGTN: a MTC continua desempenhando um papel significativo no tratamento da COVID-19

PEQUIM, 11 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ — A Medicina Tradicional Chinesa (MTC), do inglês, Traditional Chinese Medicine (TCM) desempenha um papel importante na luta da China contra a COVID-19.

À medida que a China está mudando o foco de sua resposta à COVID-19 de prevenir infecções para proteger a saúde das pessoas e prevenir casos graves, a força única da MTC é ainda mais alavancada pelas autoridades de saúde para proteger a vida e a saúde das pessoas.

Em 5 de janeiro, a China emitiu a 10.ª versão do protocolo de diagnóstico e tratamento para a COVID-19, que reflete plenamente a valiosa experiência de uso da MTC no tratamento de casos graves e críticos. O novo protocolo apresenta tratamentos direcionados da MTC para casos graves e apresenta soluções terapêuticas da MTC relativamente completas para crianças.

O país também desenvolveu um plano único para tratar a epidemia da COVID-19, combinando o uso da MTC e ocidental para pacientes graves e críticos.

Atualmente, a importância da MTC na batalha contra o coronavírus se reflete principalmente em três aspectos.

"Em primeiro lugar, a intervenção pode ser estratificada para os pacientes", disse Huang Luqi, vice-chefe da National Administration of Traditional Chinese Medicine, em 4 de janeiro em uma coletiva de imprensa. "Os pacientes podem escolher a MTC adequada para o tratamento doméstico para reduzir o risco de sobrecarga e a pressão sobre instituições e recursos médicos".

Em segundo lugar, pacientes com sintomas leves e comuns podem usar a MTC como o tratamento principal, observou Huang.

Terceiro, a MTC desempenha um papel na recuperação. Depois que o ácido nucleico se torna negativo, muitos pacientes ainda passam por tosse, fadiga, suor e outros sintomas.

"A MTC pode tratar esses sintomas e exercer sua função na regulamentação geral do corpo como um todo", disse Huang.

A China tem envidado cada vez mais esforços para ajudar pacientes em áreas rurais com a MTC.

No condado de Daming, cidade de Handan, na província de Hebei, no norte da China, os médicos estão indo para locais rurais, oferecendo consultas e diagnósticos gratuitos para moradores idosos e distribuindo medicamentos gratuitos, a maioria dos quais são da MTC e misturas.

"Consegui remédio aqui duas vezes e, após tomar o medicamento, meus familiares estão se sentindo melhor", disse o residente Wang Aijiao.

"Nosso hospital e os outros hospitais estão enviando médicos para vilarejos duas vezes por semana", disse Yang Chenjuan, um médico do Hospital Daming de Medicina Tradicional Chinesa.

"Também fornecemos medicamentos à base de ervas medicinais chinesas gratuitas, ervas para banhos de pés e fumigações da MTC, além de oferecer mais orientações de saúde", disse Yang.

As empresas de MTC em todo o país estão usando processos avançados de fabricação para garantir a produção adequada de medicamentos e refinar e melhorar as teorias e práticas da MTC para conter doenças.

As linhas de produção da empresa farmacêutica Zhendong Group funcionam 24 horas por dia para fabricar medicamentos para a prevenção da COVID-19.

"Investimos mais na produção de medicamentos com propriedades chinesas com conceitos modernos, desde o cultivo e o armazenamento de ervas chinesas até o desenvolvimento de produtos. Esta é uma oportunidade para retribuirmos à sociedade ", disse Li Anping, presidente da empresa.

A terapia com MTC ainda oferece tratamento eficaz contra novas variantes da COVID-19.

"Todas as variantes atuais estão causando infecções respiratórias superiores", disse Liu Qingquan, presidente da Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, acrescentando que as novas variantes que se espalham em outros países, como BQ.1 ou XBB, não são fundamentalmente diferentes da BA.5.2 e da BF.7, que têm circulado predominantemente na China.

"Nossa terapia com MTC ainda funciona", disse Liu.

